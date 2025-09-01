ศาล สั่งจำคุก 9 เดือน ป๋านวย เจ้าของบ่อนดอนเมือง ไม่รอลงอาญา
จากกรณีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2568 เวลาประมาณ 11.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้บุกเข้าทำการจับกุมนายอำนวย หรือ นวย เกียรติดอนเมือง อายุ 69 ปี ชาวจังหวัดเชียงราย บริเวณริมถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ ตามหมายจับของศาลแขวงดอนเมือง จำนวน 6 หมาย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้นำตัวนายอำนวย มาส่งพนักงานสอบสวนควบคุมตัวไว้ที่สน.ทุ่งสองห้อง ระหว่างรอส่งตัวไปยังศาลแขวงดอนเมือง ณ โอกาสแรกที่ศาลเปิดทำการ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 กันยายน พนักงานสอบสวน สน.ทุ่งสองห้องได้นำตัวนายอำนวย ผู้ต้องหาไปส่งยังศาลแขวงดอนเมืองตามหมายจับศาลแขวงดอนเมืองที่ 336/2567 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 67 ข้อหา พ.ร.บ.การพนัน กระทั่งเวลาประมาณ 10.30 น. ท่านผู้พิพากษาเวรชี้ได้ลงมายังห้องพิจารณาคดีได้อ่านคำพิพากษาของศาลอุธรณ์ในคดีดังกล่าวซึ่งอ่านคำพิพากษาลับหลังผู้ต้องหาไปแล้ว ตัดสินจำคุก 9 เดือนไม่รอลงอาญา นายอำนวย ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ท่านผู้พิพากษาจึงได้สอบถามนายอำนวย ผู้ต้องหาถึงคดีตามหมายจับ ที่ 293/2567 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 67 ข้อหา ร่วมกับพวกลักลอบเล่นการพนัน และเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน(ไฮโลว์) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันชุมนุม หรือทำกิจกรรม หรือการมั่วสุม ในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค นับเป็นกรรมได้ทั้งหมด 48 กรรม นายอำนวย ผู้ต้องหาได้ฟังแล้วให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ศาลชั้นต้นลดโทษเหลือตัดสินจำคุก 8 ปี 96 เดือน ซึ่งหลังจากฟังคำพิพากษานายอำนวย ผู้ต้องหาได้ยื่นขออุทธรณ์ในคดีนี้
จากคำสั่งของผู้บังคับบัญชาให้ทำการตรวจสอบหมายจับอื่นๆ ของนายอำนวย พบข้อมูลหมายจับนายอำนวย อีกจำนวน 6 หมาย เป็นหมายจับของศาลอาญา จำนวน 2 หมาย คือหมายจับศาลอาญาที่ 785/2567 ลง 5 พฤศจิกายน 67 และหมายจับศาลอาญาที่ 615/2568 ลง 13 มิถุนายน 68 เป็นหมายจับศาลอาญาที่นายอำนวย ผู้ต้องหามีพฤติการณ์หลบหนีระหว่างอุทธรณ์ (ให้จับตัวมาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในวันนัด) คือวันที่ 12 ธันวาคม 67 เวลา 09.00 น. และ วันที่ 16 กรกฎาคม 68 เวลา 09.00 น.ตามลำดับซึ่งปัจจุบันเลยวันเวลาดังกล่าวมาแล้วทำให้หมายดังกล่าวขาดอายุความแล้ว พบหมายจับศาลแขวงดอนเมืองอีกจำนวน 4 หมายยังไม่ขาดอายุความ มีผลคำพิพากษาศาลชั้นต้น ปรากฏดังนี้
1.หมายจับศาลแขวงดอนเมือง ที่ 320/2567 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 67 ข้อหา พรบ.การพนัน และ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถาณการณ์ฉุกเฉิน ศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก 1 ปี 4 เดือนไม่รอลงอาญา อยู่ระหว่างการอุทธรณ์
2.หมายจับศาลแขวงดอนเมืองที่ 321/2567 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 67 ข้อหา พ.ร.บ.การพนัน และ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถาณการณ์ฉุกเฉิน ศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก 3 ปี 12 เดือนไม่รอลงอาญา อยู่ระหว่างการอุทธรณ์
3.หมายจับศาลแขวงดอนเมือง ที่ 322/2567 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 67 ข้อหาพ.ร.บ.การพนัน ศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก 1 ปี 4 เดือนไม่รอลงอาญา อยู่ระหว่างการอุทธรณ์
4.หมายจับศาลแขวงดอนเมือง ที่ 323/2567 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 67 ข้อหา พ.ร.บ.การพนัน ศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก 1 ปี 4 เดือนไม่รอลงอาญา อยู่ระหว่างการอุทธรณ์