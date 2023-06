ชัชชาติ ฟังสัมมนา LGBTQI+ ชี้หลายสิ่งเป็นเรื่องใหม่ ปักหมุด World Pride ไม่ง่าย ต้องเริ่มวันนี้

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดและร่วมฟังการสัมมนาในหัวข้อ “การป้องกันการเลือกปฏิบัติและการคุกคามบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) ในที่ทำงาน” (How to prevent LGBTQI+ discrimination and harassment in the workplace) โดยมีนายยูน ออสเตริม เกรินดาห์ล เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย ร่วมเปิดงาน

นายชัชชาติ กล่าวว่า สำหรับกทม. Pride Month เป็นเดือนที่สำคัญมาก เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา มีการจัดบางกอกไพรด์พาเพรด โดยเริ่มต้นเดินขบวนจากหอศิลปกรุงเทพฯ แห่งนี้ เป็นไพรด์พาเหรดที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กทม. ได้ยินท่านทูตกล่าวว่ามีคนเข้าร่วมนับแสนคน สำหรับงานสัมมนาในวันนี้อาจจะมีคนเข้าร่วมร้อยคน แต่คิดว่าสำคัญไม่ด้อยไปกว่าไพรด์พาเหรดที่ผ่านมา เพราะกรุงเทพมหานครเปิดรับความแตกต่างของเพื่อนเรา ไม่ใช่แค่วันไพรด์พาเหรดเท่านั้น เราเปิดรับทุกวัน ทุกสถานที่ ร่วมถึงในสถานที่ทำงานด้วย

“การสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นการให้ข้อมูลสำคัญกับเรา เชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างในประเด็นนี้เป็นเรื่องใหม่มากสำหรับเรา เราอยู่ในวัฒนธรรมที่อาจจะเคยทำบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างจากปัจจุบัน แต่เราสามารถเรียนรู้ได้จากเพื่อนของเราซึ่งมีประสบการณ์ในด้านนี้มายาวนาน และเป้าหมายของเราคืออยากเป็นเมืองที่เป็นหมุดหมายของ World Pride ในปี 2028 ซึ่งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนักในการทำ แต่การเปลี่ยนวัฒนธรรม การเปลี่ยนทัศนคติ ความคิด รวมถึงกรอบกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ นั้นยากกว่าการจัดไพรด์พาเหรดมาก เพราะฉะนั้น เราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจน 5 ปี จากนี้ไป มีสิ่งมากมายที่ต้องทำและเป็นเส้นทางที่ยาวไกล ขอบคุณท่านเอกอัครราชทูตสวีเดน และผู้เกี่ยวข้อง ที่จัดงานนี้ขึ้นมา เป็นโอกาสที่เราจะได้รับข้อมูล ความรู้สำคัญที่หาค่าไม่ได้ และเราจะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน” นายชัชชาติกล่าว

สำหรับการสัมมนาในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในเดือน Pride Month จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย โดยความร่วมมือของกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อ LGBTQI+ และสนับสนุนให้เกิดการเสวนาในสังคมในประเด็นที่สำคัญเหล่านี้ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การบรรยายจากวิทยากรผู้มีความรู้ และทำงานด้าน LGBTQI+ จากประเทศไทย และประเทศสวีเดน การแลกเปลี่ยนความรู้ และตอบข้อถามจากผู้ร่วมสัมมนา การฉายภาพยนตร์แอนิเมชันจากประเทศสวีเดน