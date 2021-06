“การ์มิน” เปิดตัว “FORERUNNER 55” จีพีเอส สมาร์ทวอทช์ พร้อมสนับสนุนให้การวิ่งเป็นนิวแฮบิท

การ์มิน ประเทศไทย ภายใต้ Every Beat of Life-นวัตกรรมที่ก้าวทันทุกจังหวะของชีวิต พลิกโฉมบทบาทใหม่ของนาฬิกาวิ่ง เปิดตัว FORERUNNER 55 จีพีเอส สมาร์ทวอทช์รุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับนักวิ่งทุกระดับ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “EXERCISE IS THE BEST NUTRITION, RUNNING IS THE SIMPLEST WAY TO START-การออกกำลังกายเป็นสารอาหารที่ดีที่สุด การวิ่งคือวิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้น” พร้อมสนับสนุนให้การวิ่งเป็นนิวแฮบิท (New Habit) ผ่านการพัฒนาจีพีเอสสมาร์ทวอทช์เพื่อตอบโจทย์เหล่านักวิ่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยจุดเด่น ดีไซน์ใช้งานง่าย เพียงกดปุ่มเดียวก็พร้อมเริ่มต้นไปกับทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเริ่มวิ่งหรือเดิน และติดตามข้อมูลเวลา ระยะทาง ความเร็ว ฝีเท้า และอัตราการเต้นของหัวใจได้โดยตรงจากข้อมือ มาพร้อมกับฟีเจอร์จัดเต็ม ตั้งแต่ฟีเจอร์เทรนนิ่งสำหรับนักวิ่งครอบคลุมตั้งแต่ก่อน ระหว่างและหลังการวิ่ง อาทิ Daily Suggested Workout, PacePro Lite, Track Run, Recovery Time ไปจนถึงฟีเจอร์ติดตามสุขภาพ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอีกมากมาย ได้แก่ 1) #FR55Challenge – ชาเลนจ์วิ่ง 5 กิโล ภายใน 5 วัน 2) #5.5RouteChallenge – ชวนให้เหล่านักวิ่งออกมาสร้างผลงานสุดสร้างสรรค์จากการวิ่งผ่านแอป Garmin Sports 3) FR55 Training Program พิเศษสุดๆ สำหรับลูกค้าที่ซื้อ FORERUNNER 55 เท่านั้น รับเทรนนิ่งโปรแกรม 55 วัน พร้อมการเทรนด์อย่างใกล้ชิดจากโค้ชผู้เชี่ยวชาญของการ์มิน เพื่อส่งเสริมให้แฟนการ์มินและผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายได้สนุกไปพร้อมกับการมีสุขภาพที่ดี

สกาย เชน ผู้อำนวยการ การ์มิน ประเทศไทย กล่าวว่า “จากผลสำรวจของ The State of Running การศึกษาผลการแข่งขันของงานวิ่งที่ใหญ่ที่สุดพร้อมกว่า 70,000 รายการ เมื่อเร็วๆ นี้ พบว่าการแข่งขันวิ่งในระยะทาง 10 กิโลเมตรได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในโซนเอเชีย ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำว่าผู้คนยังนิยมออกกำลังกายด้วยการวิ่งและมีนักวิ่งหน้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การ์มินตระหนักดีว่ามีนักวิ่งมากมายที่กำลังรอคอยนาฬิกาวิ่งที่ง่ายต่อการใช้งาน เราจึงมุ่งมั่นสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มนักวิ่งด้วยการเปิดตัวสินค้าใหม่ FORERUNNER 55 โดยนำเสนอความพิเศษที่ตอบโจทย์ในเรื่องความเรียบง่ายแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยฟีเจอร์ที่เหล่านักวิ่งทุกระดับมองหา กับดีไซน์ที่ใช้งานง่าย พร้อมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการวิ่งได้อย่างละเอียดรอบด้านตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลังวิ่งมีฟีเจอร์คอยรองรับมากมาย ทั้งนักกีฬาวิ่งอาชีพที่ต้องการฝึกซ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ นักวิ่งหน้าใหม่ที่ต้องการคำแนะนำในทุกย่างก้าว ไปจนถึงผู้ที่รักในการออกกำลังกายและดูแลตัวเองด้วยการวิ่ง สมาร์ทวอทช์ FORERUNNER 55 ก็สามารถช่วยให้ทุกคนบรรลุทุกจุดประสงค์ของการวิ่งได้อย่างครบครันในราคาที่เข้าถึงได้”

