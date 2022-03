เคลียร์แล้ว! สายด่วน 1330 ยังเปิดรับทุกคน เน้น608 ‘สปสช.’ คาดหลังสงกรานต์โทรฯทะลุแสน

เคลียร์แล้ว! สายด่วน 1330 ยังเปิดรับทุกคน แต่เน้นช่วยกลุ่ม 608 สปสช. คาดหลังสงกรานต์โทรฯทะลุแสน

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารีย์ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการปรับบทบาทสายด่วน 1330 ในการรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าระบบบริการ ว่า ขณะนี้ สายด่วน สปสช. ได้ปรับบทบาทใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์โควิดปัจจุบันคือการ SAVE608 ได้แก่ อายุมากกว่า 60 ปี มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ และเด็กเล็ก ยิ่งเป็นผู้ที่รับวัคซีนโควิดไม่ครบ ยิ่งอันตรายมากขึ้น ดังนั้น โดยกลุ่มนี้จะต้องเข้าระบบบริการโดยเร็ว เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตให้น้อยลง เราจึงเปิดสายด่วน 1330 ต่อ 18 เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงที่ไม่ว่าจะอยู่ระดับอาการสีเขียว เหลือง และแดง โทรเข้ามาแล้วได้จับคู่กับโรงพยาบาล(รพ.)โดยเร็วที่สุด อย่างน้อยที่สุดต้องได้เข้าระบบแยกกักที่บ้าน(Home Isolation) และภายใน 24 ชั่วโมงจะมีการติดตามว่าได้เข้าระบบหรือไม่ หากยังไม่ได้รับการจับคู่กับ รพ. เราก็จะมีระบบส่งยาให้ก่อน

นพ.จเด็จ กล่าวว่า ขณะที่ ประชาชนในกลุ่มสีเขียวที่อยู่ในสิทธิอื่นๆ ก็ยังสามารถติดต่อมาที่สายด่วน 1330 ได้เช่นเดิม ตอนนี้เรามี 500 สายรอรับ ซึ่งช่วงนี้มีอัตราการโทรเข้ามาวันละ 28,000 สาย ขณะเดียวกัน เราพบว่าหน่วยบริการก็รับจับคู่ผู้ที่โทรมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประชาชนส่วนหนึ่งก็ได้รับยาจาก “แจกเจอจบ” ไปแล้ว ทำให้ตอนนี้สาย 1330 ไม่ค่อยมีสายค้าง แต่เราคาดว่าหลังสงกรานต์จะมีผู้ติดต่อเข้ามาถึงวันละ 100,000 สาย เราจึงเตรียมเปิดสายไว้ที่ 2,000 สาย โดยขณะนี้ที่หน้าเว็บไซต์ สปสช. ได้ขึ้นช่องทางติดต่อ สำหรับผู้ที่จะเข้ามาช่วยรับสายตรงนี้ เราพร้อมอบรมให้และจะมีค่าตอบแทนให้จำนวนหนึ่ง

เมื่อถามว่าขณะนี้ประชาชนมีความเข้าใจว่าหากเป็นคนทั่วไป สิทธิอื่นที่ไม่ใช่บัตรทองจะไม่สามารถเข้าระบบ HI ของ 1330 ได้ ต้องติดต่อที่ รพ.ตามสิทธิเท่านั้น นพ.จเด็จ กล่าวว่า ตามหลักการแล้วเรายังคงให้ประชาชนเป็นผู้เลือก ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ผู้ติดเชื้ออาการน้อย กลุ่มสีเขียวให้เข้ารับบริการ “เจอแจกจบ” ซึ่งผ่านมาพบว่าได้รับความพึงพอใจจากประชาชนถึง 92% หากประชาชนโทนเข้ามา เราก็จะแนะนำสถานที่ให้ท่านไปติดต่อรับบริการเจอแจกจบได้ แต่หากประชาชนมีความต้องการที่จะเข้าระบบ HI ทางสายด่วน 1330 เราก็พร้อมจับคู่หน่วยบริการให้ ทั้งนี้ เมื่อหน่วยบริการรับจับคู่ไปแล้วก็จะเป็นผู้พิจารณาว่ารายนั้นๆ จะเข้าระบบ HI หรือให้รับบริการ เจอแจกจบ

“สายด่วน 1330 ไม่ได้เป็นผู้ที่ตัดสินใจว่าประชาชนที่โทรเข้ามาจะต้องรับบริการแบบเจอแจกจบ หรือ HI แต่เราให้ประชาชนเป็นผู้เลือก ท่านประสงค์เข้า HI เราจะจับคู่หน่วยบริการให้ แล้วหน่วยบริการก็รับจับคู่ไปดำเนินการต่อว่าจะเข้า HI หรือเจอแจกจบ” นพ.จะเด็จกล่าว

นพ.จเด็จ กล่าวว่า เราย้ำว่าประชาชนที่ทราบว่าตัวเองติดเชื้อโควิด แล้วต้องการเข้ารับบริการเจอแจกเจอ หรือบริการในระบบตามสิทธิสุขภาพของตัวเอง ก็สามารถติดต่อหน่วยบริการโดยตรงได้ทันที ไม่จำเป็นต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนในระบบ 1330 และย้ำว่า สำหรับสงกรานต์ที่มีการเดินทาง ส่วนหนึ่งอาจพบว่าตัวเองติดเชื้ออยู่ต่างจังหวัด สามารถเข้ารับบริการเจอแจกจบ ผ่านหน่วยบริการในระบบที่ใกล้ๆ ท่านได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางกลับมารับบริการในรพ.ตามสิทธิ