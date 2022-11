สมาคมนักข่าวฯ จี้สอบกรณีสื่อมวลชนบาดเจ็บ ในม็อบเอเปค ตร.ทำรุนแรงกว่าเหตุหรือไม่?

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน นายธีรนัย จารุวัสตร์ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า อนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพฯ ได้รับรายงานกรณีมีสื่อมวลชนบาดเจ็บอย่างน้อย 2 คน ขณะปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ชุมนุม “ราษฎรหยุด APEC” เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรณีที่หนึ่ง มีคลิปวิดีโอเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่ง ใช้โล่กระแทกผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว The Matter จนล้มลงกับพื้น ขณะกำลังรายงานสดเหตุการณ์การปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุม โดยที่ผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวแสดงตนว่าเป็นสื่อมวลชน พร้อมกับสวมปลอกแขนแสดงสัญลักษณ์สื่อมวลชน ต่อมา มีรายงานด้วยว่าผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่ใช้กระบองฟาด และเตะเข้าที่ศีรษะจนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

กรณีที่สอง มีคลิปวิดีโอแสดงจังหวะที่ช่างภาพจากสำนักข่าว Reuters กำลังบันทึกภาพแนวตำรวจใกล้กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และได้มีการเขวี้ยงวัตถุของแข็งเข้าใส่ใบหน้าของช่างภาพคนดังกล่าวจนได้รับบาดเจ็บบริเวณลูกตา

Photographer hit in the face by glass bottle at protest outside APEC summit in Bangkok, Thailand this morning #ม็อบ18พฤศจิกา65 #APEC2022THAILAND #APEC2022 pic.twitter.com/NvvXQ10GTS

— ViralPress (@ViralPressCoLtd) November 18, 2022