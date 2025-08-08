ภาคีชาวไร่ยาสูบ บุกสภาให้กำลังใจรัฐบาลฝ่ามรสุม ดัน ส.ส.เพื่อไทย ป้องอาชีพชาวไร่ยาสูบ
ภาคีชาวไร่ยาสูบ บุกสภา ให้กำลังใจรัฐบาล สู้กับปัญหารอบด้าน วอน รมช.จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ไม่ทอดทิ้งชาวไร่ยาสูบ ดูแลเรื่องใบยาเหลือ พร้อมหนุนคลัง ดูแลผลกระทบชาวไร่ยาสูบจากมาตรการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก
นายกิตติทัศน์ ผาทอง ตัวแทนภาคีชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายขจรศักดิ์ เมฆขจร ตัวแทนชาวไร่ยาสูบบ่มเองจังหวัดเชียงใหม่ นำชาวไร่กว่า 100 คน จาก 13 จังหวัด เข้ามอบดอกไม้และให้กำลังใจนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่รัฐสภา เนื่องจากชาวไร่ได้รับผลกระทบจากใบยาตกค้างที่ยังไม่ได้รับการรับซื้อแม้หมดฤดูเพาะปลูกแล้ว
นายกิตติทัศน์กล่าวว่า เราชื่นชมและสนับสนุนรัฐบาลที่พยายามแก้ไขสถานการณ์เศรษฐกิจและความท้าทายต่างๆ ทั้งจากผลกระทบระหว่างประเทศ สงคราม และความไม่แน่นอน เราขอเป็นกำลังใจให้รัฐบาลเดินหน้าดูแลประชาชนและผลประโยชน์ของชาติ รวมถึงการรักษาอาชีพการทำยาสูบ รวมถึงการดูแลเรื่องการรับซื้อใบยาที่ยังคงเหลือเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
“ทุกวันนี้ชาวไร่มีความเดือดร้อน และประกอบอาชีพอย่างยากลำบากมากพอแล้ว ทั้งจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ภัยธรรมชาติอย่างน้ำท่วมที่มาเร็วและหนักหนาขึ้นทุกปี และสภาพอุตสาหกรรมก็หดตัวลงอย่างหนักเพราะบุหรี่เถื่อนที่โตขึ้นและบุหรี่ไฟฟ้าที่มาแย่งตลาด อีกทั้งปีนี้ยังมีเรื่องใบยาตกค้างเป็นจำนวนมาก ชาวไร่ลงทุนไปแล้ว แต่ไม่สามารถขายได้ ทำให้ต้นทุนจม จนต้องมาขอความช่วยเหลือจากการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ให้ช่วยรับซื้อ”
จากการพบกับตัวแทนภาครัฐ นายขจรศักดิ์กล่าวว่า “ขอขอบคุณท่าน รมช.คลัง จุลพันธ์ ที่รับฟังความเดือดร้อนของชาวไร่ยาสูบและช่วยเหลือดูแล หาทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมมาโดยตลอด” ด้านนายอรุณ โปธิตา ตัวแทนชาวไร่ยาสูบบ่มเองจากจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณไปยังการยาสูบแห่งประเทศไทยที่รับฟังปัญหาและรับปากว่าจะช่วยซื้อใบยาที่เหลือจากชาวไร่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ขณะที่ชาวไร่ยาสูบระบุว่า ปีนี้จะมีการประชุมกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO FCTC – COP) ครั้งที่ 11 ที่มักจะตามมาด้วยนโยบายสุดโต่ง เช่น การเสนอให้ชาวไร่เลิกทำยาสูบและไปปลูกพืชอื่นทดแทน หรือการจะให้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ผลิตเช่น ยสท. เพราะทุกครั้งมีแต่ตัวแทนจากฝ่ายสาธารณสุขไปเข้าร่วมประชุม และกำหนดจุดยืนของประเทศไทยเพียงลำพังโดยขาดความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจากกระทรวงการคลัง ทำให้ชาวไร่ต่างกังวลกันว่าจะกลายเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนที่มีอยู่แล้วให้แย่ลงไปกว่าเดิมอีก
ทั้งนี้ ชาวไร่ยาสูบได้เรียกร้องให้มีตัวแทนจากกระทรวงการคลังเข้าร่วมการประชุมการประชุมกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO FCTC-COP) ครั้งที่ 11 ในเดือนพฤศจิกายน 2568 นี้ด้วย และขอให้กระทรวงการคลังได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น กำหนดท่าทีของประเทศไทยก่อนการไปประชุม โดยคำนึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนโยบายสุดโต่ง ที่จะมาซ้ำเติมความเดือดร้อนของชาวไร่อีก
ด้าน นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เผยภายหลังการพูดคุยกับกลุ่มชาวไร่ว่า “กระทรวงจะพิจารณาส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมอย่างแน่นอน เพราะได้รับทราบแล้วว่าผลของการประชุมจะส่งผลกระทบกับ ยสท. และชาวไร่ยาสูบ”
