‘นฤมล’ ถก ‘บิ๊กเขต’ ยาหอม 4 เดือน ลุยแก้หนี้-ลดภาระครู ก่อนยุบสภา

เมื่อวันที่ 25 กันยายน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ โดยมีว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการกพฐ. และนายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการกพฐ. เข้าร่วม
นางนฤมล กล่าวว่า ตนตั้งใจจะสานต่อในเรื่องลดภาระงานของครู ซึ่งมีเสียงสะท้อนมาตั้งแต่ช่วงแรกที่เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการศธ. คาดว่าในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา นำกรอบอัตราครูเกินเกณฑ์ กว่า 1,706 อัตรา มาบรรจุตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อให้มาทำหน้าที่ธุรการ หรืองานพัสดึ เป็นการช่วยเหลือเขตพื้นที่ฯในเรื่องของการจัดหาบุคลากรสายสนับสนุน ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เองก็จะต้องมีการปรับในส่วนของการรายงานการดำเนินงานเรื่องต่าง ๆ เพื่อ ช่วยลดภาระในส่วนนี้อีกช่องทางหนึ่ง
“อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือ การปรับปรุงการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งเดินหน้าไปพอสมควร โดยขณะนี้ก.ค.ศ.ได้ปรับกลุ่มผู้ประเมิน ให้มาจากแต่ละส่วนงานที่มีความรู้ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวของกับผู้เข้ารับการประเมินโดยตรง ดิฉันยังได้ฝากให้ก.ค.ศ.ให้ไปดู ในส่วนการจัดทำผลงานเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งอาจไม่ต้องเน้น ในเรื่องงานวิจัยหรือทำผลงานที่เป็นรูปเล่มเพียงอย่างเดียว แต่อาจให้ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ หรือทางเลือกอื่น ซึ่งคาดว่าจะเสนอให้ที่ประชุมก.ค.ศ. พิจารณาได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ ”นางนฤมล กล่าว
นางนฤมล กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ในส่วนของการแก้ปัญหาหนี้ครูตนได้เรียนแจ้งกับนายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า ศธ.จะดำเนินการจัดตั้งสหกร์กลาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ให้เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบาย รัฐบาล ซึ่งนายกฯ เตรียม แถลงกับรัฐสภาในส่วนของหนี้ภาคประชาชนที่รวมถึงหนี้สินครูด้วย ในส่วนของศธ.เองก็จะเดินหน้านโยบายการจัดตั้งสหกรณ์กลางของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ต่อไป คาดว่าจะเสนอให้ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบได้ภายในตุลาคมนี้
“สุดท้ายนี้ก็ได้ฝากผู้อำนวยการเขตฯทุกคนในเรื่องของการยกระดับวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองทั้งทางด้านการสอนและการสอบ เพื่อที่จะได้ทำให้นักเรียนรุ่นใหม่เข้าใจว่าระบอบการปกครองของประเทศไทยไม่เหมือนกับชาติอื่นๆ ฉะนั้นหน้าที่ของพลเมืองไทยก็จะไปลอกเลียนจากประเทศอื่นไม่ได้จึงอยากให้ครูเป็นผู้ถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้สู่นักเรียน”นางนฤมล กล่าว
นางนฤมล กล่าวต่อว่า ทั้งหมดนี้เป็นนโยบายที่อยากจะทำให้สำเร็จภายใน 4 เดือนก่อนจะยุบสภา รวมถึงการผลักดันร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ให้สำเร็จภายใต้สภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบัน ซึ่งตนหวังว่ากฎหมายฉบับนี้จะไม่มีอาถรรพ์เหมือนทุกๆรัฐบาลที่ผ่านมา โดยจะทำให้ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ได้สำเร็จอย่างแน่นอน