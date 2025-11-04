ไทยเอาไงดี? อ.ครุศาสตร์ จุฬาฯ ยกเคส สหรัฐ ไกด์ไลน์แค่ 2 บรรทัด แต่ละรัฐ ‘สร้างหลักสูตรเอง’

อรรถพล ชี้ ‘การเตรียมครู’ ยังมีปัญหา ยกเคสสหรัฐ ไกด์ไลน์แค่ 2 บรรทัด ‘แต่ละรัฐสร้างหลักสูตรเอง’ เน้นเป็น ‘พลเมืองโลก’ แง้มโปรเจ็กต์อนาคตครูเจนซี ‘แกะรอยจากกลิ่น’ ถนนเดือนตุลาฯ แนะโจทย์ใหม่ ปรับการสอนให้ทันโลก
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน เวลา 13.00 น. ที่ห้อง 307 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดเสวนา ในหัวข้อ ‘วิชาประวัติศาสตร์ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในบริบทโลก’ เพื่อแลกเปลี่ยนเพื่อมองทิศทางของวิชาประวัติศาสตร์ในการศึกษาภาคบังคับที่ควรจะเป็นในอนาคต
โดย ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ ผู้อำนวยการสถาบันสังคมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายธนวรรธน์ สุวรรณปาล หรือ ครูทิว นักวิชาการอิสระด้านการศึกษาวิชาสังคมศึกษา, นายนราวิชญ์ สังเกตการณ์ ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และผู้ทำเพจ ‘สอนประวัติศาสตร์’ ท่ามกลางนักศึกษาร่วมรับฟังพร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างล้นหลาม
ในตอนหนึ่ง ผศ.อรรถพล กล่าวว่า สังคมศึกษา (Social studies) เป็นสิ่งสร้างใหม่ โดยนักวิชาการอเมริกัน ที่พยายามสร้างชุดความรู้ และความรักชาติ ก่อนที่จะเริ่มฮิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งในสหรัฐอเมริกา จะเรียนเป็นสังคมศึกษาทั้งหมด ไม่มีคำว่า วิชาประวัติศาสตร์
จากนั้นกล่าวถึงมุม ‘ความรู้ว่าด้วยประวัติศาสตร์’ (content knowledge) และ ‘การสอนประวัติศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างสำนึกทางการเมือง อย่างในอเมริกา เริ่มต้นจากการ ถ่ายทอดความรู้ผ่านประวัติศาสตร์ชาติ เน้น ‘ความเป็นพลเมือง’ (รากฐาน civic republican) ในช่วง 1900-1920 เพื่อเตรียมคน ให้สามารถมีผลิตภาพ ทำงานแล้วมีคุณูปการต่อสังคม ซึ่งทาบมิติเวลากับไทยที่ยังรับอิทธิพลการศึกษาจากอังกฤษอยู่
“สมัยก่อนไปโรงเรียนวัด จะมีวิชา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศีลธรรมจรรยา ซึ่งพอจะเทียบเคียงกับ สังคมศึกาแบบอเมริกาได้ แต่เราไม่ได้บูรณาการ และยังมีข้อจำกัดเรื่องการผลิตครู”
กระทั่งเกิดมูฟเมนต์ใหญ่ในการศึกษา ที่อเมริกา คือนักศึกษากลุ่มใหญ่ ดิวอี้ (John Dewey) ที่เป็น progressive education ที่เชื่อว่า โรงเรียนควรเป็นที่ฝึกประชาธิปไตย โดยทำผ่านหลักสูตรสังคมศึกษา เน้นการวิพากษ์ ปลูกฝังชุดคุณค่าบางอย่าง เพื่อให้คนนำความรู้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมได้ เป็นยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่อเมริกากำลังก่อร่างสร้างชาติ ซึ่งเทียบเคียงกันมากับไทย คือ ‘ยุคเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตย’
