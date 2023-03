อสส.เปิดงานครบรอบ 3 ปี ก่อตั้งเครือข่ายความร่วมมือผู้ประสานงานกลางระหว่างประเทศทางอาญาภูมิภาคอาเซียน

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด และ Mr. Julien Garsany, Deputy Regional Representative for Southeast Asia and the Pacific ผู้แทนสำนักงาน UNODC ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรม “SEAJust Day : Celebrating 3 Years of Cooperation amongst Regional Networks” เพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบสามปีของการก่อตั้งเครือข่าย SEAJust

ทั้งนี้ เครือข่าย SEAJust ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2563 ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงาน UNODC เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในเรื่องทางอาญาระหว่างผู้ประสานงานกลางของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบันมีประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายดังกล่าวมากขึ้น

สำหรับการประชุมในวันนี้ ที่ประชุมมีการแนะนำประเทศสมาชิกใหม่ จำนวน 2 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลีและโรมาเนีย นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงแนวทางการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญาเพื่อต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ขยายตัวมากขึ้นในปัจจุบัน