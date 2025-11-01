ตำรวจไซเบอร์ บุกรวบคาบ้านพักกลางเมืองหาดใหญ่ ‘ว่าที่ ร.ต.’ วัย 30 ชวนเล่นพนันออนไลน์
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. สั่งการให้ พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.กู้เกียรติ วงษ์พันธ์ ผกก.2 บก.สอท.5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.สอท.5 นำหมายค้นศาลจังหวัดสงขลา ที่ ค.646/2568 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2568 เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งใน ถ.รัตนอุทิศ ซ.18 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จับกุมตัว ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ชัย อายุ 30 ปี พร้อมของกลาง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ กก.2 บก.สอท.5 ตรวจสอบพบเว็บพนันออนไลน์ www.moodeng168.cc สืบสวนจนทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวใช้ในการซุกซ่อนหรือมีสิ่งผิดกฎหมาย จึงขอหมายค้นเข้าทำการตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวพบตัวผู้ต้องหา ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ชัย อยู่ในบ้านหลังดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงหมายค้นศาลจังหวัดสงขลา ตรวจค้นพบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตั้งอยู่บนโต๊ะพบมีการเปิดใช้งานเว็บไซต์ www.moodeng168.cc ในลักษณะเป็นผู้ประกาศโฆษณาหรือชักชวนให้เข้าเล่นการพนันกับเว็บดังกล่าว และพบว่าไลน์ชื่อ ปกรณ์ มีการสนทนากับกลุ่มไลน์ และไลน์คนอื่นโดยชักชวนให้เข้าเล่นการพนันเว็บดังกล่าว
จากการสอบสวนว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ชัย ให้การยอมรับว่า ตนเองเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องดังกล่าวและเป็นเจ้าของไลน์โดยมีไว้ใช้สำหรับพูดคุยชักชวนให้ผู้อื่นเข้าไปเล่นการพนันผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว โดยตนเองทำหน้าที่เป็นผู้โฆษณาชักชวนให้คนอื่นเข้ามาเล่นพนันเว็บดังกล่าวจริง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหา จัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางนำตัวส่ง พงส.สภ.หาดใหญ่ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป