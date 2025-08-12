ผบ.ทสส. มอบเครื่องปั่นไฟ 10 เครื่องให้ฐานสังกะสี จันทบุรี-ตราด ส่งกำลังใจทหารแนวหน้า

ผบ.ทสส. มอบเครื่องปั่นไฟ 10 เครื่อง ให้ฐานปฏิบัติการสังกะสี กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี–ตราด พร้อมส่งพลังใจและความห่วงใยสู่ทหารพรานในแนวหน้า ชี้ เป็น “ผู้ปิดทองหลังพระ” ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักในพื้นทีทุรกันดาร เพื่อให้แผ่นดินไทยสงบสุข
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พันเอกหญิง ฉัตรรพี พูนศรี รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) มอบหมายให้ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) นำเครื่องปั่นไฟพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และสิ่งของอุปโภคบริโภค ขึ้นไปมอบแก่ ฐานปฏิบัติการสังกะสี กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 515 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี–ตราด
การสนับสนุนในครั้งนี้ เป็นการส่งต่อกำลังใจและความห่วงใยจากกองบัญชาการกองทัพไทย ไปยังกำลังพลทหารพรานผู้ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและปลอดภัย เพราะเหล่าทหารพราน คือ “นักรบปิดทองหลังพระ” ผู้ปฏิบัติงานอย่างหนักในพื้นที่ทุรกันดาร แม้อยู่ไกลจากสายตาประชาชน แต่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหน่วยใดในกองทัพไทย ทุกหยาดเหงื่อและความทุ่มเทของพวกเขา คือเกราะกำบังแผ่นดินให้คนไทยได้อยู่อย่างสงบสุข
สำหรับในพื้นที่ห่างไกล เครื่องปั่นไฟ คือหนึ่งในหัวใจของการปฏิบัติภารกิจ ช่วยให้ฐานปฏิบัติการดำรงงานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการสื่อสาร การปฏิบัติการกลางคืน และการดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพล การส่งมอบอุปกรณ์พร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภค จึงเป็นทั้งการเพิ่มขีดความพร้อมและการหล่อเลี้ยงพลังใจให้กับนักรบชายแดน
ทั้งนี้ การส่งมอบเครื่องปั่นไฟให้กับกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 515 ในครั้งนี้้ มีจำนวน 10 เครื่อง โดยมีหัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน เป็นผู้รับมอบ ซึ่งหลังจากได้นำไปมอบให้กับฐานปฏิบัติการสังกะสีในวันนี้แล้ว หน่วยจะได้นำไปมอบให้กับฐานย่อยอื่นๆ ในความรับผิดชอบของหน่วยต่อไป
กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมเคียงข้างกำลังพลแนวหน้าเสมอ เพื่อให้พวกเขาปฏิบัติภารกิจอันทรงเกียรติ ปกป้องเอกราช รักษาอธิปไตย และคุ้มครองความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนได้อย่างมั่นคงและเต็มศักยภาพ