ฟูจิฟิล์ม หนุนโครงการตรวจคัดกรองเชิงรุก ร่วมยุติวัณโรค ‘วันวัณโรคสากล’ ปี 2567

บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด เร่งเดินหน้าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายการยุติวัณโรคทั่วโลก ในวันวัณโรคสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 24 มีนาคมของทุกปี โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดขึ้นเพื่อย้ำเตือนถึงการระบาดที่เพิ่มขึ้นของวัณโรคทั่วโลก โดยฟูจิฟิล์มประกาศนำเครื่องเอกซเรย์ล้ำสมัยมาช่วยบุคลากรทางการแพทย์เพื่อยกระดับการตรวจคัดกรอง เพราะการตรวจพบเชื้อได้ไวเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาวัณโรค พร้อมมุ่งมั่นสร้างสรรค์โลกที่มีสุขภาวะที่ดีขึ้นผ่านการนำเสนอนวัตกรรมล้ำสมัยที่ช่วยลดการสูญเสียที่ป้องกันได้ และนำรอยยิ้มมาสู่ผู้คนอีกมาก ภายใต้จุดมุ่งหมายใหม่ขององค์กรในการ “แต่งแต้มรอยยิ้มให้โลกของเรา”

วันวัณโรคสากล 2567 มาพร้อมกับธีม “Yes! We can end TB!-ยุติวัณโรค เราทำได้” ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับโรคระบาดและมุ่งเน้นในการลงมือปฏิบัติมากกว่าการให้คำมั่นสัญญา โดย WHO สนับสนุนการตรวจคัดกรองด้วยการเอกซเรย์ทรวงอกควบคู่ไปกับการตรวจเสมหะ นอกจากนี้ WHO ยังแนะนำการใช้เทคโนโลยี AI สำหรับการวิเคราะห์การเอกซเรย์ทรวงอกในภูมิภาคที่มีบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไม่เพียงพอในการคัดกรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัย

ปี 2565 WHO รายงานว่ามีผู้ป่วยวัณโรคอยู่ราว 10.6 ล้านคนทั่วโลก และคร่าชีวิตคนไปกว่า 1.3 ล้านคน โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยวัณโรคสูง ด้วยตัวเลขผู้ป่วย 155 คน ต่อประชากรแสนคน จากข้อมูลของกองวัณโรค กรมควบคุมโรค คาดว่าทุกปีมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในไทยมากกว่า 111,000 ราย ส่วนอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 12,000-14,000 คนต่อปี หรือคิดเป็นกว่า 40 คนต่อวัน ซึ่งตัวเลขชี้ให้เห็นถึงความเร่งด่วนในการหาวิธีเพื่อรับมือกับวัณโรคในประเทศไทย รวมถึงการเร่งทางแนวทางป้องกัน การวินิจฉัย และการรักษาโรค เพื่อช่วยขับเคลื่อนการยุติวัณโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

นายโซ มารูโอะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ฟูจิฟิล์ม มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง ในแต่ละปีผู้คนกว่า 10 ล้านคนที่ต้องป่วยด้วยวัณโรค ถือเป็นหนึ่งในโรคติดต่อที่มีผู้ป่วยมากที่สุด เราตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพื่อนำผู้ป่วยมารักษาอย่างทันท่วงที ฟูจิฟิล์ม ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในประเทศไทยและทั่วโลกเพื่อนำเสนอนวัตกรรมเครื่องเอกซเรย์แบบพกพา เป้าหมายหลักของเราคือการร่วมยุติวัณโรคด้วยการเสริมศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และยกระดับวงการสาธารณสุข สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่มุ่งยุติวัณโรคภายในปี 2573

เครื่องเอกซเรย์ FDR Xair ของฟูจิฟิล์มมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานการถ่ายภาพรังสีทรวงอกเพื่อตรวจหาวัณโรค ตามเกณฑ์ของ WHO และ IAEA ที่กำหนดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2564 โดย FDR Xair คือเครื่องเอกซเรย์แบบพกพาขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา พกพาสะดวก และมาพร้อมแบตเตอรี่ในตัว ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถลงพื้นที่คัดกรองในชุมชนห่างไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในประเทศไทย โครงการตรวจคัดกรองวัณโรคมุ่งเน้นชุมชนห่างไกลและกลุ่มเปราะบาง โดยที่ผ่านมา ฟูจิฟิล์มร่วมมือกับกองวัณโรคในการสนับสนุนโครงการตรวจคัดกรองวัณโรคที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ

นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทยลงพื้นที่ตรวจคัดกรองในพื้นที่ห่างไกลอย่าง อ.ออมก๋อย จ.เชียงใหม่ และฟูจิฟิล์มยังทำงานร่วมกับศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจสุขภาพประชากรในชุมชนห่างไกลในจังหวัดเชียงราย ด้วยความสามารถเครื่องเอกซเรย์พกพา FDR Xair ที่เหมาะในการใช้งานนอกสถานที่ ฟูจิฟิล์ม ได้ช่วยให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนเหล่านี้สามารถรับการตรวจเอกซเรย์ได้อย่างเท่าเทียม”

ฟูจิฟิล์มพร้อมเดินหน้านำเสนอโซลูชันทางการแพทย์ที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์และจับมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งตรวจคัดกรองวัณโรคในหลากหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบ เช่น อินเดีย เวียดนาม ปากีสถาน และเนปาล

“เนื่องในวันวัณโรคสากล 2567 ฟูจิฟิล์มยังรุดหน้าต่อไปเพื่อสู้กับวัณโรค มุ่งเน้นการตรวจคัดกรองเชื้อในระยะเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของเรา ภายใต้จุดมุ่งหมายใหม่ของกลุ่มบริษัทฟูจิฟิล์มในการ ‘แต่งแต้มรอยยิ้มให้โลกของเรา’ ฟูจิฟิล์มยังแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพและความท้าทายในสังคม เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะที่ดีและสร้างความสุขให้แก่ทุกคน” นายโซ มารูโอะ กล่าว