กองทัพภาคที่ 2 เผยอาการ ‘3 ทหารไทย’ แนวหน้า เหยียบกับระเบิดกัมพูชาขณะลาดตระเวน
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม กองทัพภาคที่ 2 เผยแพร่ภาพ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลของหน่วยซึ่งได้เหยียบกับระเบิดฝ่ายกัมพูชา ในวันนี้ 9 ส.ค.68 เวลา 10.00 น. ขณะลาดตระเวนเส้นทางในพื้นที่รอยต่อโดนเอาว์ – กฤษณา จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 นาย
ได้แก่ จ่าสิบเอก ธานี พาหา : บาดเจ็บข้อเท้าซ้ายท่อนล่างขาด,
พลทหาร ภาคภูมิ ไชยสุระ : บาดเจ็บที่แขนและด้านหลัง
พลทหาร ธนันชัย ไกรวงค์: ได้รับแรงอัดและบาดเจ็บบริเวณแก้วหู
ปัจจุบันรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี กำลังพลดังกล่าวปลอดภัยทั้ง 3 นาย
