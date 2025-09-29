ด่วน! ไฟไหม้รถยนต์ในบ้าน ตรงข้ามห้างดังย่านบางแค จนท.รุดควบคุมเพลิง
วันที่ 29 กันยายน 2568 เวลา 10.59. น. รับแจ้งจากศูนย์วิทยุผ่านฟ้า เหตุเพลิงไหม้รถยนต์ภายในบ้าน ตรงข้ามซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค กำลังไปที่เกิดเหตุ
