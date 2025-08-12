11 วัน กู้สรรพาวุธชายแดนไทย-เขมร 4 จังหวัดได้ 483 รายการ เกือบครึ่งอยู่ในสุรินทร์

TMAC สรุปข้อมูล 11 วัน กู้สรรพาวุธ ชายแดนไทย-กัมพูชาใน 4 จังหวัดได้ 483 รายการ เกือบครึ่งอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่เป็นกระสุน BM-21 พร้อมแจ้งเตือนประชาชนระวังการปนเปื้อนของทุ่นระเบิดตกค้าง
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 68 พลเอก ศักดิ์สิทธิ์ แสงชนินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่กำลังพลชุดปฏิบัติการเก็บกู้และทำลายทุ่นระเบิด สนับสนุนภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารี
ซึ่งจัดกำลังจากหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1-4 รวม 9 ชุดปฏิบัติการ ณ หน่วยทหารช่างสนาม กองกำลังสุรนารี ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม 2568 ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC) จำนวน 15 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) ตำรวจภูธร สนับสนุนกองกำลังสุรนารีและตำรวจภูธรภาค 3 ดำเนินภารกิจสำรวจ พิสูจน์ทราบ เก็บกู้และทำลายสรรพาวุธระเบิดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีของฝ่ายกัมพูชา
ผลการปฏิบัติ สามารถเก็บกู้สรรพาวุธได้รวมทั้งสิ้น 483 รายการ ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดน ได้แก่
-จังหวัดบุรีรัมย์ พบ BM-21 จำนวน 36 นัด, ลูกปืนใหญ่ 36 นัด, ลูก ค. 21 นัด, วัตถุระเบิดอื่น ๆ 13 รายการ รวม 95 รายการ
-จังหวัดสุรินทร์ พบ BM-21 จำนวน 206 นัด, ลูกปืนใหญ่ 3 นัด, ลูก ค. 36 นัด, วัตถุระเบิดอื่น ๆ 19 รายการ รวม 234 รายการ
-จังหวัดศรีสะเกษ พบ BM-21 จำนวน 38 นัด, ลูกปืนใหญ่ 88 นัด รวม 120 รายการ
-จังหวัดอุบลราชธานี พบ BM-21 จำนวน 35 นัด รวม 34 รายการ
การปฏิบัติภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ TMAC ดังกล่าว แสดงถึงความพร้อมและประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านความมั่นคงไทยในการลดภัยคุกคามและปกป้องความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดน
การแจ้งเตือนและให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่มีการปนเปื้อนของทุ่นระเบิดที่หลงเหลือทั้งทุ่นระเบิดสังหารบุคคล รวมทั้งระเบิดดักรถถัง และ กระสุนของอาวุธหนัก เช่น RPG กระสุนปืนใหญ่ เครื่องยิงลูกระเบิด ที่ยิงตกแล้วแต่ยังไม่ระเบิด
โดยการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ทั้ง 15 ชุดปฏิบัติการ ในขณะนี้ยังคงมุ่งหมายที่จะสำรวจและเก็บกู้ทำลายขีปนาวุธและอาวุธหนักที่ส่งผลกระทบกับประชาชนเป็นลำดับแรกเพื่อเตรียมการสำหรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนอย่างปลอดภัย
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นวัตถุระเบิด วัตถุต้องสงสัย หรือสิ่งผิดปกติในพื้นที่ ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ทันที เพื่อให้ดำเนินการเก็บกู้และทำลายอย่างปลอดภัย