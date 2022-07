อาจารย์-นศ.กม. ‘ยืนหยุดละเมิดสิทธิ’ วันที่2 – นักแปลดัง บอกบิ๊กตู่ ‘ศก.ดี๊ดี คนตกงานมาขอข้าวฟรี’

อาจารย์ชวน น.ศ.กม. ‘ยืนหยุดละเมิดสิทธิ’ วันที่2 – ‘นักแปลชื่อดัง’ บอกบิ๊กตู่ ‘ศก.ดี๊ดี คนตกงานมาขอข้าวฟรี’

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 กรกฎาคม ที่ประตูทางออก ข้างตึกองค์การสหประชาชาติ ถนนกรุงเกษม เขตพระนคร กรุงเทพฯ มีการจัดกิจกรรม “ยืนหยุดละเมิดสิทธิการประกันตัว” ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 เพื่อเรียกร้องให้ UN จับตาดูการละเมิดกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง หรือ ICCPR ของกระบวนการยุติธรรมไทย และเรียกร้องให้มีการคืนสิทธิประกันตัวนักโทษทางการเมือง ทั้ง 23 รายที่ถูกคุมขังจากการแสดงออกทางการเมืองในช่วงเวลานี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กิจกรรมวันนี้มีผู้ร่วมยื่นกว่า 10 คน รวมถึง นางภัควดี วีระภาสพงษ์ นักแปลและนักเขียนอิสระ และนางวรวรรณ แซ่อั้ง หรือ “ป้าเป้าทะลุกี” และนักกิจกรรมที่ร่วม “ยืนหยุดขัง” กับกลุ่มพลเมืองโต้กลับ ซึ่งเดินทางมาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันแรก โดยวันนี้ได้ย้ายจุดจากหน้าองค์การสหประชาชาติ (UN) มายืนเลียบคลองผดุงกรุงเกษม เยื้ององค์การสหประชาชาติ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. เป็นเวลา 3 วัน จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคมนี้ ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมระบุด้วยว่า จะมีการร่วมลงชื่อเรียกร้องคืนสิทธิการประกันตัว เพื่อนำมายื่นต่อองค์การสหประชาชาติ ต่อไป

นอกจากนี้ นางภัควดี ยังเปิดเผยผ่านทางเฟซบุ๊กด้วยว่า กิจกรรมวันนี้ ยืนตรงประตูทางออกของตึกยูเอ็น เยื้องวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร มีอาจารย์นำนักศึกษาวิชา “กฎหมายกับการชุมนุมสาธารณะ” มาศึกษาจากการชุมนุมจริง และร่วมยืนด้วย พร้อมระบุว่า เสาหลักจะไม่หักอีกต่อไป





สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม ต่างชูป้ายข้อความเพื่อเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐาน อาทิ “รัฐต้องเคารพสิทธิในการประกันตัว” “Presumtion innocence is a constitutional Right” “ICCPR is a joke” “Right to Bail is Basic civilrights” นางภัควดี ถือป้าย “Free พลพล คงเพชร คทาธร ใบบุญ พุฒิพงศ์” ด้าน นางวรวรรณ หรือ ป้าเป้า แขวนป้ายข้อความ “ต่อต้านรัฐอำมหิต” ผู้ร่วมกิจกรรมบางรายแขวนภาพ น.ส.ณัฐนิช ดวงมุสิทธิ์ หรือ ใบปอ และ น.ส.เนติพร เสน่ห์สังคม หรือ หนอนบุ้ง 2 นักกิจกรรมกลุ่มทะลุวัง ผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่งขณะนี้ทั้งคู่ถูกคุมขังเป็นเวลา 71 วัน และได้อดอาหารเพื่อประท้วงสิทธิประกันตัวเป็นเวลา 41 วันแล้ว

นอกจากนี้ ยังมีการตั้งป้ายข้อความขนาดใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่า

“Now 23 Thai activists are in Jail “Pre-Tail” Despite not one of their tired to eascape or hamper judicial prosess

3 are on hunger strike

2 of them are in critical condition

3 attempted suicide.

All because they are denied the Right to Bail.”

สำหรับข้อความดังกล่าว มีความหมายว่า ตอนนี้นักเคลื่อนไหวชาวไทย 23 คน ติดคุกล่วงหน้า แม้ไม่มีใครพยายามที่จะหลบหนีหรือขัดขวางกระบวนการยุติธรรม มี 3 คนกำลังอดอาหารประท้วง มี 2 คน อาการสาหัส 3 คนพยายามฆ่าตัวตาย ทั้งหมดเป็นเพราะพวกเขาถูกปฏิเสธสิทธิในการประกันตัว

ทั้งนี้ ที่จุดทำกิจกรรมมีการตั้งเต็นท์อาหาร โดย นางภัควดี เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กด้วยว่า “คนตกงานมาขอข้าวกิน เศรษฐกิจดี๊ดีนะประยุทธ์”