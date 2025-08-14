อาลัย นายห้างศักดา นักธุรกิจดัง นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น 1 ในบุคคลในภาพแห่งความจงรักภักดี วธ.
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศักดา สัจจะมิตร ประธานชมรมสันติสุขไทยอินเดีย เสียชีวิตแล้ว โดยมีคนใกล้ชิด และคนรู้จัก เข้าไปร่วมแสดงความเสียใจ บนเฟซบุ๊ก Sakda Sachamitr อย่างต่อเนื่อง
โดยพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายห้างศักดา สัจจะมิตร จะมีกำหนการดังนี้ วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2568
เวลา 11:00น.พิธีอาบน้ำศพตามธรรมเนียมของชาวไทย-ซิกข์
เวลา 16:00น.พิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ มูลนิธิศานติภูมิ ถนน บางเชือกหนัง แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
โดย สายสวรรค์ ขยันยิ่ง พิธีกรข่าวชื่อดัง ได้โพสต์อาลัยว่า
“ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ ‘นายห้างศักดา สัจจะมิตร’ ประธานชมรมสันติสุขไทย – อินเดีย
“เพราะชีวิตเรานั้นสั้นและไม่แน่นอน เมื่อวานยังไปร่วมรับเสด็จด้วยกัน ปกติไม่ค่อยได้ถ่ายรูปคู่กับนายห้าง เมื่อวานนายห้างศักดาบอกแหมวมาถ่ายรูปคู่ด้วยกันหน่อย ก็บอกทำไมอยากถ่ายด้วยกัน เพราะปกติจะถ่ายแต่รูปกลุ่มรับเสด็จ ไม่คิดว่าจะเป็นการร่วมรับเสด็จด้วยกันเป็นครั้งสุดท้าย ได้รับข่าวว่าเมื่อคืนหลังจากกลับจากรับเสด็จแล้ว นายห้างได้กลับบ้านและรู้สึกแน่นจึงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา (12 สิงหาคม 2568)
นายห้างเป็นบุคคลที่น่ายกย่องเพราะได้ทำคุณประโยชน์ให้กับองค์กรการกุศลไว้มากมาย ตลอดเวลาที่รับเสด็จด้วยกันมานับสิบๆปี นายห้างเป็นคนที่เราพูดได้เลยว่าเป็นคนดีมากๆ รู้สึกตกใจและเสียใจกับจากการไปของนายห้าง เราเชื่อมั่นเหลือเกินว่าคุณงามความดีที่นายห้างทำมาตลอดชีวิตจะส่งให้นายห้างไปในที่ที่สุขสงบ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนายห้างมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ” นี่คือถ้อยคำแสดงความอาลัยข้อความหนึ่งของคุณดลนภา กลัดบุบผา ที่เขียนผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงนายห้างศักดา สัจจะมิตร
นายห้างศักดา สัจจะมิตร เกิดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2492 อายุ 76 ปี เป็นชาวไทยเชื้อสายอินเดีย และเป็นรุ่นที่ 3 ของตระกูลสัจจะมิตร ที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยมาร่วม 100 ปี ท่านเป็นประธานชมรมสันติสุขไทย – อินเดีย สมาชิกชมรมไทยซิกข์อุปถัมภ์ ซึ่งทำธุรกิจค้าขายในประเทศไทย คนทั่วไปจึงมักเรียกท่านว่า “นายห้าง”
ภาพที่หลายคนจดจำท่านได้คือภาพผู้ชายวัยกลางคนหน้าตาเหมือนชาวอินเดียโพกผ้าที่ศีรษะ ในมือถือพระบรมฉายาลักษณ์ คอยเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทุกครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยความจงรักภักดี แม้กระทั่งวันที่พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัย นายห้างศักดาก็อยู่ที่นั่น และโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทย
เมื่อปี 2560 ท่านเคยให้เกียรติให้สัมภาษณ์ในรายการไลท์นิ่ง ทอล์ค กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “ข้าพระบาท” ซึ่งท่านเล่าถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงมุ่งตอบแทนคุณแผ่นดินไทยอย่างสุดกำลังความสามารถในทุกด้าน
นอกจากนั้นนายห้างศักดายังเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ทำการกุศลมากมาย บริจาคเงินช่วยเหลือตามมูลนิธิและโครงการการกุศลต่างๆอยู่เป็นประจำ
ด้วยคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์ทำให้นายห้างศักดา สัจจะมิตร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญดิเรกคุณาภรณ์จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี 2561
ต่อมาในปี 2562 นายห้างศักดา ก็ได้รับรางวัล ‘นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น’ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งท่านกล่าวกับสื่อว่า จุดเริ่มต้นการเป็นนักสังคมสงเคราะห์ จากการเห็นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงงาน จึงน้อมนำมาปฏิบัติตามกว่า 30 ปีแล้ว รู้สึกปลื้มใจที่ได้รับรางวัลนี้ เพราะถือเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดของนักสังคมสงเคราะห์ แต่รางวัลก็ไม่ได้ทำให้มีความสุขที่ยั่งยืน กว่าการได้เห็นคนที่เราช่วยเหลือมีชีวิตที่ดีขึ้น
นี่เป็นเพียงรางวัลส่วนหนึ่งในชีวิตของท่านเท่านั้น ซึ่งในความจริงยังมีอีกจำนวนมาก
วันนี้นายห้างศักดาได้จากไปแล้ว เหลือไว้เพียงคุณงามความดีที่จะตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่รู้จักนายห้างตลอดไป มีหลายคนเขียนแสดงความอาลัยที่หน้าเฟซบุ๊ก Sakda Sachamitr หนึ่งในนั้นคือคุณจันทร์เจ้า อรณภัค ที่ทำให้เราเห็นว่านายห้างศักดามีความจงรักภักดีต่อสถาบันเพียงใด เธอเขียนไว้ว่า “…เวลาพบนายห้างฯ ท่านจะพูดเน้นย้ำกับหนูเสมอว่า ช่วยกันถวายกำลังพระทัยให้ในหลวง พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะ มีโอกาสมาก็มาบ่อยๆนะจันทร์เจ้า ระลึกถึงคุณความดีของนายห้างฯ อยู่เสมอ ผู้ที่เปี่ยมด้วยเมตตากับเพื่อนมนุษย์ และหัวใจรักชาติ รักสถาบัน ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด…” นายห้างศักดาไม่ใช่แค่พูด แต่ท่านทำอย่างนั้นเสมอมา จวบจนรัชกาลปัจจุบัน”
ด้าน โซไรดา ซาลวาลา ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้าง ก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ร่วมแสดงความเสียใจเช่นกัน
สำหรับนายศักดา สัจจะมิตร ชาวไทยเชื้อสายอินเดีย นักธุรกิจชื่อดัง และ ยังเป็นประธานชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย เดินสายร่วมทำบุญบริจาคช่วยเหลือประเทศไทยทุกครั้งที่มีโอกาส และ ยังเป็น 1 ใน 11 คน ที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ประกาศตามหาบุคคลจาก 9 ภาพแห่งความจงรักภักดีในนิทรรศการ “ทรงสถิตในดวงในไทยนิรันดร์” เมื่อปี 2559
นายศักดา เป็นบุคคลในภาพที่ 5 ขณะกำลังยกภาพพระบรมฉายาลักษณ์เหนือหัว สีหน้าเศร้าโศก ผู้ถ่ายภาพ คุณณกฤช จรูญศรีรักษ์ โดยในวันนี้นายศักดาเดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
