วิจารณ์ยับกรณีตำรวจจับดาราสาวไต้หวันพกบุหรี่ไฟฟ้าหนุนปลดแบนแก้ปัญหา

ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า เตรียมยื่นจดหมายถึง ผบ.ตร. หลังพบตัวกฎหมายมีปัญหา ระบุถ้าแก้กฎหมายยกบุหรี่ไฟฟ้าให้ขึ้นมาอยู่บนดิน ผลดีมากกว่าผลเสีย ทุกวันนี้เห็นบุหรี่ไฟฟ้าทั่วเมือง อีก 80 ประเทศมีกฎหมายควบคุมแล้ว หนุนพรรคการเมืองนำบุหรี่ไฟฟ้ามาควบคุมบนดิน ด้านทนายชื่อดังตั้งข้อสังเกตถึงการกระทำมิชอบของเจ้าหน้าที่

จากกรณีดาราสาวไต้หวันอ้างว่าโดนตำรวจปรับฐานพกพาบุหรี่ไฟฟ้า แต่กลายเป็นกระแสในสังคมตั้งคำถามถึงการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ว่าเหมาะสมหรือมีทุจริตเรียกรับเงินใต้ดินหรือไม่ สองตัวแทนผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า กลุ่มลาขาดควันยาสูบ หรือ Ends Cigarette Smoke Thailand (ECST) และเพจ บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร ที่มีผู้ติดตามกว่า 100,000 คน ระบุว่าทุกฝ่ายควรหันหน้าเข้ามาร่วมพูดคุย เพื่อหาทางออกร่วมกันและรณรงค์ให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย เพราะถ้าเอาขึ้นมาควบคุมให้อยู่บนดินได้สำเร็จ เชื่อว่าจะทำให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสียในทุกมิติ

นายมาริษ กรัณยวัฒน์ กล่าวว่า ตลอด 8 ปีที่ผ่านมาประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องห้ามนำเข้า และจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดปัญหาทั้งการริดรอนสิทธิผู้สูบบุหรี่ เป็นบ่อเกิดของคอร์รัปชัน และไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ ทำให้เกิดผลกระทบกับผู้ใช้ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศที่บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าถูกกฎหมาย กระทบต่อชื่อเสียงและการท่องเที่ยวของประเทศ การตีความทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า บุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าหลบเลี่ยงภาษี ทั้งที่จริงๆ แล้วไม่ใช่ เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่เสียภาษีไม่ได้ เมื่อมีการตีความออกมาในรูปแบบดังกล่าว จึงทำให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมายว่าจะเป็นเรื่องการติดสินบน หรือมีการจับกุมผู้ที่จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า เพราะกฎหมายห้ามไม่ให้นำเข้าตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์เท่านั้น แต่ไม่มีความชัดเจนเรื่องความผิดฐานครอบครองและใช้ ก่อนหน้านี้ก็มีอีกหลายเคสที่ถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินหลักหมื่นถึงหลักแสน ทั้งกรณีนักท่องเที่ยวฝรั่งเศส มาเลย์ อิสราเอล หรือแม้แต่คนไทยกันเอง

“ขณะเดียวกันสำนักงานคุมครองผู้บริโภค (สคบ.) ก็มีการออกประกาศห้ามผลิต ห้ามจำหน่าย และห้ามนำออกให้บริการ ในขณะที่ผู้ซื้อยังไม่มีการเอาผิดในด้านของกฎหมาย ตามการตีความโดยกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็ยังมีความแตกต่างกัน จึงทำให้มีความลักลั่นในด้านของการบังคับใช้กฎหมาย”

ด้านนายอาสา ศาลิคุปต ตัวแทน ECST อีกรายกล่าวว่า “การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้บอกว่าไม่อันตราย โดยเฉพาะในเรื่องของเยาวชนที่อย่างไรก็ไม่เห็นสมควร แต่เมื่อเทียบกับการสูบบุหรี่แล้ว การใช้บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่ามาก ซึ่งหากเราห้ามคนสูบบุหรี่หรือใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ เราก็ควรดึงมาอยู่บนดินแล้วมาควบคุมให้ถูกต้องจะดีกว่าไหม ซึ่งเราต้องมาช่วยกันหาวิธีควบคุมเช่นเดียวกับอีกกว่า 70-80 ประเทศที่เค้าควบคุมให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายผ่านกลกไกของพรรคการเมืองและรัฐสภาที่จะมีการเลือกตั้งเร็วๆนี้

ข้อมูลของ The House of Commons Science and Technology Committee (คณะกรรมาธิการทางด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ของอังกฤษที่ออกมาระบุไปในทิศทางเดียวกับ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย Public Health England , Royal college of physicians , ash (Action on Smoking and Health) , US FDA และกระทรวงสาธารณสุขนิวซีแลนด์ โดยสรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบแต่ละประเภทมีอันตรายแตกต่างกัน และโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ไร้ควันที่มีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวน หนึ่งในนั้น คือ บุหรี่ไฟฟ้า หน่วยงานรัฐของอังกฤษให้ข้อสรุปว่าการสูบบุหรี่เป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพอันดับ 1 ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 1 แสนคนต่อปีในประเทศอังกฤษ แม้บุหรี่ไฟฟ้าจะมีนิโคติน ที่ทำให้เสพติด แต่ก็ไม่ได้มีการก่อมะเร็งเท่าการสูบบุหรี่ และในไอของบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีควันมือสอง ทำให้คนรอบข้างได้รับอันตรายน้อยลงด้วย การใช้บุหรี่ไฟฟ้าทำให้ช่วยเลิกบุหรี่ได้

นอกจากนี้ ทนายชื่อดัง นายเกิดผล แก้วเกิด ยังได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวถึงกรณีนักท่องเที่ยงชาวไต้หวันว่า กรณีดังกล่าวมีพิรุธหลายจุดด้วยกัน โดยทนายเกิดผลได้ชี้ว่า หากเป็นการจับกุมด้วยเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าจริง เหตุใดจึงไม่ชี้แจงในทันที และเมื่อจับกุมบุหรี่ไฟฟ้าได้ มีการนำตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนเพิ่มเติมหรือไม่ ในการสอบสวนดังกล่าวมีหลักฐาน ของกลาง และลงบันทึกประจำวันในการเรียกค่าปรับหรือไม่ รวมถึงได้อธิบายถึงความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและอัตราโทษ พร้อมแนะให้เร่งหาความชัดเจนในเรื่องนี้ เพื่อแก้ไขภาพลักษณ์ของตำรวจ ซึ่งโพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจและมีชาวเน็ตมาร่วมแสดงความคิดเห็น โดยผู้ใช้หลายรายได้ตั้งคำถามถึงประเด็นบุหรี่ไฟฟ้าและกฎหมายการจับกุมที่สวนทางกับความเป็นจริง เช่น “ความจริงเพิ่งรู้ อย่างนี้ที่วางขายกันตามตลาดนัดหรือคลองถมกรุงเทพ ก็ผิดกฎหมายหมดเลย มีวางขายได้อย่างเปิดเผย เพราะอะไร และคนสูบมากมายทุกวงการ รวมถึงตำรวจก็สูบ อย่างนี้มีบุหรี่ไฟฟ้าใช้เพื่อดูดหรือครอบครอง ก็ผิดกฎหมายละสิ แต่ทำไมถึงใช้กันทั่วบ้านทั่วเมือง ไม่เห็นตำรวจจับเลย เพราะอะไร” หรือ “จับคนขายบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ จับคนสูบแทน ข้าราชการตำแหน่งสูงๆก็สูบ งงกับประเทศนี้มาก”