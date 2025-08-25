ประกาศ ขออภัย นายเคว็นเท็น จอร์น กริฟฟิท
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ขออภัย “นายเคว็นเท็น จอร์น กริฟฟิท (Mr. Quentin John Griffiths)” กรณีที่เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2568 บริษัทฯ และสื่อในเครือบริษัทฯ ได้นำเสนอข่าวทางออนไลน์โดยมีเนื้อหาพาดพิงว่าเป็นผู้กระทำความผิดอาญาฐานแจ้งความเท็จ, ใช้หรืออ้างเอกสารอันเป็นเท็จ ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น อีกทั้งยังได้บรรยายข่าวในลักษณะว่า นายเคว็นเท็นหลอกลวงภรรยาและบุคคลอื่น บริษัทฯ จึงขอใช้แถลงการณ์นี้ชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้
ในความเป็นจริงแล้ว กรณีที่นายเคว็นเท็น จอร์น กริฟฟิท (Mr. Quentin John Griffiths) ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำความผิดตามฐานความผิดข้างต้น ขณะที่เผยแพร่ข่าวคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ปัจจุบันคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและยังไม่มีคำพิพากษาว่านายเคว็นเท็นฯ เป็นผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด ดังนี้นายเคว็นเท็นจึงยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่
ภายหลังจากนี้ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) จะระมัดระวังในการนำเสนอข่าว เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง และเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อนายเคว็นเท็น จอร์น กริฟฟิท (Mr. Quentin John Griffiths) อีกในอนาคต