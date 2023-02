บิ๊กตู่ หนุน #NoGoTell ป้องกันภัยจากออนไลน์ สร้างสังคมปลอดภัยในวัน “Safer Internet Day” โลก

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กลุ่มนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 12 กลุ่มสิงโต สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)เข้าร่วมรณรงค์การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ซึ่งสากลได้กำหนดไว้ให้วันอังคารที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวัน “Safer Internet Day”

โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าเยี่ยมชมและพูดคุยกับนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายสันติ ศิริธีราเจษฎ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองเด็ก องค์การทุนเพื่อเด็ก (ประเทศไทย) นักเรียนเยาวชน และนักศึกษา ปนป. 12 กลุ่มสิงโต

พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่า พวกเราทุกคนจะต้องมีความปลอดภัยจากออนไลน์ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่เร่งดำเนินการอยู่ เด็กๆ เยาวชนทุกคนจะต้องอยู่ได้อย่างมีความสุข และตอนนี้มีการดำเนินการเพื่อสร้างสัมคมออนไลน์ที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และยังเห็นด้วยกับการใช้สโลแกน “No Go Tell” เพื่อเป็นแนวทางในการในการป้องกันภัยร้ายจากออนไลน์ #NoGoTell เป็นการเรียบเรียงวิธีดำเนินการหากรู้สัญญาณว่ากำลังตกเป็นเหยื่อจากอาชญากรคือ 1. การปฏิเสธด้วยคำว่าไม่ (No) ไม่ตอบข้อความไม่โต้ตอบ 2. การหาช่องทางในการหลีกเลี่ยง (Go) 3. การแจ้งให้คนที่ไว้ใจหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐทราบ (Tell)

นายจุติ ไกรฤกษ์ กล่าวว่า พม.มีการดำเนินการเพื่อเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง และการดำเนินการโครงการ Stop Online Child Sexual Abuse ร่วมกับนักศึกษา ปนป.12 กลุ่มสิงโต จะเป็นหนึ่งในโครงการที่สานต่อในการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากอาชญากรจากออนไลน์ และขอบคุณนักศึกษา ปนป.12 กลุ่มสิงโต ที่ช่วยพลักดันผ่านแฮชแท็ก #NoGoTell ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นผู้ริเริ่มและขับเคลื่อน

นายสันติ ศิริธีราเจษฎ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองเด็ก องค์การทุนเพื่อเด็ก (ประเทศไทย) กล่าวว่าโครงการ Stop Online Child Sexual Abuse น่าจะสามารถช่วยสร้างแรงกระเพื่อมให้กับสังคมให้เห็นถึงความสำคัญของอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้ และได้แนะนำว่าควรมีวิธีที่ทำให้คนสามารถจดจำ และนำไปใช้ได้ทันที ดังเช่นตัวอย่าง การส่งสัญญาณมือสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือวิธีการปฏิบัติเบี่ยงรถเข้าข้างทางเมื่อมีรถฉุกเฉินต้องการทางอย่างเร่งด่วน ซึ่งนักศึกษา ปนป. 12 กลุ่มสิงโตได้รับไปเพื่อหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อไป

โครงการ Stop Online Child Sexual Abuse ที่ มีเป้าหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากการล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่เกิดจากช่องทางออนไลน์ รวมถึงการป้องกันตนเองจากอาชญากรรมบนโลกออนไลน์ อีกทั้งร่วมแบ่งปันสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทยเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่เกิดขึ้นจากช่องทางออนไลน์ และการขอความช่วยเหลือที่นอกเหนือจากตำรวจ ร่วมกับเครือข่าย

ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สหรัฐอเมริกา (HSI) ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและป้องกันคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ (COPAT) องค์กรโอเปอร์เรชั่น อันเดอร์กราวด์ เรลโรด(OUR) สำนักงานการศึกษาสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (Education USA Thailand) บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) และสมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย และจะเดินหน้าจัดกิจกรรมให้ความรู้กับเยาวชนภายใต้โครงการ Stop Online Child Abuse อย่างต่อเนื่องโดยมีกำหนดจัดกิจกรรมอีกครั้งร่วมกับเครือข่ายภาคีในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์