การ์มินจึงตั้งใจสนับสนุนให้การวิ่งกลายเป็นนิวแฮบิท (new habit) สำหรับคนไทย เพราะเราเชื่อว่า การวิ่งคือวิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้นออกกำลังกาย และการออกกำลังกายเป็นสารอาหารที่ดีที่สุดที่สร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรง FORERUNNER 55 จึงมาพร้อมกับ ฟีเจอร์หลักๆ ดังนี้

FORERUNNER 55 ช่วยขยับทุกเส้นชัยมาใกล้ปลายเท้าให้มากขึ้นด้วยฟีเจอร์ที่ครบถ้วน คอยติดตามตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลังวิ่ง

PacePro Lite – ช่วยวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระดับความสูงเพื่อกำหนดกลยุทธ์การก้าวเท้าในการวิ่งแต่ละครั้ง ช่วยให้การวางแผนเพื่อไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

Daily Suggested Workout – แนะนำการเทรนด์ที่เหมาะสมในแต่ละวัน โดยอ้างอิงข้อมูลจากประวัติการฝึกระดับความแข็งแรงของร่างกาย และเวลาในการพักผ่อนของแต่ละบุคคล

Built-in Activity Profile – ไม่ใช่เพียงแค่การวิ่ง แต่ยังรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งในร่ม และกลางแจ้ง ตั้งแต่ ไตรกีฬา ขี่จักรยาน ว่ายน้ำ และอื่นๆ อีกมากมาย ให้การออกกำลังกายในชีวิตประจำวันสนุกมากยิ่งขึ้น

LiveTrack – ช่วยให้ทุกกิจกรรมปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้วยการแชร์ตำแหน่งและเส้นทางให้กับครอบครัวและคนใกล้ชิดแบบเรียลไทม์ พร้อมแจ้งเตือนไปยังผู้ติดต่อฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

Garmin Coach – แผนการฝึกซ้อมที่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเป้าหมายของผู้ใช้แต่ละคน โดยมีโค้ชผู้เชี่ยวชาญจากการ์มินมาให้คำแนะนำโดยตรง

Finish Time Estimator – รู้เวลาที่จะใช้ในแต่ละระยะทางที่เลือกล่วงหน้า เพื่อประเมินกำลังของฝีเท้าและวางแผนการวิ่งได้อย่างถูกต้อง

Cadence Alerts – ฟีเจอร์ที่ช่วยคุมความเร็วรอบขาในระหว่างวิ่ง ด้วยการส่งสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อวิ่งหลุดระยะรอบขาที่กำหนด ช่วยให้นักวิ่งรักษาความเร็วและมาตรฐานของการวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Built-in Recovery Time – ช่วยบอกเวลาที่ควรพักให้เพียงพอก่อนเริ่มการซ้อมครั้งต่อไป ให้ผู้ใช้สร้างสมดุลระหว่างการพักผ่อนและการฝึกซ้อมได้อย่างเหมาะสม

Wrist-Based Heart Rate – ติดตามอัตราเต้นหัวใจของผู้ใช้ระหว่างการวิ่งและการพักผ่อน และแจ้งเตือนเมื่อ หัวใจเต้นเร็วหรือช้าเกินไป ช่วยให้ประเมินการทำงานของหัวใจในทุกๆ ช่วงจังหวะของการทำกิจกรรม

