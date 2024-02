‘ใหม่ ดาวิกา – กลัฟ คณาวุฒิ’ ร่วมอวยพรสยามพารากอน ฉลองตรุษจีนปีมังกรสุดอลังการ

สยามพารากอน ตอกย้ำความเป็นโกลบอลเดสติเนชั่น จุดหมายปลายทางที่ครองอันดับหนึ่งในใจทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก จับมือ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนต้อนรับปีมะโรงอย่างยิ่งใหญ่ ต่อเนื่องตลอด 4 วันเต็ม!! กับงาน “Siam Paragon Golden Prosperous Chinese New Year 2024: The Greatest Year of The Dragon” 8 -11 กุมภาพันธ์ 2567 ที่สยามพารากอน พร้อมความบันเทิงเต็มพิกัด โดยดาราชั้นนำทั้งไทยและจีน ร่วมเบิกฤกษ์ส่งความสุขสันต์รับปีมังกรอย่างยิ่งใหญ่ โดยมี ใหม่ – ดาวิกา โฮร์เน่ นักแสดงสาวสุดฮอต สวยหรูในเครื่องประดับไฮจิวเวอรี คอลเลคชั่น “Serpenti” จาก Bulgari (บุลการี) ควงคู่ กลัฟ – คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ ร่วมอวยพรตรุษจีน พร้อมด้วยโชว์สุดพิเศษมามอบให้แฟนๆ ที่สยามพารากอนโดยเฉพาะ และปิดท้ายด้วยโชว์จาก 10 ตัวแทนเด็กฝึกสาวรายการ CHUANG ASIA (ช่วง เอเชีย) รายการไอดอลเซอร์ไววัลระดับเอเชีย ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 หลังจากให้แฟนๆได้ฟินกับ หลินอี นักแสดงจีนชื่อดัง ที่บินตรงมาร่วมเปิดเทศกาลฉลองตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ไปก่อนหน้านี้

และเพื่อเป็นการฉลองเทศกาลตรุษจีนปีมะโรงปีนี้ สยามพารากอนยังได้เตรียมความตระการตา กับ ‘8 มหัศจรรย์เบิกศักราชปีมะโรง’ นำเสนอศิลปวัฒนธรรมจีนอันน่าตื่นตามากมาย และยังมีโปรโมชั่นใหญ่เอาใจนักช้อป พร้อมสิทธิประโยชน์มากมายสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยอีกด้วย พลาดไม่ได้ วันนี้ถึง 11 กุมภาพันธ์นี้เท่านั้น ที่สยามพารากอน พบกับ ผลงานอาร์ต อินสตอลเลชั่นมังกรสีพาสเทลยักษ์ ออกแบบโดยศิลปินระดับโลกชาวอเมริกัน Anchorball (แองเคอร์บอล) หรือ Ken Kelleher (เคน เคลเลอร์), อุโมงค์มังกรแห่งความรุ่งโรจน์ และมังกรทองมงคล ณ พาร์ค พารากอน และ The Jewel ชั้น M พร้อมสักการะองค์เทพเจ้า แช กง หมิว จำลอง จากวัดดังแห่งฮ่องกง พร้อมรับแผ่นทองวัดแช กง หมิวเสริมสิริมงคล โดย อ.คฑา ชินบัญชร นักพยากรณ์ชื่อดัง บินตรงไปทำพิธีอัญเชิญมาให้คนไทยได้สักการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต, ชมการแสดงบรรเลงเพลงออเคสตร้าเพลงจีนสุดอมตะ ผสานความไพเราะของเครื่องดนตรีกู่เจิ้ง จากวงดุริยางค์ซิมโฟนีแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, การเชิดมังกร สองกษัตริย์มิ่งมงคลสุดอลังการ และ การแสดงกายกรรม สุดอ่อนช้อยส่งตรงจากจีน ชุด “อัญมณีแห่งแดนมังกร” โดย คณะกายกรรมจีนเซียงไฮ้ และ “ระบำลูกข่าง” จากกวางโจว พร้อมร่วมตรวจดวงชะตา แก้ชงด้วยโหราศาสตร์จีน กับนักพยากรณ์ชื่อดัง ซินแสมาสเตอร์อลิซ ที่ปรึกษาฮวงจุ้ยและชะตาชีวิตที่จบการศึกษาจากสถาบันฮวงจุ้ยโลก ในเวลา 15.00 – 16.00 น. ต่อด้วยทอล์คจากนักพยากรณ์ชั้นนำ ในเวลา 17.00 -18.00 น. ได้แก่ หมอดูต๊อกแต๊ก A4, ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร และ อ.คฑา ชินบัญชร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ NEXT TECH ชั้น 4 สยามพารากอน อีกทั้ง งานพยากรณ์เพื่อการกุศล “สิริวัฒนาพยากรณ์ เพื่อคนพิการ” ร่วมตรวจดวงชะตากับ นักพยากรณ์ชื่อดัง อาทิ อ.ธนัญธร บุญจักรวาล ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ดวงไทย-ดาวกระพริบสิบชั้น, อ. ศุภชัย อนุที ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์พลังจิต-ฮวงจุ้ย-ตั้งศาล, อ. มดดำ มะลิลา ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อักษรรูนโบราณ และ อีกมากมาย ในวันที่ 16-23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ Living Hall ชั้น 3 ร่วมฉลองตรุษจีนปีมะโรงสุดอลังการ กับงาน “Siam Paragon Golden Prosperous Chinese New Year 2024: The Greatest Year of The Dragon” ตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ สยามพารากอน ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Siam Paragon หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-610-8000