ร้อง ‘นฤมล’ ยับยั้งตั้งเลขาฯ สกสค. นั่งรักษาการผอ.องค์การค้าฯ
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ชมรมเครือข่ายครู 4 ภูมิภาค ได้เดินทางเพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนถึง นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการศธ. เรื่องขอให้ยับยั้งการแต่งตั้งให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) รักษาการในตำแหน่งผอ.องค์การค้าฯ ซึ่งมีคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการศธ. เป็นผู้แทนรับมอบ
นายมงคล เสมอภาพ ประธานชมรมเครือข่ายครู 4 ภูมิภาค กล่าวว่า กลุ่มพวกตนมีความกังวลใจถึงการให้นายพีรพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการสกสค.มาทำหน้าที่รักษการผอ.องค์การค้าฯ เนื่องจากนายพีระพันธ์ เคยถูกร้องเรียนให้ดำเนินการทางวินัยกรณี คำสั่งสำนักงานสกสค.แต่งตั้งกรรมการสกสค.จังหวัด ซึ่งเป็นข้าราชการตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกรรมการสกสค.กรุงเทพมหานคร เป็นข้าราชการตำแหน่งศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร เป็นรักษาการแทนผู้อำนวยการสกสค.จังหวัด และผู้อำนวยการสกสค.กรุงเทพมหานคร ไม่ชอบด้วยพ.ร.บ.ระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3 ) เพราะนายพีระพันธ์เป็นเพียงลูกจ้างตามสัญญาจ้างแต่กลับออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการในตำแหน่งดังกล่าวได้อย่างไร อีกทั้งการแต่งตั้งกรรมการในตำแหน่งนี้ยังได้รับสิทธิประโยชน์อัตราเงินเดือนละ 10,000 บาท ซึ่งเป็นข้าราชการไม่สามารถรับเงินซ้ำซ้อนได้ เป็นการแสวงหาผลประโยชน์
นายมงคล กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ตนอยากให้รัฐมนตรีว่าการศธ. ได้ทบทวนมติดังกล่าวในการแต่งตั้งนายพีระพันธ์ให้รักษาการผอ.องค์การค้าฯ เพราะอาจทำให้นายพีระพันธ์ทำงานได้ไม่เต็มเวลา เนื่องจากนายพีระพันธ์มีสถานะเป็นลูกจ้างซึ่งได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสกสค.ตามสัญญาจ้าง จึงต้องมีการประเมินผลงานทำงานเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง ดังนั้นตำแหน่งผอ.องค์การค้าฯก็ควรจะเป็นตำแหน่งที่มาจากการสรรหาเช่นเดียวกัน และตนก็อยากได้ผอ.องค์การค้าฯตัวจริงที่มาจากคนในศธ.ด้วย หรือแต่งตั้งรองปลัดศธ.ขึ้นมาทำหน้าที่รักษาการต่อไป เพื่อให้การขับเคลื่อนสวัสดิการและสวัสดิภาพครูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น