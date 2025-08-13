เพจทหาร เปิดคลิปสงสัย ทหารกัมพูชา อาจวางทุ่นระเบิด ซ้ำพบโดรนปริศนา 20 ลำ ที่เขาพนมประสิทธิโส
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจกองทัพบก ทันกระแส โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า “ถ้าคิดว่ามันใช่ อย่าปล่อยผ่าน “
โดยทหารกัมพูชา สวมกางเกงลายพราง เสื้อยืดคอดลมสีเขียว รองเท้าแตะ คาดว่าอาจจะกำลังวางทุ่นระเบิดในพื้นที่ที่ทหารไทยลาดตระเวน คาดว่าเป็นระเบิด PMN-2 โดยมีเพื่อนทหารกัมพูชาถ่ายคลิปไว้ ซึ่งคลิปนี้ลงวันที่ 21 ก.ค. 68
ขณะเพจ SMART Soldiers Strong ARMY โพสต์คลิปภาพ พร้อมข้อความว่า
กัมพูชาละเมิดอีกแล้ว!
วันนี้ 13 ส.ค. เวลา 19.56 น. หน่วยในพื้นที่รายงานตรวจพบ โดรน 20 ลำ บินจากเขาพนมประสิทธิโส มุ่งหน้าสัตตะโสม นี่คือการละเมิดข้อตกลงระหว่างไทย–กัมพูชาอย่างชัดเจน