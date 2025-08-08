ม.ล.ปนัดดาบรรยายสถาบันกษัตริย์กับสังคมไทย ต้อนรับกำนัน-ผญบ.ยอดเยี่ยมที่พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 สิงหาคม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี, กรรมาธิการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา บรรยายพิเศษ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย ศูนย์รวมจิตใจไทยทั้งชาติ” ให้แก่ ลูกหลานเยาวชน ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในส่วนภูมิภาค และผู้บริหาร ผู้แทนส่วนราชการในส่วนกลาง ผู้สังเกตการณ์ ฯลฯ จัดโดย สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ห้องประชุม แกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถนนเจริญราษฎร์ เขตบางคอแหลม
และวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมาได้ให้การต้อนรับคณะกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2568 จากทั่วประเทศ ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วังวรดิศ ในกิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน” 10 สิงหาคมของทุกปี และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พระประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย” ที่ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย