บช.น. วางมาตรการเฝ้าระวังเหตุรุนแรง 4Kings ภาคสอง ฉายวันแรก 30 พ.ย.

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ขอประชาสัมพันธ์ การวางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันเหตุความรุนแรง ช่วงภาพยนต์ 4 KING 2 เข้าฉาย

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.น. มอบหมายให้ พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รอง ผบช.น. เป็นประธานในการร่วมประชุมแก้ไขปัญหาสถาบันการศึกษาที่มีกลุ่มเสี่ยงต่อการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา ซึ่งมีโครงการมีนบุรีโมเดลเป็นต้นแบบในการดำเนินการ และวางแผนเฝ้าระวังป้องกันเหตุ ความรุนแรง เนื่องด้วยภาพยนต์ 4 Kings ภาค 2 ที่จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เป็นวันแรก ในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ โดยมีสถานีตำรวจนครบาล และวิทยาลัยเทคนิค เทคโนโลยี รวมทั้งสถาบันอาชีวะศึกษา เข้าร่วมประชุม

โดย บช.น. มีการวางมาตรการป้องกันเหตุ และมีกรอบการทำงาน ผลการประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

1. เน้นการ Show of force แสดงกำลังบริเวณจุดเสี่ยง ตามที่แต่ละ สน.ท้องที่ วิเคราะห์ส่งมา

2. ตำรวจคือประชาชน ประชาชนคือตำรวจ (People is the first Police) แสวงหาความร่วมมือในการแจ้งข่าว จุดเสี่ยง จุดรวมตัว หรือสิ่งบอกเห็บ ที่จะมีการก่อเหตุ เพื่อสามารถเข้าไป ยับยั้งเหตุร้ายได้อย่างทันท้วงที

3. หากมีการก่อเหตุละเมิดกฎหมายต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด (Law Enforcement)

4. “รวมกันตีให้แตก แยกแล้วค้น” หากพบเห็นมีการรวมกลุ่มให้แสดงตัวเข้าตรวจสอบ

5. ผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจ ต้องบูรณาการกำลังทุกฝ่ายในการป้องกันเหตุภายใต้แนวคิดที่ว่า ฝ่ายป้องกันปราบปราม ฝ่ายสืบสวน ฝ่านจราจร ต้องเป็นผู้เผชิญเหตุคนแรกให้ได้ (First Responders) ในเรื่องเหตุ 600 นอกจากประชาชนแจ้งแล้วผู้ที่มักประสบเหตุเป็นประจำคือ ตำรวจจราจรตามแยก ตามถนนต่างๆ

บช.น. ขอเรียนพี่น้องประชาชนว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอย่างเคร่งครัด พบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือสิ่งของผิดกฎหมาย ในพื้นที่หรือในโซเชียลมีเดีย โปรดแจ้งสายด่วน191 หรือสถานีตำรวจท้องที่