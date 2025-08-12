กองทัพภาคที่ 2 ยันสถานการณ์ชายแดนอยู่ในสภาวะปกติ ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก

กองทัพภาคที่ 2 ยันสถานการณ์ชายแดนอยู่ในสภาวะปกติ ขอประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนก
จากเหตุการณ์ที่ สิบเอก ธีรพล เพียขันที อาสาสมัครทหารพรานไทย สังกัดทหารพรานจู่โจมที่ 2610 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ปราสาทตาเมืองธม ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จ.สุรินทร์ เหยียบกับระเบิด เมื่อเวลาประมาณ 09.00 น.วันนี้ (12 ส.ค.68) ขณะออกลาดตระเวนในพื้นที่ปีกขวาของปราสาทตาเมือนธม ได้รับบาดเจ็บขาซ้ายขาด
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ ชาวบ้านในพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนที่อยู่ใกล้แนวปะทะ ต่างขนข้าวของขึ้นรถยนต์ส่วนตัว เตรียมพร้อมอพยพออกจากพื้นที่ หลังมีการกระซิบบอกต่อกันของชาวบ้านว่าให้มีการเตรียมพร้อมในการอพยพ โดยเฉพาะชาวบ้านพื้นที่บ้านหนองคันนา ต.ตาเมืองเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ซึ่งอยู่ใกล้ตัวปราสาทตามเมือนธมที่สุด ได้มีการเก็บทรัพย์สิน ขนข้าวของสิ่งที่จำเป็นขึ้นรถไว้รอการอพยพออกนอกพื้นที่หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น จะได้ออกไปได้อย่างทันทวงที
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทัพภาคที่ 2 โพสต์ข้อความระบุว่า
สถานการณ์ชายแดนตลอดแนว กองกำลังสุรนารียังอยู่ในสภาวะปกติ ไม่ได้ตึงเครียดตามที่ปรากฎในสื่อโซเชียล ขอประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนก