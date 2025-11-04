สพฐ. ชู มาสเตอร์แพลน จับมือ ‘ยูเนสโก’ ดัน ‘ปวศ.ร่วมรากอุษาคเนย์’ แก้ขัดแย้งเพื่อนบ้าน

ผอ.สถาบันสังคมศึกษา สพฐ. ชู ‘มาสเตอร์แพลน’ จับมือ UNESCO ดัน ‘ปวศ.ร่วมรากอุษาคเนย์’ – หวังผลิตพลเมืองโลก ร่วมแก้ปัญหา – ชี้ ขนาดกัมพูชา ยังสอน ‘ปวศ.บาดแผล’
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน เวลา 13.00 น. ที่ห้อง 307 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดเสวนา ในหัวข้อ ‘วิชาประวัติศาสตร์ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในบริบทโลก’ เพื่อแลกเปลี่ยนเพื่อมองทิศทางของวิชาประวัติศาสตร์ในการศึกษาภาคบังคับที่ควรจะเป็นในอนาคต
โดยวิทยากรได้แก่ ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ ผู้อำนวยการสถาบันสังคมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ, ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายธนวรรธน์ สุวรรณปาล หรือ ครูทิว นักวิชาการอิสระด้านการศึกษาวิชาสังคมศึกษา, นายนราวิชญ์ สังเกตการณ์ ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และผู้ทำเพจ ‘สอนประวัติศาสตร์’ ท่ามกลางนักศึกษาร่วมรับฟังพร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างล้นหลาม
ในช่วงแรก ดร.เฉลิมชัย จาก สพฐ. เท้าความให้เห็นประเด็นเชิงโครงสร้างในภาพใหญ่ ถึงประวัติศาสตร์ของการเรียนประวัติศาสตร์ ตั้งแต่หลักสูตรตั้งแต่หลักสูตรปี 2503 ที่ยาวนานมากถึงปี 2521 จนมีการปรับปรุงปี 2533 จากนั้นก็เป็นหลักสูตรปี 2551 ซึ่งเรื่องประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง ถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในเชิงการเมือง ที่มีการหยิบยกมาเป็นประเด็น เช่น เมื่อมีการถอดเรื่อง หน้าที่พลเมือง สิทธิเสรีภาพ ดังนั้นเรื่องราวเบื้องหลังบรรทัดของหลักสูตร จึงเป็นเรื่องสำคัญ
ดร.เฉลิมชัยกล่าวถึง หลักสูตรปี 51 จากเอกสาร 2 เล่มได้แก่ ‘เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ครู’ และ ‘การสอนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทย’ หลากหลายวิธีเรียนที่ขยายความจากตัวหลักสูตร อธิบายการเรียนการสอนในหลักสูตรปี 51 ซึ่งเราคาดหวังว่า เราอยากผลิตนักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี และนักการเมืองที่ดีให้กับประเทศ คือเรื่องที่ทำนอกเหนือจากการทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ.
“เราทำอะไรบ้าง พยายามทำหลายเรื่อง เช่น ‘ค่ายการ์ตูนประวัติศาสตร์’ เชิญนักประวัติศาสตร์ มาเล่าในค่าย แล้ววาดการ์ตูน เรื่องเล่าสตอรี่ เนื้อหาประมาณที่เราเข้าใจ หลักสูตรจะมีเฟรมความคิดบางอย่าง ที่นักอาจารย์อาวุโสประวัติศาสตร์ ผู้ใหญ่สายอนุรักษ์ และผู้มาใหม่สายก้าวหน้า เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกัน ซึ่งยังอยู่ในเฟรมประวัติศาสตร์ (ไทม์ไลน์ สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์)”
รวมถึง การศึกษานอกห้องเรียน เสมือนจริง virtual field trip อย่างไรก็ดี เรายังคิดอยู่ใต้กรอบ ซึ่งมีเสียงสะท้อนของคุณครูว่าสามารถพัฒนากว่านี้ได้หรือไม่
จนกระทั่งปี 55 มีการพูดถึงการศึกษาของ ‘พลเมืองโลก’ นอกจากวงเสวนา การเอาเด็กเข้า โรงเรียน การพัฒนาการเรียนรู้ ยังมีเรื่องของ Global citizen education รวมถึงมีการถกเถียงว่าเราจะแก้ปัญหาทางการเมืองได้อย่างไร จนสุดท้ายวนกลับมาที่การศึกษาของคน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งประเด็น โลกร้อน การเคารพสิทธิมนุษยชน การประหัดประหาร การไม่เข้าใจกัน เป็นต้น
ตั้งแต่ปี 2555 พรมแดนเริ่มขยาย ไม่ใช่รักชาติใดชาติหนึ่ง เป็นเรื่องของคนทั่วโลก จึงเกิดการตั้งเป้า พัฒนาตามแนวทาง ‘Education 2030’ หรือ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 4 (SDG 4) ของสหประชาชาติ ที่ยังรวมถึงการพูดถึง วิถีชีวิต สิทธิมนุษยชน
“พยายามทำทุกวิถีทางที่จะทำให้การศึกษา เป็นเรื่องของคนทุกคนบนโลกนี้ ในฐานะพลเมืองโลก เพราะภารกิจหรือวิกฤตของโลกมันเกินกว่าจะมอบให้เป็นภาระของประเทศใดประเทศหนึ่ง เป็นเรื่องที่คนทั้งโลกต้องช่วยกัน ซึ่งเกิดการทำงานเป็นเฟรมเวิร์ค ที่เน้นไปในเรื่องการเป็นเจ้าของร่วมกัน ในฐานะ ‘มนุษยชาติ’ ว่าการกระทำมันเกี่ยวเนื่องและส่งผลต่อผู้อื่น ทั้งในระดับชาติ ระดับชาติ และโลก อย่างไรบ้าง”
ดร.เฉลิมชัยกล่าวต่อว่า อีกหนึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญที่ทางสหประชาชาติเน้นย้ำ คือ transformative learning (การศึกษาเพื่อความเปลี่ยนแปลง) ที่ว่าการศึกษาไม่ใช่การเติมน้ำในภาชนะ แต่คือการ ‘จุดไฟให้คน’ สร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อการอยู่ร่วมกัน ผดุงความสันติสุขของโลก เป็นเป้าหมายใหญ่ ที่ยูเนสโก้ พยายามออกแบบเฟรมเวิร์กขึ้นมา
“แก่นแกนคือการ ผลิต คนเมืองโลกที่มีคุณภาพ ซึ่งเราอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงนั้น และเราไม่ได้ทำอยู่ลำพัง แต่ทำทั้งโลก” ดร.เฉลิมชัยชี้
ในช่วงหนึ่ง ดร.เฉลิมชัย ยังกล่าวถึงการพยายามเปิดเฟรมเวิร์ก ‘การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์เป็นฐาน’ ด้วยการสอนประวัติศาสตร์ ผ่านหนังสือชุดใหม่ ที่มีทั้งเรื่อง ลอยกระทง, สาดน้ำสงกรานต์วัฒนธรรมร่วมรากเอเชีย, พลังผู้หญิง, เสด็จสู่แดนสรวง
อย่าง คุณสุจิตต์ วงษ์เทศ เล่าถึงการสาดน้ำสงกรานต์ในกรุงมัณฑะเลย์ที่พม่า ทำประเด็นที่เรียนรู้ ให้เป็นรูปธรรม ที่พอจะช่วยได้
หรืออย่างการเจอหลักฐาน ลอยกระทง เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ คือที่ ‘บายน’ แม้แต่เรื่องพลังผู้หญิง ประวัติผ้าอนามัย ประวัติศาสตร์สิ่งของ ซึ่งจะเห็นมิติการเรียนรู้ที่เปิดกว้างมากขึ้น
โดย สพฐ. ทำงานกับหลายหน่วยงาน เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง อย่างเช่น ‘ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ ที่ทำร่วมกับ UNESCO
“เราสอนให้รักและภูมิใจประวัติศาสตร์ของตัว แต่รักในความหมายที่ กดหัวชาวบ้าน แทนที่จะชื่นชมความแตกต่างหลากหลาย และอยู่ร่วมกัน โทนมันออกมาประมาณนั้น เราจึงร่วมกันทำงานนี้ขึ้นมา ให้เป็นความเชื่อมโยงของ Southeast Asia ที่นักประวัติศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วยกันเขียนขึ้นมา
อย่างเรามี ‘ข้าว’ ที่เป็นแกน เชื่อมโยงร่วมกัน ซึ่งเอกสารนี้สามารถดาวน์โหลดได้” ดร.เฉลิมชัยระบุ
จากนั้น ดร.เฉลิมชัย กล่าวถึง คู่มือมัธยมศึกษา 4 หน่วยเรียนรู้ 26 แผนการสอน
โดยหน่วยที่ 1.ผู้คนและถิ่นฐาน 2.ศูนย์กลางและอำนาจยุคต้น หน่วยที่ 3 ข้าวและเครื่องเทศ หน่วยที่ 4 สร้างวิสัยทัศน์เอเชียอาคเนย์
ซึ่งมองว่าอย่างน้อยคู่มือนี้ จะเป็นสมบัติร่วมกันของ Southeast Asia เป็นข้อมูลพื้นฐาน เป็นแนวทาง ไปปรับใช้ ครีเอตแนวทางของตัวเอง
ซึ่งการตีความคลาดเคลื่อนจากหลักสูตรไปสู่การเรียนการสอน เป็นเรื่องที่เกิดได้ในทางทฤษฎี แต่จะทำอย่างไรให้คอนเซ็ปต์ชัดเจน ไม่เอียงเกินไป ซึ่งสื่อการเรียนเหล่าช่วยได้
“สิ่งที่ยูเนสโกให้ความสำคัญ อย่างตอนนี้เป็นโลกาภิวัตน์ แต่ไม่ค่อยได้พูดถึงโดยเฉพาะ ‘มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้’ ความคิด ความเชื่อ ฝีไม้ลายมือต่างๆ ซึ่งจะสูญหายไป ด้วยความที่จับต้องไม่ได้ ยูเนสโก จึงเชียร์ให้เก็บรักษาสิ่งนี้ไว้ ด้วยการขึ้นทะเบียนมรดก อย่างเรื่อง นวดไทย โนราห์ โขน เป็นหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม”
ดร.เฉลิมชัยกล่าวต่อว่า แต่หน้าที่ของกระทรวงศึกษา จะเอาเรื่องเหล่านี้มาใส่ในหลักสูตรแกนกลาง ให้มาตรฐานตัวชี้วัด มัมีเลือดเนื้อ ใกล้เคียงกับชีวิตเด็ก จึงใช้วิธี เติมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้วยการ 1.เรียนรู้โดยตรง รับการถ่ายทอดมา หรืออีกแนวทางคือ 2.ครูไปเรียน แล้วมาถ่ายทอด เช่น ลายปักษ์ผ้า ที่สอนรื่องเรขาคณิต , เสียงฆ้อง สอนวิชาฟิสิกส์ ให้ความสำคัญกับกลุ่มชาติพันธุ์ ลวดลายต่างๆ ให้เอามาออกแบบ เหมือนอย่างชาวมาลีดั้งเดิม เป็นต้น
