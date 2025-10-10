‘นฤมล–ธรรมนัส’ ลงแม่สอด ตรวจการศึกษาพื้นที่สูง เร่งสำรวจเด็กหลุดจากระบบ เยียวยาค่าอาหารนักเรียนพักนอน
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมคณะ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดศธ. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) นายสุภชัย จันปุ่ม รองเลขาสภาการศึกษา นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้ตรวจราชการศธ. ตลอดจนผู้บริหารศธ.เข้าร่วม
นางนฤมล กล่าวว่า ได้มอบให้เลขาธิการกพฐ. ทำการสำรวจจำนวนโรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากมติคณะรัฐมนตรี ยกเลิกค่าอาหาร 20 บาท สำหรับนักเรียนพักนอนในโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่พิเศษ ซึ่งส่งผลกระทบต่อจำนวนนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา โดยให้สำรวจโรงเรียนลักษณะเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อของบกลางมาเยียวยาในเบื้องต้น และนำไปบรรจุในแผนงบประมาณปี 2570 ต่อไป เช่นเดียวกับข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปหลักสูตรแกนกลาง 2551 ให้มีความทันสมัยต่อเทคโนโลยีและโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ตนถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ ที่มอบนโยบายให้เลขาธิการ กพฐ. ไปดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเร็ว
นางนฤมล กล่าวต่อว่า ตนยังได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับหลักเกณฑ์การประเมินครูพื้นที่สูงและทุรกันดาร ที่จะต้องมีเกณฑ์พิเศษหรือประเมินเชิงประจักษ์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูฯ ที่ต้องดูแลนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งในเรื่องของบ้านพักครู ที่เป็นเรือธงของ ร.อ.ธรรมนัส ที่ต้องการให้ครูได้อยู่อย่างปลอดภัย เพื่อมีกำลังใจในการสอนเด็กของเราให้เรียนดีและมีคุณธรรม โดยระยะแรกในปีนี้ จะเร่งดำเนินการปรับปรุงบ้านพักครูที่ทรุดโทรมและครูยังอาศัยอยู่ 13,000 หลัง (จากทั้งหมด 14,000 หลัง) และบรรจุเป็นแผนพัฒนาปรับปรุงปีงบประมาณ 2570 ให้ครบทั้งหมด 40,000 หลังต่อไป นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้ผลักดันให้ครูได้รับสิทธิซื้อบ้านในโครงการของการเคหะแห่งชาติ เพื่อให้ครูที่มีกำลังและต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง ได้สิทธิซื้อราคาถูกและดอกเบี้ยต่ำด้วย
หลังจากนั้น นางนฤมล ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ Learn to earn สร้างงาน สร้างรายได้ การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ห้องสมุดเคลื่อนที่ ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และผลงานนักเรียนโรงเรียนแม่กุวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก กิจกรรมคุกกี้แปจ่อ วุ้นเพื่อดูดซับโลหะหนักในน้ำ เป็นต้น