นักดาราศาสตร์ต่างประเทศ ชี้ ลูกไฟปริศนา คือดาวตกดวงใหญ่

เฉลยแล้ว! ส.ดาราศาสตร์ ตอบโซเชียล ปมลูกไฟปริศนา ที่แท้คือ ดาวตกดวงใหญ่

จากกรณีที่เมื่อช่วงเวลาประมาณ 21.10 น.วันที่ 4 มีนาคม บนโลกโซเชียลมีการแชร์ข้อความและภาพ ระบุว่า เห็นดวงไฟสีเขียวบนท้องฟ้าอย่างชัดเจน จากหลากหลายพื้นที่ของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า ดวงไฟดังกล่าว เป็นวัตถุอะไรนั้น

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก สมาคมดาราศาสตร์ไทย ได้โพสต์ข้อความโดยอ้าง จาก Milky Way ซึ่งได้ทวิตข้องความผ่าน X ว่า An hour ago, many people in central Thailand reported a bright green fireball accompanied by loud explosive sound.

What do you think it could be?

หรือหมายความว่าหนึ่งชั่วโมงที่แล้ว ประชาชนจำนวนมากในภาคกลางของประเทศไทยรายงานว่ามีลูกไฟสีเขียวสดใสพร้อมเสียงระเบิดดัง คุณคิดว่ามันจะเป็นอย่างไร? @planet4589

ซึ่งทวิตดังกล่าว ได้สอบถามไปยัง โจนาธาน แมคโดเวลล์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอวกาศจากสหรัฐ ซึ่งได้ระบุว่า เหตุการณ์ดวงไฟปริศนาที่ปรากฏบนน่านฟ้าแถบเอเชียจะวันออกเฉียงใต้คือ ‘ดาวตกดวงใหญ่’.

ทั้งนี้ทางเพจสมาคมดาราศาสตร์ได้คลายข้อสงสัยในเรื่องดังกล่าวว่า 🤔 คลายข้อสงสัยลูกไฟปริศนาเมื่อช่วง 3 ทุ่มที่ผ่านมาโดย Jonathan McDowell ผู้เชี่ยวชาญด้านอวกาศจากสหรัฐ 🇺🇲

สรุปคือ ดาวตกดวงใหญ่ครับ ☄️