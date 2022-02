นายแบบดังแย้ม ‘ณเดชน์’ จ่อเข้าวงการศิลปะ เผยรูปถ่ายกล้องฟิล์มพุ่งครึ่งแสน

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่โฟโต้คลับ BKK เจริญกรุง 32 จะเริ่มจัดแสดงภาพชื่อ ‘บันทึกท่องเที่ยวเกาะช้าง’ ที่ถ่ายด้วยกล้องฟิล์ม จากวิดีโอประกอบเพลง ‘เกาะช้าง’ ของนายณเดชน์ คูกิมิยะ ศิลปินนักแสดง ระหว่างวันที่ 5 ก.พ. – 15 มี.ค. ส่วนหนึ่งของงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2565 (Bangkok Design Week 2022)

โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงานจะมีการขายภาพซึ่งมีราคาถึงหลักพันไปจนถึงหลักหมื่น ซึ่งมีบางภาพที่ราคาสูงถึง 45,000 บาท โดยบรรยากาศภายในงานจะมีภาพของณเดชน์ที่ไปทำกิจกรรมเที่ยวที่เกาะช้าง มีม่านที่ใช้เปลือกหอยตกแต่งรอบๆ ซึ่งเป็นของณเดชน์เอง

นายสุรเจต โภคมั่งมี เจ้าของโฟโต้คลับ กล่าวว่า เป็นผู้มีส่วนในการทำวิดีโอประกอบเพลงเกาะช้างร่วมกับณเดชน์ โดยตั้งเงื่อนไข 2 ข้อ ข้อแรกคือฟิล์มในการถ่ายทั้งหมด เพราะจะทำให้ถ่ายทอดวิดีโอประกอบเพลงออกมาได้ดี และข้อที่สองคือภาพฟิล์มที่ถ่ายขอเอามาจัดแสดง เพราะโฟโต้คลับต้องการให้คนหันมาถ่ายภาพมากขึ้น โดยไม่ได้ใช้กล้องที่ราคาแพงจับต้องได้

นอกจากนี้งานนี้ยังได้ พีเค พสกร วรรณศิริกุล ศิลปินและนายแบบ ร่วมออกแบบงานนิทรรศการภาพฟิล์มของณเดชน์ ในแนวคิด We all love Nadech, but Who does Nadech love? An insight to enigma.นิทรรศการภาพถ่ายที่จะทำให้รู้จักตัวตนของณเดชน์ “ทุกคนรักณเดชน์แต่ณเดชน์รักใคร?” โดยภาพถ่ายในงานจำหน่ายแบบสุดพิเศษมีชิ้นเดียวในโลกไม่ทำซ้ำ และรับรูปจากมือณเดชน์ตัวต่อตัวพร้อมลายเซ็น

นายพสกรกล่าวว่า ทุกคนรู้จักณเดชน์ตามสื่อต่างๆ แต่คำถามคือเรารู้จักณเดชน์จริงไหม เขารักใคร เขามีความฝันอะไรบ้าง เพราะฉะนั้นนี่เป็นครั้งแรกในวงการศิลปะที่ได้เปิดรับให้ณเดชน์ชวนเราเข้ามาทำมิวสิกวิดีโอ ซึ่งเราได้ค้นพบว่าณเดชน์เป็นคนอย่างไร เพราะฉะนั้นจึงได้เกิดโปรเจ็กต์นี้

“เราต้องการให้ณเดชน์เป็นมนุษย์ เราสามารถจับต้องเขาได้ นั่นคือสิ่งที่เราอยากจะสื่อออกมา เร็วๆ นี้ ณเดชน์มีแผนที่จะเข้ามาในวงการศิลปะ ซึ่งในปีนี้ผมแน่ใจว่าจะเป็นการเริ่มต้นของณเดชน์ในการจะเข้ามาในวงการศิลปะ ซึ่งอาจจะมีการจัดแสดงของดาราคนอื่นๆ อีกในอนาคต เป็น Celeblity Gallery” นายพสกรกล่าว