LINE ปล่อยฟีเจอร์ใหม่ Keep Memo ฝากข้อมูลได้ง่ายๆ ดูย้อนหลังได้ทันที ไม่มีหมดอายุ

LINE ประเทศไทย พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ตอบโจทย์ความต้องการผู้ใช้ ปล่อย “Keep Memo” ห้องแชทส่วนตัว สำหรับเก็บบันทึก ทั้งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ลิงก์ ไฟล์ รวมถึงตำแหน่งที่ตั้ง ที่พร้อมให้ผู้ใช้แชร์ข้อมูลจากห้องแชทอื่นมาเก็บไว้ดูคนเดียวในภายหลังได้ และไม่มีหมดอายุ

ผู้ใช้หลายคนชอบที่จะเก็บข้อความหรือข้อมูลที่เป็นทั้งไฟล์รูปภาพและเอกสาร ที่เพื่อนส่งมาทางแชทเพื่อนำมาอ่านในภายหลัง หรือต้องการย้ายข้อมูลจากบนคอมพิวเตอร์ไปยังโทรศัพท์มือถือ จึงต้องส่งข้อมูลฝากไว้ในห้องแชทกับเพื่อนสนิทไว้ก่อน LINE มองเห็นถึงพฤติกรรมดังกล่าว จึงพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ Keep Memo เพื่อสอดรับกับพฤติกรรมการใช้งาน โดยผู้ใช้ไม่ต้องคอยแปะข้อความเหล่านั้นฝากในห้องแชทเพื่อนอีกต่อไป เพราะมีมีห้องแชทไว้ให้คอยแปะข้อมูลต่างๆ เก็บไว้ได้ตลอดเป็นของตนเอง

Keep Memo คือฟีเจอร์ใหม่ใน LINE เวอร์ชั่น 10.11.0 เป็นห้องแชทส่วนตัว สำหรับเก็บบันทึก ทั้งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ลิงก์ ไฟล์ รวมถึงตำแหน่งที่ตั้ง (โลเคชั่น) ที่พร้อมให้คุณแชร์ข้อมูลจากห้องแชทอื่นหรือส่งเข้ามาเก็บไว้ดูคนเดียวในภายหลังได้ โดย Keep Memo จะแสดงอยู่ด้านบนสุดของหน้ารายการแชทโดยอัตโนมัติหลังผู้ใช้อัพเดท LINE เป็นเวอร์ชั่น 10.11.0 หรือผู้ใช้สามารถกดที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์ Keep Memo ฟีเจอร์นี้ก็จะปรากฎขึ้นเช่นกัน

Keep Memo ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการกับข้อมูลที่ชอบหรือต้องการเก็บบันทึกไว้ในระยะยาวได้สะดวกมากขึ้น สามารถกดแชร์ข้อมูลจากห้องแชทอื่นเข้าห้องแชท Keep Memo ได้ทันทีรวดเร็วทันใจ อีกทั้ง สามารถเรียกดูได้ง่ายๆ เพียงปักหมุดให้แสดงห้องแชท Keep Memo ไว้บนสุดของหน้ารายการแชทไว้ เมื่อนึกถึงเมื่อไหร่ก็เปิดดูได้ทันที ที่สำคัญ ข้อมูลที่เก็บทั้งหมดเหล่านี้ จะไปจัดเก็บไปในหน้าแสดงผลของ Keep โดยอัตโนมัติ

อย่างไรก็ตาม การส่งข้อมูลต่างๆ ไปที่ Keep Memo เป็นเพียงการบันทึกข้อมูลแบบง่ายด้วยวิธีการใช้เหมือนห้องแชททั่วไป แต่ข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ในโทรศัพท์ไม่ได้อยู่ในคลังข้อมูลที่เป็นคลาวด์ของ LINE ทั้งนี้ หากผู้ใช้ไม่ได้กดสำรองข้อมูล (Backup Chat history) ให้เรียบร้อยก่อนเปลี่ยนเครื่องใหม่ ข้อมูลใน Keep Memo จะหายไปเหมือนข้อมูลห้องแชทอื่นๆ ดังนั้น หากต้องการเก็บข้อมูลไว้ตลอดไป ให้กดค้างที่ข้อความ และเลือกเมนู ‘Keep’ เพื่อบันทึกแบบถาวรในคลาวด์ของ Keep ด้วย