Powerful Battery – แบตเตอรี่ทรงพลังใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 2 สัปดาห์ในโหมดสมาร์ทวอทช์ และสูงสุด 20 ชั่วโมงในโหมดจีพีเอส

All-Day Activity Tracking – ฟีเจอร์ติดตามกิจกรรมที่ส่งผลต่อร่างกายตลอดทั้งวัน ช่วยให้รู้ถึงแนวโน้มสุขภาพร่างกายในแต่ละช่วง

ฟีเจอร์ติดตามสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่ได้มีแค่ฟีเจอร์ของการวิ่งและการออกกำลังกายเท่านั้น FORERUNNER 55 ยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยติดตามสุขภาพและสภาวะร่างกายแบบเรียลไทม์ตลอดทั้งวัน ด้วยข้อมูลทางสุขภาพที่หลากหลายและน่าเชื่อถือจากนวัตกรรมอันล้ำสมัยอย่าง Garmin Firstbeat Analytics™ สามารถช่วยให้นักวิ่งรับรู้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายตนเอง เพื่อฟื้นฟูและเตรียมร่างกายให้พร้อมอยู่เสมอ เช่น การตรวจจับระดับความเครียดและตั้งค่าแจ้งเตือนเพื่อผ่อนคลาย ด้วยการฝึกหายใจสั้นๆ และการติดตามระดับพลังงานด้วย Body Battery™ ช่วยให้นักวิ่งได้เวลาที่ดีที่สุดของการฝึกซ้อมและการพักผ่อน สร้างสมดุลการใช้ชีวิตและการออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นแล้ว ผู้หญิงยังสามารถติดตามรอบประจำเดือน การตั้งครรภ์ และบันทึกอาการที่บ่งชี้ให้เห็นถึงความผันผวนและแนวโน้มของร่างกาย FORERUNNER 55 ยังช่วยให้ผู้ใช้งานแสดงความเป็นตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ด้วยการปรับแต่งหน้าปัดสมาร์ทวอทช์ในสไตล์ของตนเอง รวมถึงดาวน์โหลดวิดเจ็ตและแอพพลิเคชั่นต่างๆ ผ่าน Connect IQ™ Store ให้นักวิ่งได้สนุกไปกับการ์มินบนข้อมือ่

“การ์มินไม่เพียงแค่ปล่อย FORERUNNER 55 ออกมาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังจัดกิจกรรมดีๆ ให้แฟนการ์มินและผู้ที่รักการดูแลสุขภาพได้ร่วมสนุกไปตลอดทั้งแคมเปญ เพื่อให้ จีพีเอส สมาร์ทวอทช์ได้ทำหน้าที่ในการดูแลสุขภาพร่างกายได้ครบเครื่องมากขึ้น ทั้งกิจกรรม #FR55Challenge ชาเลนจ์ที่ชวนให้คนออกมาวิ่งให้ครบ 5 กิโล ภายใน 5 วัน กิจกรรม #5.5RouteChallenge ที่ชวนให้เหล่านักวิ่งออกมาสร้างผลงานสุดสร้างสรรค์จากการวิ่ง และพิเศษสำหรับผู้ใช้ FORERUNNER 55 กับเทรนนิ่งโปรแกรมที่ถูกออกแบบโดยโค้ชผู้เชี่ยวชาญจากการ์มิน ที่จะส่งต่อเทคนิคการวิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นพร้อมดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดผ่านแอพพลิเคชั่น Garmin Sports ซึ่งการนำเสนอ FORERUNNER 55 ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมพิเศษนี้เป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการตอกย้ำจุดยืนในการสนับสนุนให้คนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านเทคโนโลยีอันล้ำสมัยบนข้อมือของคุณจากการ์มิน” นายสกายกล่าว

เป็นเจ้าของ Garmin FORERUNNER 55 ได้แล้ววันนี้ ในราคา 6,790 บาท ผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของการ์มินทุกสาขา