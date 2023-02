ตร.คว้ารางวัล 1 ใน 5 หน่วยงาน ผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลฯ กลุ่มหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ

ตร.คว้ารางวัล 1 ใน 5 หน่วยงาน ผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย กลุ่มหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ (Finalist Of Best Brand Performance On Social Media) จากการประกวด Thailand Social Award ครั้งที่ 11

Advertisment

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ ทรูไอคอน ฮอลล์ ไอคอนสยามชั้น 7 พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมงานประกาศรางวัล Thailand Social Award ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดโดย บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับรางวัล 1 ใน 5 หน่วยงานที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย จากกลุ่มหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจทั้ง (Finalist Of Best Brand Performance On Social Media) โดยคำนวณคะแนนจากทั้ง 3 ช่องทางที่ ตร.ใช้ในการสื่อสารกับประชาชน ทั้ง Facebook : สำนักงานตำรวจแห่วชาติ Twitter : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และYoutube : Policetv UCI MEDIA

Advertisement

รางวัลผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย จากกลุ่มหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจทั้ง (Finalist Of Best Brand Performance On Social Media) พิจารณาจากหน่วยงานกว่า 3,000 หน่วย มีหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัล เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ส่วน ตร.ได้รับรางวัล 1 ใน 5 หน่วยงานยอดเยี่ยมร่วมกับ กรมควบคุมโรค วุฒิสภา กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

ผลสำเร็จของรางวัลดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบาย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.ให้ ตร.สื่อสารทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทุกรูปแบบ สร้างการเข้าถึงที่ง่าย ให้ตำรวจกับประชาชนใกล้ชิดกันบนโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น พร้อมช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ รับฟังปัญหานำมากำหนดเป็นแนวทางการทำงาน ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการมอบรางวัลให้กับบุคคล ภาคเอกชน สื่อมวลชน และอื่นๆอีกมากมาย นับเป็นงานประกาศรางวัลโชเชียลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่สื่อถึงเสียงสะท้อนที่มาจากมหาชน