70 ปี ‘โบราณคดี’ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า ปูชนียบุคคลระดับตำนาน-นักเขียนดัง คว้าด้วย

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เขตพระนคร กรุงเทพฯ คณะโบราณคดี จัดงานเนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี โดยในช่วงเช้ามีการเสวนาหัวข้อ ’70 ปีคณะโบราณคดีกับกรุงรัตนโกสินทร์’
ต่อมา ในช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลาประมาณ 13.00 น. เข้าสู่พิธีมอบรางวัล Hall of Fame รางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
สำหรับผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิง ไขศรี ศรีอรุณ, ศาสตรจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม, ศาสตราจารย์ พุฒ วีระประเสริฐ, รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ วิมลเกษม , นางสาวก่องแก้ว วีระประจักษ์, รองศาสตราจารย์ สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์
ในการนี้ ผศ.ดร. ดำรงพล อินทร์จันทร์ คณบดีคณะโบราณคดี เป็นผู้มอบรางวัล
ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์, รองศาสตราจารย์ สุรพล นาถะพินทุ, รองศาสตราจารย์ มยุรี วีระประเสริฐ, นายสด แดงเอียด, นายเผ่าทอง ทองเจือ, นายสมชาย ณ นครพนม, นางสาวจันทร์ยวีร์ สมปรีดา เจ้าของนามปากกา รอมแพง
ในการนี้ นายราฆพ บัณฑิตย์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดี เป็นผู้มอบรางวัล
รางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น