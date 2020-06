สถาบัน AZI มุ่งออกแบบชีวิต และสร้างธุรกิจชั้นสูงระดับโลก

AZI สถาบันออกแบบชีวิตและธุรกิจแห่งอนาคต โมเดลขับเคลื่อนชุดความคิดสู่การสร้างระบบนิเวศของชีวิตและธุรกิจในโลกยุคใหม่ ที่เต็มไปด้วยความท้าทาย การเปลี่ยนผ่านและการที่มนุษย์ต้องปรับตัวด้วยอัตราเร่ง ทั้งทางชีวิต ธุรกิจ สังคม จิตวิญญาณ รวมถึงเทคโนโลยี ปัญหาในโลกยุคเก่าที่ทับถมมา บวกกับปัญหาในโลกใหม่ที่จะมีท้าทาย ความไม่แน่นอน สับสน และซับซ้อนมากขึ้นในทุก ๆ บริบท โดยสถาบันไม่ได้เพียงแค่มีหลักสูตรอบรมเพื่อการออกแบบชีวิตและสร้างธุรกิจชั้นสูงที่เรียนด้วยเนื้อหา แต่ละหลักสูตรมีความรู้ที่เข้มข้นกว่า 90 sections จาก 9 Modules โดยอำนวยการสอนเองจากประธานสถาบันและบุคลากรที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและธุรกิจระดับโลกเท่านั้น และที่สำคัญผู้เรียนทุกคนจะได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ใน AZI Family ที่เป็นเสมือนครอบครัวแห่งความสำเร็จอย่างมีความสุข ที่มี Mindset แบบใหม่ รวมทั้งเป็นเสมือน Gateway เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายทางธุรกิจมากมายสำหรับผู้มาเรียนกับสถาบันเหมือนมี Connection ระดับโลก และผู้เรียนดีเด่นจะมีโอกาสได้เข้าร่วมใน AZI Future Club ซึ่งเป็น Club ที่รวมบุคคลสำคัญที่สำเร็จระดับโลก

อาจารย์แป๊ก (Patrick) เผยเส้นทางการสร้างธุรกิจและการสร้างชีวิตอย่างละเอียดตั้งแต่อายุยังน้อย พร้อมนำทีมตั้ง เอซีไอ สถาบันออกแบบชีวิตและธุรกิจแห่งอนาคต ชูจุดเด่นเน้นสร้างคนให้มีศิลปะการสร้างชีวิตและสร้างธุรกิจชั้นสูงระดับโลก กับ 3 หลักสูตรนำร่องพัฒนาโมเดลทางความคิดสู่เศรษฐกิจและชีวิตแห่งโลกยุคใหม่

นายพฤสณัย มหัคฆพงศ์ หรืออาจารย์แป๊ก (Patrick) นักออกแบบนวัตกรรมชีวิต ผู้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจระดับโลก ประธานสถาบัน Actualizentral Institute (AZI: เอ ซี ไอ) ที่มุ่งสร้างคนให้มีศิลปะการสร้างชีวิตและธุรกิจชั้นสูงระดับโลก รวมถึงดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรมสู่นานาชาติ (International Innovative Business Development Center: IIBD) คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2019 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เผยว่า เวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างบุคคลากรไทยไปสู่เวทีโลก การเปลี่ยนแปลงของโลกรอบนี้เหมือนกับการที่ทุก ๆอย่างกำลังต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ model และชุดความคิดที่เคยสร้างชีวิตและธุรกิจที่ใช้กันมา กำลังจะล้าสมัยและใช้ไม่ได้อีกต่อไป จังหวะนี้เราต้องการปลุกพลังคนไทยและเด็กไทยให้ตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จยิ่งใหญ่ระดับโลก ด้วยการเปลี่ยนชุดความคิดครั้งใหญ่ และ AZI จะร่วมสร้างประชากรของโลกใหม่ให้สามารถเตรียมพร้อมกับ เกมส์และการเติบโตของโลกในบริบทใหม่ได้ ด้วยการเปิดสถาบัน AZI ซึ่งเป็นสถาบันองค์กรเอกชนที่มุ่งให้ความรู้ ทักษะ และทัศนคติในรูปแบบที่แตกต่างจากสมัยก่อน โดยไม่เน้นการเรียนเพื่อจบแล้วไปสมัครงานแต่เพียงอย่างเดียว แต่มุ่งสร้างให้คนสามารถออกแบบสิ่งแวดล้อมแห่งความสุขและความสำเร็จของตนเอง สามารถค้นพบว่าความต้องการของชีวิตคืออะไร และหลุดจากวงโคจรแบบเดิมในโลกยุคเก่า

