Secret Service สหรัฐ ติวเข้มสืบสวนปราบปราม Crypto Currency เสริมเขี้ยวเล็บชุดลาดตระเวนออนไลน์สืบภาค 2

Secret Service ประเทศสหรัฐอเมริกา ติวเข้มสืบสวนปราบปราม Crypto Currency เสริมเขี้ยวเล็บให้ชุดลาดตระเวนออนไลน์สืบภาค 2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (7 กุมภาพันธ์) พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.ภ.2, พล.ต.ต.อิทธิพร โพธิ์ทอง รอง ผบช.ภ.2, พล.ต.ต.รณชัย จินดามุข ผบก.สอท.1, พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.ภ.2, พ.ต.อ.วราวุธ เจริญชนม์ รอง ผบก.สส.ภ.2 พ.ต.อ.กุลชาต กุลชัย ผกก.สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี พ.ต.อ.ธัญญพัทธ์ บุญสุข

ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.2 พ.ต.อ.วีรเดช ใช้สิทธิชัย ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.2 ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสถานทูต และหน่วย Secret Service จากประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดย Mr.Christopher Rohde ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานตำรวจลับสหรัฐอเมริกา (Attache of United States Secret Service) Mr.Gary Peterson รองผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานตำรวจลับสหรัฐอเมริกา (Deputy Attache of United States Secret Service) Mr.Georg Wagner เจ้าหน้าที่พิเศษ สำนักงานตำรวจลับสหรัฐอเมริกา (Special Agent of United States Secret Service) Mr.Trenson Akana เจ้าหน้าที่พิเศษ สำนักงานตำรวจลับสหรัฐอเมริกา (Special Agent of United States Secret Service) โดย Mr.Christopher Rohde หน่วย Secret Service ที่มีความเชี่ยวชาญทางการเงินสกุลดิจิทัล (Crypto Currency) มาถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถชุดลาดตระเวนออนไลน์ของ ตำรวจในสังกัด บช.ภ.2 โดยให้ชุดลานตระเวนออนไลน์ สืบภาค 2 เป็นครูต้นแบบให้เตรียมพร้อมรับมือเข้าสู่ยุค 5G อย่างเต็มตัว

ทั้งนี้ จากสถิติการแจ้งเบาะแสผ่านชุดลาดตระเวนออนไลน์ บก.สส.ภ.2 พบว่าอาชญากรรมทางออนไลน์เป็นอาชญากรรมที่มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น พล.ต.ท.ธิติเล็งเห็นว่าเงินสกุลดิจิทัลเป็นสิ่งใหม่ที่นักสืบจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และมีเทคนิคแนวทางการสืบสวนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ ตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่สืบสวนทั่วประเทศมีความรู้ด้านเงินสกุลดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่องค์กรบังคับใช้กฎหมายที่มีความทันสมัย

จึงได้เปิดหลักสูตรอบรมทางการเงินดิจิทัล (Crypto Currency) เพื่อพัฒนานักสืบ จึงพัฒนาชุดลาดตระเวนออนไลน์ บก.สส.ภ.2 เป็นครูต้นแบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการติดตามเครือข่ายผู้กระทำความผิดทางออนไลน์ขยายผลการอบรมให้กับข้าราชการตำรวจในพื้นที่ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ที่ใช้เงินสกุลดิจิทัลในการเครือข่ายอาชญากรรมและหลบหลีกการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

พล.ต.ท.ธิติกล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง Secret Service ประเทศสหรัฐอเมริกา บช.สอท. และ บช.ภ.2 โดยให้ พล.ต.ต.ธีรเดชคัดเลือกนักสืบชุดลาดตระเวนออนไลน์กว่า 15 นาย เข้าอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อเงินสกุลดิจิทัลและเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักสืบในสังกัด บช.ภ.2 ตามนโยบายของ ผบ.ตร.ในด้านการพัฒนาบุคลากรต่อไป