นายก ส.ผู้กำกับภาพยนตร์ฯ แย้ม ถ้าผู้ว่าฯ อนุญาต พร้อมฉายยัน 4 ทุ่ม ‘ชัชชาติ’เบรก! เกรงใจพระวัดสุทัศน์ฯ

นายก ส.ผู้กำกับภาพยนตร์ฯ แย้ม ถ้าผู้ว่าฯ อนุญาต พร้อมฉายยาวยัน 4 ทุ่ม ‘ชัชชาติ’ เบรก! เกรงใจพระวัดสุทัศน์ฯ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ที่บริเวณลานคนเมือง เขตพระนคร กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย หอภาพยนตร์ Thai Film Archive สมาคมหนังกลางแปลง และ Better Bangkok จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ ภายใต้ชื่อ ‘กรุงเทพกลางแปลง’ โดยเมื่อเวลาประมาณ 16.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศก่อนการฉายหนังกลางแปลงว่ามีผู้เข้าร่วมงานเดินทางมาที่บริเวณลานคนเมืองอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายสุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล หรือฮาร์ท และนายกุลพงษ์ บุนนาค หรือเบิร์ด นักร้องชื่อดังวง ‘เบิร์ดกะฮาร์ท’ ร้องเพลงและเล่นดนตรีบริเวณหน้าจอฉายหนัง อาทิ เพลง ‘งานวัด’ ของ ‘วงเพื่อน’ เป็นต้น ทำให้บรรยากาศของผู้ร่วมงานเป็นไปอย่างครึกครื้น

บรรยากาศภายในงานยังมีบูธอาหารขายอยู่มากมาย อาทิ ข้าวเกรียบว่าว, บ๊ะจ่าง, ไอติมปั่น, ลูกชิ้นปิ้ง, ป็อบคอร์น และอ้อยควั่น

ต่อมา เมื่อเวลา 16.30 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางมาถึงบริเวณลานคนเมือง เข้าพูดคุยกับนายอนุชา บุญยวรรธนะ นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

นายอนุชากล่าวว่า รู้สึกยินดีมากที่ได้จัดงานนี้ออกมาอย่างรวดเร็วและได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายโดนเฉพาะทาง กทม. สิ่งที่สมาคมผู้กำกับคาดหวัง มี 2 ประการคือ

1.การทำให้กรุงเทพฯปรากฏเป็นของจริงมากขึ้น จากที่เราดูหนังจะเป็นหนังค่อนข้างเก่า มีการถ่ายภาพที่เป็นแลนด์มาร์กของกรุงเทพฯ ทว่าหนังใหม่ๆ ช่วงหลัง การถ่ายทำในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพฯ ค่อนข้างยากเพราะจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อน อยากให้ กทม.เวลคั่มกองถ่ายให้ดีขึ้น เพราะการที่มีภาพของ กทม.ปรากฏในแผ่นฟิล์มมีความสำคัญทั้งในแง่ของการท่องเที่ยวและเรื่องของการบันทึกประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมสมัยเอาไว้

2.การสร้างความหลากหลายของการดูหนัง ชมภาพยนตร์ที่หลากหลายเพราะว่าที่เราเลือกที่จะฉายกลางแปลงกระจายไปทั่วกรุงเทพฯ หนังปกติที่คนไม่ได้เข้าโรงหนังไปดูก็จะมีโอกาสได้ชมภาพยนต์ที่หลากหลายเราติดดว่าเราจะพัฒนานิทรรศการหรือกิจกรรมในปีถัดๆ ไป จะมีการฉายหนังที่หลากหลายขึ้น มีการร่วมมือกับเทศกาลภาพยนต์ที่จัดกันมาอย่างต่อเนื่องให้มีเทศกาลภาพยนต์ระดับชาติขึ้นมา

เมื่อนายชัชชาติถามว่าจะมีหนังที่มีการพากย์หรือหนังที่มีเสียงในฟิล์ม นายนิมิตร สัตยากุล นายกสมาคมหนังกลางแปลง กล่าวว่า ถ้าผู้ว่าฯอยากให้มีการโชว์พากย์วันนี้เราก็มีการเตรียมทีมพากย์เอาไว้และเพื่อเป็นการผสมผสาน อาจพากย์สัก 10 นาที น่าจะเป็นเรื่องมนต์รักลูกทุ่ง จากนั้นค่อยชม 2499 อันธพาลครองเมือง

เมื่อนายชัชชาติถามย้ำว่าฉาย 2 เรื่องใช่หรือไม่ นายนิมิตรกล่าวว่า ถ้าผู้ว่าฯอนุญาตให้ถึง 4 ทุ่มก็ได้

นายชัชชาติกล่าวว่า “เดี๋ยวพระด่า” ทั้งนี้ บริเวณลานคนเมืองตั้งอยู่ใกล้วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการขึ้นแสดงดนตรีของวงเบริดกะฮาร์ทอีกครั้ง โดยนายสุทธิพงษ์กล่าวว่า ขอมอบเพลงให้ผู้ว่าที่นายชัชชาติชอบคือเพลง My Way ของ frank sinatra ทราบมาจากเพื่อนสนิทว่าชอบเป็นอันดับต้นๆ และได้พูดคุยกับผู้ว่าฯ ว่าจะร้องเพลงนี้ให้นายชัชชาติ ซึ่งนายชัชชาติตอบกลับมาว่า I did my way