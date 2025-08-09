ภูมิธรรม ตรวจความเสียหาย รพ.พนมดงรัก สั่ง รมว.กต. เก็บหลักฐานฟ้องนานาชาติ
ภูมิธรรม เยี่ยม รพ.พนมดงรัก รับฟังเหตุอาคารเสียหายหนัก – บุคลากรการแพทย์ถูกผลกระทบทางจิตใจ กินยา 51 คน ก่อนกำชับ รมว.กต. เก็บหลักฐานทั้งหมดแจงนานาชาติ
วันที่ 9 สิงหาคม นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ น.ส.จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ที่ถูกผลกระทบจากเหตุการณ์ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา
โดย นายภูมิธรรม ได้เยี่ยมชมจุดหลุมหลบภัยที่เอกชนนำมามอบให้ และเยี่ยมชมอาคารกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ของโรงพยาบาลพนมดงรัก ที่ได้รับความเสียหายจากการยิงระเบิดของกัมพูชา พร้อมรับทราบรายงานความเสียหายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมดงรัก
ช่วงหนึ่ง นายภูมิธรรม หันไปกล่าวกับนายมาริต ว่า ขอให้เก็บหลักฐานข้อมูลให้หมด นี่เป็นการยิงแบบนี้ไม่ใช่การล็อกเป้าหมายทางทหาร เพราะถ้าล็อกเป้าหมายทางทหารจะไม่ได้มาเป็นแบบนี้ อันนี้ยิงมั่วซั่ว ยิงโรงพยาบาลแบบนี้เขาไม่ทำกัน
จากนั้นเดินมาดูจุดที่ลูกระเบิดตกหลังหอพักแพทย์พยาบาล ที่ทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งระหว่างทาง ที่เดินมาตรวจสอบนายอำเภอพนมดงรัก ได้หยิบเศษระเบิด BM-21 ที่ยังหลงเหลือในพื้นที่มาให้ นายภูมิธรรมดู จากนั้นไปดูจุดที่ระเบิด โดย ผอ.โรงพยาบาลได้รายงานว่า บุคลากรในโรงพยาบาลไม่ได้รับบาดเจ็บ แต่ได้รับผลกระทบทางจิตใจ เพราะเสียงระเบิด ต้องรับประทานยาถึง 51 คน พร้อมขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ทิ้งคนไข้แม้จะเกิดสถานการณ์เช่นนี้ อยู่ดูแลจนกว่าจะส่งตัวคนไข้ไปยังโรงพยาบาลที่ปลอดภัย
จากนั้นได้เดินมาดูหลุมหลบภัย อีกจุดหนึ่ง พร้อมระบุว่า ส่วนนี้ต้องให้ติดพัดลมไม่งั้นจะอยู่กันไม่ได้ ขอให้มีการตรวจให้เรียบร้อยจุดไหนที่ต้องมีการซ่อมแซมก็ขอบอก