“เราเพิ่งเริ่มมีคอนเซ็ปต์พลเมือง ในยุคสมัยนี้เอง คำว่า ‘หน้าที่พลเมือง’ เป็นคำถูกสร้างใหม่หลัง 2475 แล้วใช้ทดแทนคำว่า Civic education (การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง) ซึ่งถ้าลองเทียบเคียงจะพบว่า ความหมายมันเบี้ยว หน้าที่พลเมืองมันควรจะเป็น Civic Duty แต่เราแปลคำว่า Civic education เป็น ‘หน้าที่พลเมือง’ แสดงว่ามีเจตจำนงของรัฐบางอย่างในการใช้ชีวิตวิชาเหล่านี้ เพื่อให้คนทำหน้าที่ ไม่ได้เป็นการเสริมพลังพลเมือง
ยุคนั้นเริ่มมีวิทยาลัยครูอย่างจริงจัง และไทย รับแม้กระทั่ง แผนแม่บทการศึกษาของอเมริกา มาใช้ในไทย
“แต่บรรยากาศมันประหลาดนิดนึง ในขณะที่เขาสร้างสำนึกประชาธิปไตย บ้านเรายังอยู่ในยุค จอมพลสฤษดิ์อยู่ ที่ควบคุมด้วยอำนาจนิยมสูงมาก แม้ว่าจะรับอิทธิพลการศึกษาแบบอเมริกันเข้ามา แต่ยังมีแรงต้านอย่าง แนวคิดอำนาจนิยมรวมศูนย์ของผู้นำรัฐ”
“เราเริ่มเปลี่ยนจากระบบ วิทยาลัยครู มาเป็นเรียนที่มหาวิทยาลัย แล้วไปฝึกงานครู ซึ่งรับแนวคิดนี้มาจากอเมริกา ในช่วงเวลาอันยาวนาน ระหว่างนั้นมีการต่อสู้ระหว่างอุดมการณ์ประชาธิปไตย และเผด็จการ สังคมศึกษาจึงยังกระเด็นกระดอนอยู่
ช่วงนั้นยังเป็น 4 วิชาอยู่ แม้จะเริ่มมีการบรรจุธรรมะ สังคมศึกษา ในแผนการศึกษาของชาติแล้ว แต่ยังมี ศีลธรรม จรรยา หน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์อยู่ แสดงว่าในสังคมไทย เรารับรู้ในชื่อวิชาประวัติศาสตร์ มายาวนานมาก แต่ไม่ค่อยรู้จักในนาม สังคมศึกษา” ผศ.อรรถพลระบุ
ผศ.อรรถพลกล่าวต่อว่า เราเพิ่งเริ่มทำการศึกษาแบบอเมริกันเต็มรูปแบบ ด้วยหลักสูตรปี 2521 และ 2524 คนที่ผ่านแบบเรียน ‘มานีมานะ’ เราได้ผ่านชุดความรู้แบบเดียวกัน รวมถึง ‘โลกของเรา ประเทศของเรา’ เป็นต้น ซึ่งแต่ละระดับชั้นเรียนขยายสโคปการรับรู้โลกออกไป สู่ประเทศ ทวีป
แสดงว่า นักวิชาการออกแบบให้ประถม เริ่มเรียนแบบบูรณาการ 100 % สิ่งนี้ดำเนินมาถึง 2544 มีการเปลี่ยนหลักสูตรครั้งใหญ่ ซึ่งอิงตามเทรนการศึกษาของอเมริกา แต่เราทำเป็น ‘ 5 สาระการเรียนรู้’ ซึ่งกลายเป็นความงง จนเกิดการสอนประวัติศาสตร์ ต้้งแต่เด็ก ป.1 สอนเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่ประถม ซึ่งเกิดกับหลักสูตรตั้งแต่ปี 44 เป็นต้นมา
ในอเมริกา หลังยุคใช้สังคมศึกษา ในการสร้างชาติ ติดตั้งค่านิยมประชาธิปไตย ต้านคอมมิวนิสต์แล้ว ก็เกิดมูฟใหญ่ ตื่ตตัวทางสิทธิ คนผิวสีเข้าโรงเรียนได้ ทำให้เกิดคอนเซ็ปต์ ‘พหุวัฒนธรรมศึกษา’ เป็นการเตรียมจิตใจประชาธิปไตยให้กับเด็ก ซึ่งเป็นการศึกษากระแสรอง ที่พยายามต่อรองกับกระแสหลัก
จากนั้น ผศ.อรรถพล กล่าวถึง พ.ศ.2433 – ปัจจุบัน ว่า วิชาท้องถิ่นของเราในหลักสูตร 2533 ที่มีประเด็นใหญ่ คือการเรียกร้องให้บรรจุวิชาพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติ จนมีการแยกวิชาพุทธศาสนาออกมาจากสังคมศึกษา ซึ่งจะเห็นว่า วิชาเหล่านี้เกิดยื้อกันอยู่ ในปี 2546 เราเกิด โรงเรียนวิถีพุทธ, เกิดการแยกคาบวิชาประวัติศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นอิมแพคจากหนังเรื่องสุริโยทัย
เกิดคำถามว่า ในร่มสังคมศึกษา ยังบูรณาการอยู่หรือเปล่า หรือถูกฉีกเป็นชิ้นๆ?
