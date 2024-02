ปภ. หารือกับผู้แทนสหรัฐอเมริกา วางแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ อาคาร 3 ชั้น 5 นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้ น.ส.ชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยผู้แทน ปภ. เข้าร่วมประชุมหารือกับ Mr. Joseph Martin ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติและความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมของสหรัฐอเมริกา (Director Center for Excellence in Disaster Management and Humanitarian Assistance :CFE-DM) Mr. Josh Szimonisz, Regional Humanitarian Civil-Military Advisor Center for Excellence in Disaster Management & Humanitarian Assistance (CFE-DM) ประจำประเทศไทย และ Lieutenant Colonel (LTC/LT COL) Aaron Oliver, JUSMAGTHAI

โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติในรูปแบบทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา แนวทางการจัดการภัยพิบัติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการนำเสนอขอบเขตความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติภัยและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม รวมถึงการจัดทำสื่อวารสารภาพรวมการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย ซึ่งการประชุมหารือครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงวิชาการและเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติระหว่างประเทศอย่างเข้มแข็งตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ2564-2570 ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศไทยด้านการเตรียมความพร้อม การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน และการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ภาครัฐและองค์กรสาธารณกุศลอย่างมีประสิทธิภาพ