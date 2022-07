‘ทะลุฟ้า’ ยืนหยุดละเมิดสิทธิ ร้อง UN จับตารัฐไทย ขัด ICCPR ริบสิทธิประกัน 23 นักโทษการเมือง

‘ทะลุฟ้า’ ยืนหยุดละเมิดสิทธิ ร้อง UN จับตารัฐไทย ขัด ICCPR ริบสิทธิประกัน – ขัง 23 นักโทษการเมือง

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่หน้าองค์การสหประชาชาติ (UN) ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ กลุ่มทะลุฟ้า จัดกิจกรรม “ยืนหยุดการละเมิดสิทธิประกันตัว” เพื่อเรียกร้องให้ UN จับตาดูการละเมิดกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง หรือ ICCPR ของกระบวนการยุติธรรมไทย และเรียกร้องให้มีการคืนสิทธิประกันตัวนักโทษทางการเมือง ทั้ง 23 รายที่ถูกคุมขังจากการแสดงออกทางการเมืองในช่วงเวลานี้ โดยกลุ่มทะลุฟ้าระบุด้วยว่า จะมีการยื่นหนังสือถึง องค์การสหประชาชาติ และลงชื่อเรียกร้องคืนสิทธิการประกันตัว เพื่อนำมายื่นต่อองค์การสหประชาชาติ ต่อไป

บรรยากาศ เวลา 09.00 น. ที่หน้าองค์การสหประชาชาติ นักกิจกรรมกลุ่มทะลุฟ้า และประชาชนบางส่วนที่ร่วมกิจกรรม ยืน หยุด ขัง กับกลุ่มพลมืองโต้กลับ หน้าศาลฎีกา รวมกว่า 15 คน เดินทางมาร่วมยืนชูป้ายข้อความภาษาอังกฤษ หันหน้าเข้าหาอาคารสหประชาชาติ อาทิ “ปล่อยเพื่อนเรา” “ICCPR is a joke” “Right to Bail is Basic civilrights” หรือ สิทธิในการประกันตัวเป็นสิทธิพลเมืองขั้นพื้นฐาน “คืนสิทธิมนุษยชนให้พลเมือง ปล่อยเพื่อนเรา ปล่อยกัลยาณมิตรของชาติเรา ปล่อยชาติเราจากความเป็นไพร่ ให้เติบใหญ่เป็นประชาชาติ” ท่ามกลางฝนที่โปรยลงมาเล็กน้อยน

นอกจากนี้ ยังมีการตั้งป้ายข้อความขนาดใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่า

“Now 23 Thai activists are in Jail “Pre-Tail” Despite not one of their tired to eascape or hamper judicial prosess

3 are on hunger strike

2 of them are in critical condition

3 attempted suicide.

All because they are denied the Right to Bail.”

สำหรับข้อความดังกล่าว มีความหมายว่า ตอนนี้นักเคลื่อนไหวชาวไทย 23 คน ติดคุกล่วงหน้า แม้ไม่มีใครพยายามที่จะหลบหนีหรือขัดขวางกระบวนการยุติธรรม มี 3 คนกำลังอดอาหารประท้วง มี 2 คน อาการสาหัส 3 คนพยายามฆ่าตัวตาย ทั้งหมดเป็นเพราะพวกเขาถูกปฏิเสธสิทธิในการประกันตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ร่วมกิจกรรมในวันนี้ อาทิ นายธนพัฒน์ กาเพ็ง หรือ ปูนทะลุฟ้า, นางภัควดี วีระภาสพงษ์ นักแปลและนักเขียนอิสระ เป็นต้น โดยกลุ่มทะลุฟ้าจะยืนตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ที่หน้าองค์การสหประชาชาติ ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคมนี้

“มาย” นักกิจกรรมกลุ่มทะลุฟ้า กล่าวถึงการ่วมกิจกรรมว่า คิดว่าไม่เป็นธรรมกับเพื่อนของเรา ในเรื่องของกติกา ICCPR เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ควรที่จะได้รับ แต่หลายคนก็ถูกจองจำด้วย ม.112 ความจริงควรได้รับสิทธิประกันตัวตรงนี้ แต่เหตุใดถึงไม่ให้ มีเหตุผลอะไรหรือ

“สิทธิ กับบุคคลที่ไม่ได้ทำผิดร้ายแรง ไม่ได้ฆ่าใครตาย แต่กลับถูกคุมขังด้วยข้อหาอาญา มาตรา 112 ซึ่งมีโทษหนัก 3-15 ปี จึงคิดว่า เป็นการโดนอำนาจอะไรบางอย่างกดเราไว้ เหมือนเป็นการลดค่าความเป็นมนุษย์” มายระบุ

ด้าน นางภัควดี กล่าวว่า อยากบอกว่าตอนนี้กระบวนการบิดเบี้ยวไปมาก ตามปกติเราเข้าใจกันดีว่า สิทธิการประตัวไม่ใช่เรื่องที่จะได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่การไม่ให้ประกันตัวต้องมีเหตุผลที่สมควรบางอย่าง เช่น กระทำความผิดอย่างแน่นอน ชัดเจน เห็นชัด มีพยานรับรู้ว่าไปฆ่าคนตายมา แล้วมีโอกาสทำผิดซ้ำ หรือหลบหนี ข่มขู่พยาน

“แต่บรรดานักโทษการเมือง ตั้งแต่รุ่นอานนท์ นำภา จนตอนนี้ 23 คน ถูกละเมิดสิทธิประกันตัว ทั้งที่ยังไม่ได้ตัดสินว่าผิด การถูกขังเพราะเกรงว่าจะกระทำผิดซ้ำ จะรู้ได้อย่างไรว่ากระทำผิด ซึ่งบางคดีก็ถูกยกฟ้องไปด้วย ไม่เคยหลบหนี มาตามหมายจับทุกครั้ง ที่ออกหมายจับบางครั้งก็เพราะไม่ได้รับมายเรียกก่อน ออกหมายจับทันที โอกาสยุ่งเหยิงพยานไม่มี เพราะส่วนใหญ่เป็นคดีทางการเมืองที่มีคลิปหลักฐาน และทุกคนก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีความผิด แต่ตัวพยานหลักฐานไม่สามารถไปยุ่งเหยิงให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปได้ จึงอยากมาเรียกร้องตรงจุดนี้” นางภัควดีเผย

นางภัควดีกล่าวต่อว่า เราไม่สามามารถที่จะไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรมไทยได้ เราก็ต้องมาเรียกร้องกับกติการะหว่างประเทศ ซึ่งไทยลงนามไว้ พูดถึงสิทธิการประกันตัว และการดำเนินคดีอย่างเป็นธรรมด้วย