ม.เกริก ยันยังไม่ถอนปริญญา ฮุนเซน อธิการบดีฯชี้ การศึกษา-การเมือง คนละเรื่องกัน

ม.เกริก ยันยังไม่ถอนปริญญา ฮุน เซน อธิการบดีฯชี้แยกการศึกษา-การเมือง คนละเรื่องกัน
โลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลกรณี น.ส.นันทนา นันทวโรภาส ส.ว. เคยร่วมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก เดินทางไปมอบ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการสื่อสารทางการเมือง ให้กับ สมเด็จฯ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ถึงกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยขณะนั้น น.ส.นันทนาดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2568 ศ.นพ.กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก กล่าวว่า การมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ถือเป็นมติของสภามหาวิทยาลัย การจะดำเนินการจึงต้องเคารพมติสภาฯ ซึ่งขณะนั้น ก็คิดว่ามีการพิจารณาอย่างรอบคอบเหมาะสมแล้ว
“ส่วนตัวผมมองว่า สถาบันการศึกษา เป็นคนละเรื่องกับปัญหาการเมืองและความขัดแย้ง จึงไม่ควรนำมาเกี่ยวข้องกัน และตอนนี้ก็ยังไม่มีความคิดที่จะเพิกถอนปริญญาฯของสมเด็จ ฮุน เซน”ศ.นพ.กระแส กล่าว