“วันนี้เรากำลังคุยเรื่องวิชาประวัติศาสตร์ในโรงเรียน ตอนนี้สอนกันอย่างไง ประวัติศาสตร์เมนสตรีมสอนอีกแบบ ประวัติศาสตร์ทางเลือก หรืออินเตอร์ ก็สอนอีกแบบ” ผศ.อรรถพลกล่าว และว่า
ต้องฝากไว้ว่า ประวัติศาสตร์ไม่ได้หายไปไหน อยู่ในหลักสูตรเหมือนเดิม มีการ
ตอบสนองนโยบายของรัฐ รวมถึงยังคงสอนความรักชาติ
ผศ.อรรถพลกล่าวว่า ความต่างที่ต้องเรียนรู้ ในอเมริกา แต่ละรัฐสอนต่างกัน รัฐทางเหนือสอนแบบ progressive มาก แต่ถ้าเป็นรัฐแบบฟลอริดา แม้กระทั่งเรื่องเพศ หรือ gender ก็ไม่ให้สอนเด็กประถม รัฐมีขวา มีซ้าย เขาจึงจำเป็นต้องมี ‘สมาคมวิชาชีพ’ ทำหน้าที่ออก framework เป็นความเข้าใจร่วมกัน
กล่าวคือ แต่ละรัฐสร้างหลักสูตรเอง แต่มีมาตรฐานวิชาชีพร่วมกัน เป็นการเรียนรู้
‘บุคคล ชุมชน และสังคม’ เพื่อเตรียมพร้อมพลเมือง สำรวจอดีต มีส่วนร่วมกับปัจจุบัน และสร้างอนาตที่ดีกว่าร่วมกันผ่านกระบวนการ civic engagement อย่าง รัฐฝั่งขวาหน่อย จะสอนคนละแบบ ในขณะที่รัฐฝั่งซ้าย สามารถพูดเรื่องดาร์กๆ อย่าง ประวัติศาสตร์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อินเดียน หรือการปะทะระหว่างคนผิวสีได้
“แล้วทีนี้ ประเทศไทยเอาไงดี ? ด้วยความที่เราเป็นรัฐเดี่ยว จึงมีการเลือกให้เรียน ทั้งเลือกด้วยรัฐ และสำนักพิมพ์เลือกให้ แบบเรียนถ้าเพลย์เซฟหน่อยก็พยายามไม่แตะประวัติศาสต
ร์เซนซิทีฟ เราเพิ่งสอน 6 ตุลาฯ ได้ไม่เกิน 20 ปีนี้เอง ไม่นับเรื่อง ‘ถังแดง’ (ถีบลงเขา เผาลงถังแดง)ที่ไม่อยู่ในแบบเรียน
ทีนี้ หลักสูตรปี 44 มันดันไปปลดล็อกเรื่องหนึ่งคือ ’ให้สอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น‘ ดังนั้นหัวใจคือ ใครเป็นคนให้สอนวิชานี้ ถ้าครูเป็นคนที่วิพากษ์หน่อย ครูมีอิสระสอนได้มากเลย หลักสูตรมีชีวิตในห้องเรียน ว่าครูเอาไปสอนอย่างไรต่างหาก ที่เป็นปัญหา” ผศ.อรรถพลกล่าว และว่า ส่วนเนื้อหาในหลักสูตรก็ส่วนหนึ่ง ที่ถูกแปลงโดยสำนักพิมพ์ก็อีกแบบ มันมีเลเวลอยู่
ผศ.อรรถพล ยังฝากเป็นข้อคิด อย่าง อเมริกา คำประกาศเขาชัดมาก 2 หน้า เขาย้ำแค่ 3 เรื่อง
“คุณสอนยังไงก็ได้ สังคมศึกษาขอให้เชิดชู 3 เรื่องนี้ไว้คือ 1.ความหลากหลาย 2.ความเท่าเทียมเป็นธรรม 3 ความเป็นสังคมที่นับรวมทุกคน
นี่อาจเป็นคำถามใหญ่ของเรา ผมตั้งคำถามว่าเรากำลังสอนประวัติศาสตร์แบบไหน เรากำลังสอนประวัติศาสตร์แบบหนา หรือแบบบาง แบบท่องจำ หรือ แบบที่วิพากษ์ได้
