ทรูไอดี จับมือ อ้ายฉีอี้ ให้ลูกค้าดูฟรี ซีรีส์และวาไรตี้ชื่อดังทั่วเอเชีย เสิร์ฟตรงถึงหน้าจอครบทุกแพลตฟอร์ม ทั้งเว็บ แอพพ์ และกล่อง TrueID TV

เอาใจสาวกคอนเทนต์บันเทิงฝั่งเอเชียที่ต้องอยู่บ้านกันยาวๆ ในช่วงโควิดระลอกใหม่นี้ ทรูไอดี ผู้นำด้านดิจิทัลคอนเทนต์ อันดับ 1 ของไทย จับมือ iQiyi (อ้ายฉีอี้) แพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ชั้นนำจากประเทศจีน เดินหน้าเปิดประสบการณ์การรับชมที่เหนือกว่า ให้เต็มอิ่มกับความบันเทิงระดับพรีเมี่ยมจาก iQiyi (อ้ายฉีอี้) ผ่านแพลตฟอร์มทรูไอดี ทั้งเว็บ แอป และกล่องทรูไอดีทีวี ครบทุกอรรถรส ซีรีส์ วาไรตี้ ภาพยนตร์ การ์ตูน จากไทย จีน เกาหลี และญี่ปุ่น ที่กำลังฮอตสุดๆ ด้วยยอดสตรีมมิ่งสูงสุดในไทยกว่า 20 เรื่อง อาทิ Youth With You 2 (วัยรุ่นวัยฝัน 2) And the winner is love (ไฟผลาญจันทร์) Love is Sweet (ครึ่งทางรัก) Hikaru no go (ฮิคารุ เซียนโกะ) รวมถึงคอนเทนต์ฮิตติดลมบนที่ห้ามพลาดอีกมากมาย เอ็กซ์คลูซีพเฉพาะทรู ไอดี ที่นี่ที่เดียว เท่านั้น! แถมดูฟรี 3 ตอนแรก คลิก https://trueid.onelink.me/14Ip/c81f2b2c

ดร.ต่อบุญ พ่วงมหา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม และ ออนไลน์ สเตชั่น บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ทรูไอดี ซูเปอร์แอปแห่งความบันเทิง ไลฟ์สไตล์ และสิทธิพิเศษที่ไร้ขีดจำกัด ล่าสุดนำความพิเศษที่เหนือกว่า มอบความสุขให้ผู้ชมที่ชื่นชอบคอนเทนต์ฝั่งเอเชีย ประเดิมจับมือแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับ iQiyi (อ้ายฉีอี้) แพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ชั้นนำระดับโลก ให้ลูกค้าดูได้ผ่านแพลตฟอร์มทรูไอดี ทั้งเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และโดยเฉพาะกล่องทรูไอดีทีวีที่ดูได้อย่างจุใจพร้อมหน้ากันทั้งครอบครัว โดยทรูไอดี และ iQiyi (อ้ายฉีอี้) ยังมอบสิทธิพิเศษให้รับชมกว่า 20 เรื่องสุดฮิต อาทิ Youth With You 2 (วัยรุ่นวัยฝัน 2) ที่ได้ ลิซ่า หนึ่งในสมาชิกวง BLACKPINK นั่งแท่นเมนเทอร์ด้านการเต้น And the winner is love (ไฟผลาญจันทร์) เรื่องราวรักโรแมนติก พร้อมฉากต่อสู้อันสวยงาม CG แน่น ที่รวบรวมนักแสดงตัวท็อปและผู้ผลิตหนังระดับพระกาฬ Love is Sweet (ครึ่งทางรัก) ซีรีส์แนวรักโรแมนติก Hikaru no go (ฮิคารุ เซียนโกะ) ซีรีส์ดังที่สร้างจากการ์ตูนมังงะสุดฮิตที่จบไปนานเกือบ 20 ปี รวมถึงคอนเทนต์ที่พลาดไม่ได้อีกมากมาย โดยเปิดให้ชมฟรี 3 ตอนแรก ซึ่งสามารถรับชมได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งมั่นใจว่าความร่วมมือครั้งนี้กับ iQiyi (อ้ายฉีอี้) จะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำคอนเทนต์ดิจิทัลของทรูไอดี ที่ยังคงเดินหน้าสรรหารายการคุณภาพใหม่ๆ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง”

นายเคลวิน เหยา ผู้จัดการประจำประเทศไทยของ iQiyi International กล่าวว่า “สำหรับความร่วมมือระหว่าง iQiyi (อ้ายฉีอี้) และ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ในครั้งนี้ ถือเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญกับพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศของไทย โดย iQiyi ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น “บ้านของความบันเทิงยอดนิยมแห่งเอเชีย” ทั้งซีรีส์ วาไรตี้ ภาพยนตร์ การ์ตูน จากไทย จีน เกาหลี และญี่ปุ่น กว่า 3,000 เรื่อง จะมาเปิดโอกาสให้คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ชมคอนเทนต์ระดับพรีเมี่ยมจาก iQiyi (อ้ายฉีอี้) ผ่านแพลตฟอร์มทรูไอดี ที่จะช่วยเสริมฐานลูกค้าให้กับทั้งฝั่ง TrueID และ iQiyi (อ้ายฉีอี้) ทำให้สามารถนำเอาคอนเทนต์เอเชียและเทคโนโลยีสตรีมมิ่งออนไลน์ที่ทันสมัย มาตอบสนองความต้องการของผู้ชมชาวไทยได้อย่างแท้จริง โดยประเดิมนำคอนเทนต์กว่า 20 เรื่อง มาไว้บน TrueID ให้ลูกค้าได้ทดลองรับชม 3 ตอนแรกฟรี ซึ่ง iQiyi (อ้ายฉีอี้) วางแผนไว้ว่าจะนำคอนเทนต์มาเสริมบน TrueID ให้มากกว่านี้อีกในอนาคต สำหรับใครที่ติดใจในคอนเทนต์ของเราจากแพลตฟอร์ม TrueID แล้ว สามารถไปรับชมต่อได้บนเว็ป แอป iQiyi (อ้ายฉีอี้) รับชมแบบไม่มีโฆษณาคั่น สำหรับสมาชิกใหม่ VIP โปรโมชั่นเดือนแรกเพียง 15 บาท เท่านั้น และติดตามข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดียได้ที่ iQIYI Thailand”

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับชมคอนเทนต์จาก iQiyi (อ้ายฉีอี้) เอ็กซ์คลูซีพเฉพาะทรูไอดี เท่านั้น คลิกเลยที่ https://trueid.onelink.me/14Ip/c81f2b2c