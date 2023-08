เช็กด่วน 203 แอพพ์อันตราย ดูดข้อมูลส่วนตัว-ดูดเงิน รีบลบออกจากมือถือ

เฟซบุ๊กเพจ ChangTrixGet ซึ่งมียอดไลค์กว่า 1.3 ล้าน โพสต์ข้อความเตือนภัยให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือรีบเช็กด่วน 203 แอพพลิเคชั่นอันตราย โดยหากใครมีอยู่ในเครื่องให้รีบลบออกเป็นการด่วน เนื่องจากอาจจะเป็นแอพพลิเคชั่นดูดข้อมูล และดูดเงินจากบัญชีไปได้ โดยระบุว่า

“เช็กด่วน 203 แอพพ์อันตราย มีไว้อาจสูญเงิน-ข้อมูลส่วนตัว แนะนำลบออกจากมือถือ ถ้าเจอชื่อที่คล้ายๆ กันทางที่ดี อย่าโหลดแอพพ์ที่เราไม่รู้จัก ไม่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะลิงก์ที่แปลกๆ นี่ไม่ควรกดเลยเด็ดขาด!!”

ลำดับ ชื่อแอพพลิเคชั่น

1. 4K Pro Camera

2. 4K Wallpapers Auto Changer

3. Advanced SMS

4. aipic – Magic Photo Editor

5. All Good PDF Scanner

6. All Language Translate

7. All Photo Translator

8. Art Filters

9. Astro + Horoscope & Astrology

10. Astroline: The Daily Horoscope

11. Auto Sticker Maker Studio

12. Avatar Maker Character Creator

13. Baby Sticker- Track Milestones

14. Bass Booster Volume Power Amp

15. Battery Charging Animations Battery Wallpaper

16. Battery Charging Animations Bubble -Effects

17. Beat.ly Music Video Maker 18. Beat maker pro

19. Beauty Filter

20. Blood Pressure Checker

21. Blood Pressure Diary

22. Blue Scanner

23. Blur Image

24. Caller Theme

25. CallMe Phone Themes

26. Call Skins

27. Camera Translator

28. Care Message

29. Cartoons Me

30. Cashe Cleaner

31. Chat Online

32. Chat SMS

33. Chat Text SMS

34. Classic Emoji Keyboard

35. Classic Game Messenger

36. Coco camera v1.1

37. Come Messages

38. Contact Background

39. Cool Keyboard

40. Cool Messages

41. Creative 3D Launcher

42. Creative Emoji Keyboard

43. Custom Themed Keyboard

44. Cut, Paste

45. Dazz Cam- D3D Photo Effect

46. Dazzle – Insta stories editor

47. Dazzling Keyboard

48. Design Maker

49. Desire Translate

50. Direct Messenger

51. Dizzi 52. DJ it!

53. Drink Water

54. Drums: Play Beats & Drum Games

55. Easy PDF Scanner

56. edjing Mix

57. edjing Pro

58. EmojiOne Keyboard

59. Emoji Theme Keyboard

60. Equalizer+ HD music player

61. Equalizer Fx: Bass Booster App

62. Facelab

63. FaceMe

64. Facetory: Face Yoga & Exercise

65. Fancy Charging

66. Fancy SMS

67. Flashlight Flash Alert On Call

68. FLMX

69. Fonts Emoji Keyboard

70. Frame

71. Frames

72. Freeglow Camera 1.0.0

73. Funny Caller

74. Funny Camera

75. Funny Emoji Message

76. Funny Keyboard

77. Funny Wallpapers – Live Scree

78. Gif Emoji Keyboard

79. Girl Games: Unicorn Slime

80. Guitar Play – Games & Songs

81. Guitar – real games & lessons 82. Guitar Tuner – Ukulele & Bass

83. Halloween Coloring

84. Handset – Second Phone Number

85. Heart Emoji Stickers

86. Highlight Story Cover Maker!

87. Hi Text SMS

88. Horoscope 2019 and Palm Reader

89. Hub – Story Templates Maker

90. Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF

91. Hyper Cleaner: Clean Phone

92. iCons – Icon Changer App +

93. iMessager

94. Impresso

95. Instant Messenger

96. iWidget Pro

97. Jambl: DJ Band & Beat Maker

98. Jigsaw Puzzle

99. Karaoke Songs

100. Life Palmistry

101. Lift: Story Maker

102. Light Messages

103. Live Wallpaper Maker: 4K Theme

104. Loop Maker Pro

105. Lucky Life 106. MagicFX – Magic Video Effects

107. Magic Photo Editor

108. Memoristo: Brain Test, IQ Game

109. Memory Silent Camera

110. Menu Maker!

111. Meticulous Scanner

112. Metronome Pro – Beat & Tempo

113. Metronome – Tap Tempo & Rhythm

114. Mini PDF Scanner

115. Mint Leaf Message-Your Private Message

116. Mood Balance: Self Care Tracker

117. Music Zen – Relaxing Sounds

118. MyCall – Call Personalization

119. Nebula: Horoscope & Astrology

120. Neon Theme Keyboar

121. NewScrean: 4D Wallpapers

122. Notes – reminders and lists

123. Now QRcode Scan

124. One Sentence Translator – Multifunctional Translator

125. Painting Photo Editor

126. Paper Doc Scanner

127. Part Message

128. Password Manager

129. Path – Horoscope & Astrology

130. PDF Scanner: Document Scan

131. Personal Message

132. Photo Collage

133. Photo Editor & Background Eraser

134. Photo Editor – Filters Effects

135. Photo & Exif Editor

136. Photo Filters & Effects

137. Photoly Remove Object & Editor

138. Photo To Sketch

139. Piano Crush

140. Piano

141. Pista

142. Pixomatic

143. Poco Launcher

144. Premium SMS

145. Presets for Lightroom

146. Private Game Messages

147. Private Messenger

148. Private SMS

149. Professional Messenger

150. Quick Talk Message