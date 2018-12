‘ปนัดดา’บอกสำคัญที่สุดการดำรงชีวิต คือ’ความสม่ำเสมอ’ นำไปสู่ความสำเร็จ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ’ แก่ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ม.ล.ปนัดดา กล่าวบรรยายพิเศษเตอนหนึ่งว่า ” สำคัญที่สุดในเรื่องการดำรงชีวิต การครองตน ครองคน และครองงาน คือ เรื่อง ‘ความสม่ำเสมอ หรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า ‘Consistency’ อยากให้ลูกหลานเยาวชนและพี่น้องเพื่อนข้าราชการจดจำไว้เสมอ ทุกสิ่งที่เรากระทำ ล้วนมีจุดเริ่มต้น และมีจบ เสมือนงานเลี้ยงย่อมต้องมีวันเลิกรา หรือ ‘All good things must come to an end.’ แต่ข้อควรคำนึงตราบชั่วชีวิตคนทุกคน คือ การรักษามาตรฐานของการทำความดี มีความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ หาใช่ขาดความเสมอต้นเสมอปลาย เช่น เริ่มต้นแลดูดี มีน้ำใจไมตรี แต่กลายเป็นความล้มเหลว หรือความหลอกลวงในตอนจบ มนุษย์ทุกคนมีเกิด ย่อมมีดับ ไม่มีผู้ใดอยู่ค้ำฟ้า นอกจากความดีความซื่อตรงของบุคคล สิ่งนี้คือสัจธรรมที่เป็นรูปธรรม และถือเป็นกฎธรรมชาติ ดังนั้น ปัจจัยสำคัญสำหรับชีวิตคนทุกคน หากเราขาดความสม่ำเสมอ หรือไม่มีความเสมอต้นเสมอปลายในการทำอะไรก็ตาม เราคงไปไหนไม่ได้ไกล กลายเป็นพูดอย่างทำอย่าง แต่หากเรารักษาความสม่ำเสมอในการพัฒนา การแก้ไขปัญหา การคบหาสมาคม การประกอบสัมมาชีพ การยึดมั่นตามพระราชปรัชญาคำสอน ฯลฯ ในชีวิตคนๆ หนึ่ง ภายในไม่ช้าก็เร็วเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางแห่งความสำเร็จ

‘กัลยาณปุถุชน’ จัดเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมสูง แม้จะมิได้เป็นอริยบุคคล แต่ได้รับความเคารพนับถือและยกย่องสรรเสริญจากบุคคลโดยทั่ว ลูกหลานต้องมุ่งมั่นเดินหน้าสู่ความสำเร็จในชีวิตอย่างบริบูรณ์ ให้สมกับที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี”