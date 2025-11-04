ครูสาธิตเกษตรฯ เผย บีบกว่าวิชาปวศ. คือ ‘พุทธศาสนา’ เจอพรึบ 22 ตัวชี้วัด ทำ ‘ขาดอิสระ’

ครู ร.ร.สาธิตเกษตรฯ เผย ยิ่งกว่า ปวศ. คือ วิชาพุทธศาสนา แนะวิธี ‘ออกจากกรอบตำรา‘ ต้องเชื่อม ‘ครู x นักปวศ.’ เพิ่มจินตนาการ ตามทันโลก
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน เวลา 13.00 น. ที่ห้อง 307 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดเสวนา ในหัวข้อ ‘วิชาประวัติศาสตร์ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในบริบทโลก’ เพื่อแลกเปลี่ยนเพื่อมองทิศทางของวิชาประวัติศาสตร์ในการศึกษาภาคบังคับที่ควรจะเป็นในอนาคต
โดยวิทยากรได้แก่ ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ ผู้อำนวยการสถาบันสังคมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายธนวรรธน์ สุวรรณปาล หรือ ครูทิว นักวิชาการอิสระด้านการศึกษาวิชาสังคมศึกษา, นายนราวิชญ์ สังเกตการณ์ ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และผู้ทำเพจ ‘สอนประวัติศาสตร์’ ท่ามกลางนักศึกษาร่วมรับฟังพร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างล้นหลาม
ในตอนหนึ่ง นายนราวิชญ์ เจ้าของเพจ ‘สอนประวัติศาสตร์’ เสนอว่า หลักสูตรประวัติศาสตร์ของ สพฐ. ความจริงแล้วไม่ได้ล้างสมองขนาดนั้น มีช่องว่างให้ครูทำอะไรมากมาย เมื่อเทียบกับ สาระหนึ่งคือวิชา ‘พุทธศาสนา’ ที่มีตัวกำกับมากถึง 22 ตัวชี้วัด ซึ่งแทบจะเจาะจงด้วยว่า ต้องสอนเรื่องอะไรและด้วยวิธีการไหน เช่น เด็กต้องเข้าใจหลักการเขียนบาลีเบื้องต้น ซึ่งยิ่งบีบการสอนของเราเข้าไปอีก
“วิชาพระพุทธศาสนาเอง มันขาดอิสระมากกว่าวิชาประวัติศาสตร์ ที่เราคิดว่ามันขาดอิสระ แต่หลักสูตรประวัติศาสตร์ไม่ได้บังคับครูขนาดนั้น ให้อิสระมากระดับหนึ่ง ไม่อย่างนั้นเราคงไม่เห็นครูทิวเอาอะไรที่มันแปลกจาก Narrative มาสอนได้” นายนราวิชญ์กล่าว และว่า
จริงๆ แล้ว การที่ครูมีอิสระขนาดนี้ คือสามารถเป็นคนทำหลักสูตรได้ ถ้าเราย้อนกลับไปดูรากศัพท์ มันหมายถึงชุดประสบการณ์ด้วย
นายนราวิชญ์ ขยายความต่อไปว่า ครูเป็นบุคคลหนึ่งที่จัดชุดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน หลักสูตรจะเป็นเรื่องของหน้างาน ของในห้องเรียนว่าคุณจะสอนอะไร เพราะฉะนั้นถ้าหลักสูตรให้ภาพกว้างๆ มี 3 ตัว สอนอะไรก็ได้ให้อยู่ในกรอบนี้ คุณก็เลือกมาเลยว่าคุณจะสอนอะไร ด้วยวิธีการแบบไหน ซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับคำถามเวลาออกแบบการสอนด้วยว่า ทำไมความรู้ชุดนี้ถึงถูกสอน ถ้าจะสอนเรื่องเหล่านี้จะสอนแบบไหน จริงๆ แล้วมีอิสระมากกับการ Design ในชั้นเรียน
“อย่างผมเคยทำวิชาประวัติศาสตร์ไทย ม.1 สิ่งที่ผมทำ ผมไม่แตะแบบเรียนของสำนักพิมพ์เลย ผม Design โครงร่างใหม่หมดเลย
หลายคนตั้งคำถาม แล้วทำไมครูไทยถึงสอนตามแบบเรียนหรือสอนในแบบเดิม ? มันค่อนข้างเก่าแล้วแต่คนมอง ผมมองว่าผมยืมแนวคิดของ สลาวอย ชิเชค เป็นนักปรัชญา ในสังคมมีทั้ง Formal (ทางการ) และ informal (ไม่เป็นทางการ)” นายนราวิชญ์ชี้
นายนราวิชญ์กล่าวต่อว่า ในหลักสูตรเป็น Formal สอนอะไรก็ได้ในภายใต้ “ตัวชี้วัด” ก็ยังมีคนจำนวนหนึ่งที่ยังสอนตามที่อยู่ในแบบเรียน ทั้งที่แบบเรียนเป็นแค่ทางเลือกหนึ่งที่เราจะใช้ หรือ ไม่ใช้ก็ได้
“ปัญหาของการสอนประวัติศาสตร์ไทย ไม่ใช่ว่าครูไม่มีเทคนิคการสอน เทคนิคการสอนของครูดีกว่าอาจารย์ในมหา’ลัยอีกนะถ้าพูดตามตรง
แต่ในเรื่องของครูยังขาดความเข้าใจธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์เป็นอย่างไร เราไม่สามารถจินตนาการได้มากกว่าการทำตามแบบเรียน แล้วเราจะทำยังไงให้ครูสามารถจินตนาการได้มากกว่านี้” นายนราวิชญ์ชี้
นายนราวิชญ์เผยว่า ตนจึงนึกถึงงานหนึ่ง โมเดลของสมาคมการสอนประวัติศาสตร์ ของสหภาพยุโรป Session ของเขาน่าสนใจมาก นักประวัติศาสตร์และครูประวัติศาสตร์ ร่วม Design ชุดกิจกรรมขึ้นมา หลังจากนั้นนำชุดกิจกรรมมานำเสนอ และจะให้ผู้เชี่ยวชาญ คอมเมนต์ว่าตรงไหนน่าสนใจ ตรงไหนที่ต้องปรับแก้ ทำให้สิ่งที่พัฒนาขึ้นมาในตอนแรก สามารถสมบูรณ์ขึ้นได้เรื่อยๆ
หลังจากนั้นเก็บข้อมูลเพื่อไปพัฒนาต่อ
นายนราวิชญ์ยังกล่าวอีกด้วยว่า ถ้าเราจะแก้ว่าทำไมครูประวัติศาสตร์ ถึงไม่สามารถสอนอะไรได้มากกว่าแบบเรียน ต้องแก้ในเรื่องของ ’การเชื่อมโยงครู กับนักประวัติศาสตร์จริงๆ ในมหาวิทยาลัย’
“อย่างความรู้หลายอย่าง ถ้าเราไม่เชื่อมโยงกับนักประวัติศาสตร์จริงๆ ก็จะตามไม่ทันเลย นี่คือประเด็นที่ยกขึ้นมา”