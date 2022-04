ททท.ปลื้มนักท่องเที่ยวแห่เที่ยวเทศกาลว่าวนานาชาติแน่นชายหาดชะอำห้องพักเต็ม 100 %

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 นางสาวชมพู มฤศโชติ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี กล่าวว่า สำหรับงานเทศกาลว่าวนานาชาติบนชายหาดชะอำ จัดต่อเนื่องมาหลายปี แต่ต้องมาว่างเว้นเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดงานไป 2 ปี พอสถานการณ์คลี่คลาย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยการใช้งานเทศกาลว่าวนานาชาติ มาทำให้ในพื้นที่มีความคึกคัก เพราะงานว่าวที่หาดชะอำนี้ นักท่องเที่ยวเฝ้ารอให้กลับมาจัดอีกครั้ง ประกอบกับหาดชะอำเป็นหาดที่มีความกว้างมาก ทำให้การนำเสนอกิจกรรมว่าวนานาชาติ สามารถทำได้ ประกอบกับสีสันของว่าวนานาชาติ ทำให้มีความสวยงามลงตัว ช่วยสร้างสีสันบนท้องฟ้าบนชายหาดชะอำ

จากที่ประเมินและสอบถามกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม ในช่วงสัปดาห์จัดงานเทศกาลว่าวนานาชาติ พบว่า ที่พักถูกจองเกือบเต็ม และมีบางแห่งเต็ม100% เลยทีเดียว ถือว่ากิจกรรมในครั้งนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ดี ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ร้านคาเฟ่ ร้านของฝากและโรงแรมต่าง ๆ ด้วย

ไฮไลท์ปีนี้ อยู่ที่ว่าวจากที่ต่าง ๆ เช่น ว่าวจากเวียดนาม อเมริกา หรือว่าวของไทย 4 ภาค หรือว่าวของจังหวัดเพชรบุรีเอง รวมถึงว่าวจุฬา ว่าวปักเป่า ด้วย ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เป็นคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะพาลูก ๆ มาเที่ยวชม และทำกิจกรรม DIY ได้ด้วยตัวเอง ก่อนนำมาเล่นที่ชายหาดชะอำได้เลย เพราะชายหาดกว้างมาก สามารถทำกิจกรรมได้ และในช่วง 2-3วันนี้ พบว่าฟ้าใสมาก เหมาะกับกิจกรรม เป็นการต้อนรับบรรยากาศฤดูร้อน เป็นการพักผ่อนที่ดี จากสถานการณ์โควิด ที่ชายหาดชะอำพร้อมต้อนรับทุกคนที่จะมาท่องเที่ยว

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากคนในพื้นที่เอง และนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน นักท่องเที่ยวแน่นตามชายหาด ร้านอาหาร คึกคัก บนถนนเลียบหาดรถค่อนข้างเยอะ ส่วนโรงแรมก็ค่อนข้างแน่นพอสมควร ถือว่าบรรยากาศท่องเที่ยวกลับมาสร้างสีสันอีกครั้ง

ในปีนี้ทาง ททท.จ.เพชรบุรี เตรียมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอีกหลายกิจกรรม อาทิ ต้นเดือนพฤษภาคมนี้จะมีงานวิ่งรายการใหญ่ หัวหินชะอำมาราธอน 2022 จากนั้นในเดือนมิถุนายน จะเป็นงานอเมซิ่งไทยเทส ซึ่งจะมาจัดในพื้นที่ จ.เพชรบุรี รวมถึงกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจ สามารถติดตามกันได้

ส่วนงาน Coloring The Sky เทศกาลว่าวนานาชาติ นี้ หากนักท่องเที่ยวพลาดที่จะเที่ยวชมงานที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี แล้ว ยังสามารถเที่ยวชมงานกันได้อีกครั้ง ที่จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 29 เม.ย. – 1 พ.ค. 2565 นี้

สำหรับงาน Coloring The Sky เทศกาลว่าวนานาชาติ ประจำปี 2565 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้นเพื่อเร่งกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยจัดขึ้น 2 แห่ง ได้แก่ที่บริเวณชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 22 – 24 เม.ย. 2565 และ จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 29 เม.ย. – 1 พ.ค. 2565 นี้ เพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักและกระตุ้น ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว มุ่งสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยด้านสุขอนามัยและเพื่อกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

โดยภายในงานมีการแสดงว่าวมากมายหลากหลายชนิดจากประเทศไทยและต่างประเทศ โดยไฮไลท์ในปีนี้มีว่าวปลาทอง ว่าวด้วงกว่าง ว่าวแมงดาทะเล จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นว่าวทำมือ Craftsmanship ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกมาร่วมแสดง

นอกจากนั้นภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจและได้ร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่อีกมากมาย ได้แก่ Fancy Kite Show ชมการแสดงว่าวนานาชาติและสีสันว่าวไทย , Revolution Kite การแสดงว่าวบังคับ 4 สายป่าน Quad line stunt Kite , Stunt Kite การแสดงว่าวบังคับ 2 สายป่าน Dual line stunt Kite ที่บินด้วยความเร็วสูง โชว์ทักษะการบินขั้นสูง , Thai Kite fighting Show 2022 ชมการต่อสู้ความเป็นเอกลักษณ์ของว่าวไทยจุฬา-ปักเป้า , Ringside Kite Tour ทัวร์สุดพิเศษที่จะพาคุณไปสัมผัสกับว่าวและเรียนรู้การเล่นว่าวกับนักบินว่าวมืออาชีพอย่างใกล้ชิด , Coloring The Sky Show การแสดงกีฬาทางอากาศที่จะช่วยเเต่งแต้มท้องฟ้าให้สดใส สวยงาม หลากสีสัน และสนุกสนานเร้าใจ เช่น Kite Surf, Wing Foil ที่ชายหาดชะอำ / Balloon ที่จังหวัดพัทลุง , Do it your Kite มุมประดิษฐ์สำหรับคนรักว่าว

พร้อมทั้งกิจกรรมเรียนรู้การทำว่าวด้วยตัวเอง การวาดภาพระบายสีบนว่าว DIY ง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็ทำได้ โดยเปิดพื้นที่สำหรับทุกคนในครอบครัวได้เล่นว่าวอย่างสนุกสนาน พร้อมทั้งลิ้มรสอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายเมนูจากร้านอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดท่ามกลางบรรยากาศสีสันของว่าวบนท้องฟ้า ร่วมทั้งตลาดสำหรับคนรักว่าว และคนเล่นว่าว มีว่าวหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซื้อ

การจัดงานในปีนี้ ททท. ให้ความสำคัญการจัดงานรูปแบบ New Normal เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยด้านสุขอนามัยแก่นักท่องเที่ยว

สำหรับเทศกาลว่าวนานาชาติประจำปี 2565 ที่ชายหาดชะอำ จ.เพชรบุรี นี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 ถึง 24 เมษายน 2565 โดยนักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชมได้ตั้งแต่ 11.00 น. ถึง 19.00 น. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน หรือต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย, www.thailandfestival.org