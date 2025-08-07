อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

ตร.ไซเบอร์ ทลายแก๊ง รับจำนำ i Cloud ลูกค้าทั่วไทย 5 พันราย เงินหมุนกว่า 5 ล้านต่อเดือน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ นำกำลังทลายแก๊งรับจำนำ ไอคลาวด์ (iCloud) รายใหญ่ย่านรังสิต ลูกค้าทั่วไทยเกือบ 5 พันราย พบเงินหมุนกว่า 5 ล้านต่อเดือน

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