“นอกจากส่งต่อความรู้ ครูยังมีหน้าที่ ‘ศึกษามรดกทางวัฒนธรรม แล้วเลือกสรร มาเติมในกระบวนการสอนของตัวเอง’ เพื่อให้มรดกทางภูมิปัญญาที่กำลังเลือนหาย ยังคงอยู่ ไม่ใช่แค่เรียนลายผ้า หรือพาเด็กไปร่วมงานวัฒนธรรม แก่นของการเคารพมรดกโลก คือการเคารพสิทธิมนุษยชน ของกันและกัน” ดร.เฉลิมชัยชี้
ดร.เฉลิมชัยกล่าวถึง การศึกษาเพื่อป้องกันความทารุณโหดร้าย ซึ่ง ’กัมพูชา‘ ให้ความสนใจประเด็นนี้ ตอนที่เราไปเวิร์กช็อปที่กัมพูชา
กรณี 6 ตุลาฯ 2519 ของไทย เหมือนอย่างที่ อ.ธงชัย วินิจจะกูล บอกว่า ต้องเก็บมันไว้ แล้วรอจังหวะเวลาว่าจะสร้างประโยชน์อะไรได้บ้าง ของไทยเราเรียกว่า ‘ประวัติศาสตร์บาดแผล’ ที่ควรจะเปิดพื้นที่ได้
จะเห็นว่า ตำราเรียนของกัมพูชา ที่เข่นฆ่ากัน เพราะมองว่าคนเท่ากัน แค่ใครใส่แว่นตาก็โดนฆ่าได้ทั้งที่ก็เรียกประเทศว่าเป็นประชาธิปไตย อาวุธก็มีน้อยมาก เหลือเชื่อที่ฆ่ากันได้ได้โดยไม่มีอาวุธ แสนวิธีมากมาย ครั้งนึงเป็นบาดแผล คุกตวลเสลง และการตั้งอนุสรณ์สถาน โดยโมเดลของเขาคือ ‘การอบรมครู และพาไปดูตามแหล่ง’ ทั้งรูปภาพ ข้าวของ วัตถุพยาน มาเป็นสื่อ
“การเอ่ยชื่อ เอ่ยนาม คือการนึกถึงสิทธิมนุษยชน และความรู้สึกผิดบาป รู้จักขอโทษ ไม่ลอยนวลพ้นผิด เป็นคุณลักษณะนิสัยอันนึงที่ผ่านการทำงาน อย่างในเยอรมัน ที่เขามองว่าเป็นเรื่อน่าอายในสายตาโลก มีการนำเรื่องราว ในยุคนาซี มาทำเป็นการ์ตูนด้วย” ดร.เฉลิมชัยกล่าว
จากนั้น ดร.เฉลิมชัย ยังกล่าวถึง ‘แนวทางการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น’ เสียงของคนเล็กคนน้อย เป็นพื้นที่ฝึกวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย ซึ่งเราอยากให้ครูได้เห็นแนวทางร่วมสมัย ให้ความรู้ตอบโจทย์การพัฒนา เป็นประวัติศาสตร์ที่กินได้ เป็นงานเชิงทดลองที่เราคาดหวัง
อาทิ ประวัติศาสตร์ลายผ้า รวมถึงประวัติศาสตร์บาดแผลของคน ที่ครั้งนึงถูกตราหน้าว่าเป็นคอมมิวนิสต์ ซึ่งความจริงอาจโยงไปถึงประวัติศาสตร์ชาติ เราพยายามหาวิธี ให้การเรียนรู้เปิดกว้าง และมีการถกเถียงมากขึ้น
เราคาดหวังว่า ‘มาสเตอร์แพลน’ นี้ จะถูกหยิบจับไปเป็นแนวทางรูปธรรม มันเป็นความพยายามระดับโลกในมิติต่างๆ คุณภาพของพลเมือง ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญร่วมกัน การเป็นเจ้าของโลกใบนี้ร่วมกัน และจะร่วมแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่นี้อย่างไร ฝุ่น โลกร้อน ปล่อยให้แต่ละประเทศดำเนินการไม่ได้ ถ้าไม่จับมือกัน ผ่านระบบการศึกษา
เราพัฒนาพลเมืองท้องถิ่น ซึ่งในอีกมุมเขาเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก เป็น Glocal (global+local)”