แบบบางคือ สมองเด็กเป็นธนาคารความรู้ ท่องจำไปสอบ แล้วก็ลืม แต่แบบหนา คือชวนเด็กตั้งคำถาม มีมุมมองเชิงวิพากษ์ได้ เปลี่ยนจากครูเป็นอับดุล เล่าทุกอย่าง ภูมิใจในความเป็นแฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์ของตัวเอง
มาเป็นคนที่พาเด็กสืบเสาะ อ่านปรากฎการณ์ทางสังคม ด้วยการหยิบประเด็นถกเถียงที่เปราะบางเข้ามาสู่ห้องเรียนแล้วใช้เลนส์ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา เราจะใช้มันไปสู่ทางไหนดี อดีต ปัจจุบัน อนาคต“ ผศ.อรรถพลกล่าว
ผศ.อรรถพลชี้ว่า จากการตกผลึกร่วมกันกับอาจารย์หลายท่าน เราควรจะต้องมอง 3 เรื่องเป็น ‘คอกเทล’ คือ อุดมการณ์ของรัฐ, ปรัชญาของศาสตร์ และ อุดมการณ์ของครู เป็นคนละเรื่องกัน
เมื่อมีผู้สอบถามถึงการสอนประวัติศาสตร์ ถ้าหากนักเรียนอิน กับการแสดงออกมากๆ แล้วประเด็นนั้นมีความล่อแหลม การแสดงออกนั้นอาจเกิดผลเชิงลบ เราควรเชปเขาไปในทางไหน มีวิธีอย่างไรบ้าง เพื่อให้เขาประเมินความเสี่ยงได้เอง ?
ผศ.อรรถพล กล่าวว่า สำรับตน เคารพความหลากหลายของผู้เรียน จะไม่เชปความคิดให้เขาเป็นแบบเดียว แต่เราอยู่บนคอนเซปต์ทางวิชาการ ซึ่งจะมีคนมองไม่เหมือนครูแน่ๆ แต่อย่างไรบ้าง เป็นหน้าที่ที่เราต้องชวนคุย lesson lern
ในช่วงท้าย ผศ.อรรถพล ยังกล่าวถึง ‘ครูไทย’ ด้วยว่าไม่ได้มีปัญหาในเชิงเทคนิคการสอน แต่รู้หรือเปล่าว่าสอนไ
ปทำไม ? คำถามเกี่ยวกับ ‘ปรัชญาการสร้างครู’ จะบ่งชี้ถึง การสอนประวัติศาสตร์ไปเพื่ออะไร
ความคิดที่ว่า ‘เราต้องเป็นสายพานความรู้’ นั้น เราจึงพบครูจำนวนไม่น้อย เน้นบรรยายเก่งๆ แบบที่สองคือ เน้นเป็นต้นแบบ แม้แต่การแต่งกาย สังคมการศึกษายุคใหม่ เป็นแบบ ‘ปฏิรูปนิยม’ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ให้เด็กลงมือทำ ยุคหลังมาอีกคือ การเรียนรู้เพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์
เรากำลังเตรียมครูแบบไหน เตรียมให้เป็นครูแบบเดียวกัน ส่งแผนการสอนแบบเดียวกัน? หรือความเชื่อในการทำงานต่างกัน เรา empower เขามากพอหรือยัง เพื่อที่วันนึงเขาไปอยู่กับเด็กที่หลากหลาย จะได้มีเครื่องทือทำงาน
