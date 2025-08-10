ศูนย์ปฏิบัติการ ทุ่นระเบิดแห่งชาติ ลงพื้นที่ให้ความรู้ปชช. ป้องกันอันตรายจากทุ่นระเบิด
วันที่ 10 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ กองบัญชาการกองทัพไทย ปฏิบัติภารกิจด้านการแจ้งเตือนและให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากทุ่นระเบิด โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่พบปะประชาชนในเขตเป้าหมาย เพื่อสร้างความตระหนัก สร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้ประชาชนสามารถรับมือกับความเสี่ยงจากทุ่นระเบิดที่อาจปนเปื้อนอยู่ในพื้นที่ซึ่งเคยเกิดการปะทะ
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ก่อนการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่พักพิงกลับสู่ภูมิลำเนาของแต่ละครอบครัว ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นวัตถุระเบิด วัตถุต้องสงสัย หรือสิ่งผิดปกติในพื้นที่ ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ทันที เพื่อให้ดำเนินการเก็บกู้และทำลายอย่างปลอดภัย