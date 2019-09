กสม.เรียกร้องครม.–รัฐสภา เร่งออกกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมาน-การกระทำให้บุคคลสูญหาย

กสม.เรียกร้องครม.–รัฐสภา เร่งออกกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมาน-การกระทำให้บุคคลสูญหายโดยเร็ว พร้อมสนับสนุนให้ไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ICPPED และเยียวยาครอบครัวบิลลี่

เมื่อวันที่ 4 กันยายน นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะรักษาการประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พบหลักฐานเชื่อมโยงคดีการหายตัวไปของนายพอละจี หรือบิลลี่ รักจงเจริญ แกนนำประชาชนชาวกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก บางกลอยว่า ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของนายพอละจี และขอแสดงความชื่นชมการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการสืบสวนสอบสวนอย่างยากลำบาก จนกระทั่งได้พบหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงว่านายพอละจีฯ น่าจะเสียชีวิตแล้ว และสนับสนุนให้เร่งดำเนินการต่อไปเพื่อนำกลุ่มบุคคลที่กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว

นางประกายรัตน์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) พยายามผลักดันให้รัฐบาลออกกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย เพราะเห็นว่าเป็นกฎหมายสำคัญที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมของไทยโดยในเดือนมกราคม ที่ผ่านมา กสม. ได้มีข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติมต่อร่างกฎหมายดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยเฉพาะการกำหนดเรื่องการรับผิดของผู้บังคับบัญชาที่มีส่วนรับรู้การกระทำผิดของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT ) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวได้ตกไป

“ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาโดยเร็ว และขอให้คณะรัฐมนตรีเร่งเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ (International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance: ICPPED) เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันทางกฎหมายและแสดงเจตนารมรณ์ที่ชัดเจนในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน” รักษาการประธาน กสม. กล่าว และว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณามาตรการเยียวยาที่รวดเร็วและเป็นธรรมต่อครอบครัวของนายพอละจี เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ครอบครัว รวมทั้งคุ้มครองให้ปลอดภัยจากการถูกข่มขู่ คุกคาม ที่จะทำให้สังคมไทยมีศรัทธา ยึดมั่นต่อหลักนิติรัฐและกระบวนการยุติธรรมของไทย