ตอนนี้เราเตรียมครูสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์อย่างไร ซึ่งมีหลายโมเดล เช่น ที่จุฬาฯ มหิดล ศิลปากร ใช้อยู่คือ 1.เรียนเนื้อหาวิชาเอก จากคณะเจ้าของศาสตร์ ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่อง แต่ให้เห็น ให้รู้วิธีการ หรืออีกโมเดล 2.เด็กไปสังกัดตามเนื้อหา เช่น ไปอยู่คณะอื่น ที่มีรูปแบบการเน้นต่างกัน ทำให้เกิดความเข้าใจว่า ต้องแน่นเนื้อหา เป็นปัญหาที่มีหลายแห่งเผชิญอยู่
ดังนั้น “การเตรียมครู’ ยังมีปัญหา แต่จุดที่น่าสนใจ คือจะทำอย่างไร ที่จะทำงานร่วมกัน ระหว่างครูประจำการ และเจ้าของศาสตร์
“สุดท้ายแล้วในห้องเรียนเป็นเพียงแค่ 50 นาที เด็กเจนนี้ ไม่ได้โตจากห้องเรียนสังคมศึกษา แต่อาจจะโตจากการไปฟัง ‘ฟาโรส’ หน้าที่ของห้องเรียนตอนนี้ ต้องเปลี่ยนฟังก์ชั่นหรือเปล่า? ผมอยากชวนมองว่า ห้องเรียนคือที่ๆ ควรต้องมีประสบการณ์ร่วมกัน Collective learning journey เพราะออกจากห้องไปเป็น Personal learning journey” ผศ.อรรถพลชี้
ผศ.อรรถพล เผยด้วยว่า ปัจจุบันมีเด็กในคณะครุศาสตร์ที่ตนสอนอยู่ กำลังจะทำนวัตกรรม โดยหนึ่งใน 3 ชุด มีแนวคิดที่จะพาเด็ก ‘แกะรอยจากกลิ่น’ อย่าง กลิ่นของสำเพ็ง, กลิ่นช่วงโควิด, ถนนราชดำเนิน มันกลิ่นประมาณไหนในช่วงเหตุการณ์เดือนตุลาฯ เป็น theme base ให้เกิดการออกแบบการเรียน เพื่อให้ลูกศิษย์ของเขา ออกไปเรียนรู้ภายนอกต่อด้วยตัวเองได้อย่างมีความหมาย อย่างงานหนังสือที่ผ่านมา เราจะเห็นเด็กไปซื้อหนังสือประวัติศาสตร์ อ่านหาเรื่องฮาร์ดคอร์ทั้งนั้น ความรู้ที่ป้อนเข้าปาก อาจไม่เหมาะกับยุคนี้แล้ว ซึ่งที่ผ่านมา เรามีการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
“ไม่ค่อยห่วงครูเจนนี้ในแง่เทคนิค แต่ห่วงเรื่องเลนส์ และความหลังที่ครอบงำอยู่ มันเปราะบางเกินไป ดังนั้นต้องอาศัยคอมมูนิตี้ที่แข็งแรงพอ ในการแลกเปลี่ยน อย่างเช่น เพจ เป็นพื้นที่ให้เห็นว่าคุณครูสามารถทำแบบนี้ได้
สิ่งที่น่าห่วงกว่า คือ ความกลัวที่อยู่ในโรงเรียนต่างหาก ลงไปสอนคนละที่ journey ไม่เหมือนกันเลย เอกชนไม่ถูกคนรอบ เปิดโอกาส แต่ถ้าอยู่ในโรงเรียน กทม. หรือ สพฐ. อาจจะโดนอะไรเต็มไปหมด สุดท้ายศักยภาพที่จะเปล่งประกายได้ มันถูกหรี่ไปในตัว นิเวศการทำงานมีผล มีโจทย์เยอะมากที่ให้ครูเล่นสนุกในการสอนประวัติศาสตร์ โจทย์พลเมืองโลก โจทย์ประวัติศาสตร์ร่วม เรื่องสิทธิมนุษยชน ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ฯลฯ
และเราย้ำเสมอว่า เราสามารถเป็นพลเมืองไทย ไปพร้อมความเป็นพลเมืองโลกได้” ผศ.อรรถพลกล่าว