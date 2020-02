ผู้ใช้ Galaxy Z Flip เจอหน้าจอร้าวตรงรอยพับ ซัมซุงขอข้อมูลตรวจสอบ-เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้

หลังจากซัมซุง เปิดตัวสมาร์ทโฟนพับได้รุ่นใหม่ที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกอย่าง Galaxy Z Flip สมาร์ทโฟนพับได้ในแนวตั้ง โดยซัมซุง ยืนยันว่าหน้าจอสามารถทนต่อการพับได้ถึง 200,000 ครั้ง โดยเตรียมวางจำหน่าย 200 เครื่องแรกในประเทศไทยในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ ก่อนวางขายอย่างเป็นทางการในวันที่ 6 มีนาคม ในราคา 44,900 บาท

โดยมีผู้ใช้งานทวิตเตอร์ @mondoir ได้แชร์รูปภาพสมาร์ทโฟนพับจอได้ Samsung Galaxy Z Flip ที่แสดงให้เห็นรอยแตกร้าวบนหน้าจอตรงจุดพับอย่างชัดเจน พร้อมอธิบายว่า หลังจากที่ได้รับ Galaxy Z Flip มาอยู่ในมือ ก็แกะกล่อง จากนั้นได้ลอกแผ่นฟิล์มที่เป็นคำแนะนำการใช้งานเบื้องต้นออก แล้วก็ลองพับหน้าจอ ก่อนจะเกิดรอยดังกล่าวและได้ยินเสียงแตกของหน้าจอด้วย

ล่าสุด @SamsungHelpUK ทวิตเตอร์ของซัมซุงได้เห็นโพสต์ดังกล่าวแล้วและได้ติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับ Galaxy Z Flip เพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป ขณะที่ผู้ใช้ @mondoir ยืนยันว่าทางซัมซุงได้ติดต่อนำเครื่องใหม่มาเปลี่ยนให้กับเครื่องที่มีปัญหาแล้ว โดยล่าสุดยังไม่ชัดเจนว่ารอยร้าวดังกล่าวเกิดขึ้นจากอะไร

Received my Samsung Galaxy Z Flip just now. Opened the box. Removed the protective/instruction film. Flipped the phone as you would do since it’s a flip phone and this happened. I heard the crack as well. 😰 cold weather?#SamsungGalaxy #ZFlip #samsung pic.twitter.com/j8KLL2vm8d

— Amir 💎 (@mondoir) February 14, 2020