อาจารย์แป๊ก (Patrick) เล่าให้ฟังว่าจากประสบการณ์การเป็นคู่ค้ากับองค์กรระดับโลก ไม่ว่าคุณจะ ผลิต หรือ บริการอะไร คุณจะค้าคุณจะขาย คุณจะสร้าง brand คุณจะทำการตลาด online หรือ Offline สุดท้ายแล้วทุก ๆ บริษัทปลายทางต้องการสร้างตลาด ( MARKET PLACE ) ที่มั่นคงที่สุด และแน่นอนการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนตลาดของตัวเอง และด้วย Technology และการวิเคาระห์จาก BIG DATA และ AI พฤติกรรมผู้บริโภคทุกอย่างถูกเก็บสะสม และวันหนึ่งจะมีคนที่เข้าใจเรามากกว่าตัวเราเอง เราต้องปรับตัวให้ทันในอีกไม่กี่ปีจะมีคนที่ถูกทิ้งไว้มากมาย เพราะเปลี่ยนแปลงไม่ทัน ชีวิตผมโตมาแบบคนชั้นกลางทั่วไป ตอนเรียนก็เป็นเด็กหลังห้อง เรียนไม่เก่งและใช้ชีวิตไปวัน ๆ จนมีความคิดที่อยากจะทำธุรกิจ และเมื่อเรียนจบตอนอายุ 21 ปีจึงเริ่มต้นทำธุรกิจตอนอายุ 23 ปี ส่งออกผักไฮโดรโปนิกส์อย่างจริงจัง ได้นอนวันละ 4 ชม. ทำงานหนักมาก แม้ว่าธุรกิจกำลังไปได้ด้วยดีแต่ก็เจอหลากหลายปัญหาที่รุมเร้า ล้มลุกคลุกคลานอยู่หลายครั้ง และเจ๊งไปในที่สุด หลังจากนั้นได้เข้ามาทำธุรกิจแอมเวย์ (Amway) หนึ่งในธุรกิจ P2P ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จนประสบความสำเร็จในระดับสูง หลังจากนั้นจึงมีโอกาสได้ทำธุรกิจเป็น PARTNER กับ B2B ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างอาลีบาบา (Alibaba) ได้ซึมซับแนวคิดการทำงานจากแจ๊คหม่า (Jack Ma) และบุคคลากรในนั้นอีกมากมาย ด้วยความเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่ง อาจารย์แป๊กได้มีโอกาสทำงานกับฟีฟ่าเวิลด์คัพ (FIFA World Cup) เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายตั๋วฟุตบอลโลกแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และขยายอาณาบริเวณสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) และด้วยการที่มีโอกาสได้ออกไปเดินทางท่องโลกกว้างตลอดเวลาและพบกับมุมมองและคนประสบความสำเร็จระดับโลกที่หลากหลาย และมีความคิดตลอดเวลาว่า วิธีคิด วิธีปฎิบัติเหล่านี้ถ้าคนรุ่นใหม่ได้รับรู้ ได้เห็น ได้เข้าใจ ทั้งหมดทุกองค์ประกอบ คงจะดีมาก ๆ ด้วยเทคโนโลยี และ บริบทใหม่ ๆ ทำให้คนเริ่มต้นอะไรได้เร็วขึ้นจริง ๆ อายุ 15 -18 ปี ในโลกใหม่ก็ประสบความสำเร็จกันได้แล้ว

หลังจากประสบความสำเร็จอย่างสูง อาจารย์แป๊กได้พบกับช่วงท้าทายในชีวิต คือการเป็นโรคซึมเศร้า (Depression) แต่โชคดีที่เป็นไม่มากนัก จึงเป็นเหตุผลให้อาจารย์แป๊กได้เข้าใจว่า ‘Life is Balancing Games’ ซึ่งก็ใช้เวลาเกือบครึ่งชีวิต ได้นำแนวคิดนี้นำมาปรับใช้ในการสร้างธุรกิจและชีวิตในแบบของตนเอง ด้วยโมเดลความคิดและวิสัยทัศน์ที่ว่า การที่มนุษย์ทั่วโลกรวมถึงคนไทยจะมีชีวิตอย่างสันติสุข (Peaceful) โดยมีความสุขในชีวิต (Happy Life) ในโลกใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยความ สับสน สงสัย ทุกอย่างวิ่งด้วยอัตราเร่ง นอกจะต้องหลุดจากระบบความคิดแบบเดิม คือ Fixed Mindset สู่การคิดแบบ Growth Mindset แล้ว ยังมีหลายบริบทอีกมากมายที่ท้าทายทุก ๆ Generation ในโลกยุคใหม่ และถึงแม้อาจารย์แป๊กจะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจมามากมาย แต่ก็มีความฝันที่อยากมอบโอกาสทางการศึกษา และความคิดให้กับคนรุ่นใหม่ ๆ ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศและโลก โดยเน้นให้เด็กได้มีอิสระทางความคิด และมีความชัดเจน ตั้งแต่เด็ก มีชุดความคิดที่สำคัญๆที่แข็งแกร่งตั้งแต่เด็ก การเรียนเป็นจุดที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะ online หรือ off line ไม่เพียงพอ การเรียนโลกใหม่ต้องเป็นเส้น เพราะชีวิตและบริบทแต่ละคนมีเป้าหมายและนิยามไม่เหมือนกัน

