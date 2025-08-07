กองทัพไทย ขอบคุณ AIS และไทยคม สนับสนุนภารกิจความมั่นคงชายแดนไทย–กัมพูชา

เพจ กองทัพไทย เพจกองทัพภาคที่ 2 กองทัพบกและกรมกิจการขายแดนทหาร โพสต์ขอบคุณ AIS และไทยคม สนับสนุนภารกิจความมั่นคงชายแดนไทย–กัมพูชา เสริมกำลังโครงข่าย และการสื่อสารในพื้นที่ปฏิบัติการแนวชายแดน
วันที่ 7 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Forces Headquarters โพสต์ภาพและข้อความขอบคุณภาคเอกชนร่วมเสริมภารกิจความมั่นคงชายแดน สนับสนุน กองทัพไทย เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในพื้นที่ปฏิบัติการ
ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ภาคเอกชนไทยแสดงพลังร่วมในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS และ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมของประเทศ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเสริมกำลังการสื่อสารให้กับหน่วยปฏิบัติการแนวหน้า เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ และกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการชายแดน
AIS ได้เสริมขีดความสามารถของโครงข่ายสื่อสารในพื้นที่ชายแดนทั้งระบบ 4G และ 5G รวมถึงติดตั้ง สถานีฐานชั่วคราว (Mobile Cell Sites) เพื่อให้การสื่อสารของหน่วยทหารเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ และตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที โดยพื้นที่ดำเนินการครอบคลุมจังหวัดชายแดน ได้แก่ อุบลราชธานี, สุรินทร์, ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ รวมถึงจุดยุทธศาสตร์สำคัญตลอดแนวชายแดน
ในขณะเดียวกัน ไทยคม ได้สนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน ดาวเทียมไทยคม เพื่อรองรับภารกิจในพื้นที่ห่างไกลที่โครงข่ายปกติไม่สามารถเข้าถึงได้ ด้วยการจัดตั้ง จานรับสัญญาณประจำ (Fixed Satellite Terminals) ให้กับศูนย์ปฏิบัติการหลัก และ จานแบบเคลื่อนที่ (Mobile Terminals) สำหรับหน่วยเฉพาะกิจเคลื่อนที่ ทำให้การประสานงาน และติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม้อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารหรือใกล้แนวปะทะ
กองทัพไทยขอขอบคุณภาคเอกชนไทย ที่ร่วมผนึกกำลังในการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของชาติในครั้งนี้ การเสริมความแข็งแกร่งของระบบการสื่อสารในพื้นที่ชายแดน คือรากฐานสำคัญของการปฏิบัติงานที่แม่นยำ ปลอดภัย และทันท่วงที พร้อมเดินหน้าคุ้มครองอธิปไตยไทยอย่างมั่นคง
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ที่พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยผ่าน 4 กลุ่มธุรกิจ ด้วยฐานลูกค้ารวม 50.8 ล้านราย ได้แก่ ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ บนโครงข่ายอัจฉริยะ 5G ด้วยคลื่นความถี่มากที่สุดรวม 1460 MHz ที่มีจำนวนผู้ใช้งานกว่า 45.7 ล้านเลขหมาย,
ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ AIS 3BB FIBRE3 ด้วยจำนวนผู้ใช้งานกว่า 5.1 ล้านราย, ธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร และธุรกิจบริการดิจิทัล ทั้งหมดนี้เพื่อเดินหน้าตามวิสัยทัศน์สู่องค์กรโทรคมนาคมเทคโนโลยีอัจฉริยะ Cognitive Tech-Co สนับสนุนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจดิจิทัลและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย พบกับเราได้ที่ www.ais.th (ข้อมูล ณ มีนาคม 2568)