จึงได้ตัดสินใจเปิดสถาบัน AZI โดยมี ผศ.ดร.กฤษณะ บุหลัน นักวิชาการด้านการศึกษาที่มีความรู้รอบด้านกับดีกรีปริญญาเอกถึง 3 ใบ ที่ล่าสุดสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 ที่ปรึกษาธุรกิจด้านวัตกรรม และ OKRs-ตามแนวทางของ Google ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในวงการการศึกษา ทั้งยังที่ปรึกษาธุรกิจทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 15 ปี มาเป็นผู้บริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อร่วมวางทิศทาง ยุทธศาสตร์ จนถึงการบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและคุณภาพตามเอกลักษณ์ของ AZI พร้อมด้วย ดร.สกุล เกียรติจิรวิรัตน์ นักวิชาการด้านการศึกษา ผู้คร่ำหวอดในแวดวงการศึกษาที่สร้างหลักสูตรมามากมาย ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ รวมถึงจัดตั้งคณะที่ปรึกษาสถาบันจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศาสตราจารย์.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส (Senior Fellow) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้าน DNA และ Wellness อาจารย์ ดร.ลักษมณ สมานสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอุดมศึกษาระหว่างประเทศ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นต้น

“ผมและทีมทุกท่านมีความมุ่งมั่นในการจัดตั้งสถาบัน AZI โดยมีความตั้งใจทำให้ผู้เรียน ‘มีศิลปะการสร้างชีวิต และการสร้างธุรกิจชั้นสูง’ โดยเชื่อว่าผู้ที่ผ่านหลักสูตรนี้จะมีวิธีคิดระดับโลก สามารถออกแบบชีวิตได้อย่างถูกต้อง เข้าใจชีวิตในโลกยุคใหม่ รวมถึงขับเคลื่อนธุรกิจของตนเองไปสู่ระดับโลกได้ เพื่อการพัฒนาโมเดลทางความคิดไปสู่การเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยความสุขในแต่ละบริบทของแต่ละชีวิต” อาจารย์แป๊ก (Patrick) กล่าว

ด้าน ผศ.ดร.กฤษณะ บุหลัน ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้กล่าวเสริมถึงรายละเอียดหลักสูตรของสถาบัน AZI ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้ง 3 หลักสูตรใหญ่ ๆ ในปี 2020 ประกอบด้วย 1. หลักสูตร “ศิลปะการสร้างชีวิต และการสร้างธุรกิจชั้นสูง” Episode 1 (The Art of Life & Business in High Level) การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งมีการศึกษาดูงานในบริษัท Tech ชั้นนำระดับโลก โดยหลังจากจบคอร์สผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติจริงตามแนวทางและแนวคิดจากหลักสูตรแล้วนำไปสร้าง “ผลประกอบการชีวิต” ภายใน 1 ปี 2. หลักสูตร “แนวคิดชีวิตและธุรกิจสำหรับคนวัยทีนในยุคศตวรรษที่ 21” Episode 1 (Life & Business Concept in 21st century for teen) เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจะเป็นหลักสูตรเพื่อสร้างและพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มี Mindset รวมถึงมีแนวทางการสร้างชีวิต และสามารถสร้างธุรกิจตั้งแต่วันรุ่นซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มยุคใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วถึงจะทำได้ และ 3. หลักสูตร “Big Data Analytics & AI for Business” โดยสถาบัน AZI ร่วมพัฒนาหลักสูตรและอำนวยการเรียนการสอนกับศูนย์พัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรมสู่นานาชาติ (International Innovative Business Development Center: IIBD) คณะบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งจะมีวิทยากรจากบริษัท Tech ชั้นนำระดับโลกมาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปพัฒนาธุรกิจได้

AZI นอกจากเป็นสถาบันที่สร้างการเรียนรู้และโมเดลทางความคิด ธุรกิจโลกยุคใหม่ที่ทำให้คนเป็นเศรษฐีความสุขแล้ว ยังได้สร้างโอกาสและช่องทางให้ผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบ (Channel and Gateway) สู่องค์กรระดับโลก เพราะสถาบันมีความเชื่อว่าคนที่จะสำเร็จในระดับโลกได้ นอกจากมีความสามารถแล้วยังต้องมีช่องทางอย่างถูกต้อง ดังนั้นภาคีที่สถาบัน AZI จะทำความร่วมมือ สร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งมหาวิทยาลัยชั้นนำ ภาครัฐ และบริษัทเอกชนชั้นนำระดับโลก อาทิ IBM, Alibaba, Google และอื่น ๆ ทั่วโลก

สถาบัน AZI พร้อมเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเปิดโอกาสทางความคิด และเรียนรู้ศิลปะการสร้างชีวิต การสร้างธุรกิจชั้นสูงระดับโลก โดยไม่จำกัดว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และเริ่มเรียนรุ่นแรกวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ สนใจสมัครเรียนได้ที่ Line : @aziglobalofficial https://lin.ee/w9kMtUh แต่ละรุ่นรับจำนวนจำกัด สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.facebook.com/AZIGlobalOfficial www.instragram.com/AZIGlobalOfficial Website : http://www.azi-global.com/ , E-mail : info@azi-global.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 065-4269661